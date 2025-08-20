Air Manolo και Boss: H παγκόσμια αποθέωση για τον Eμμανουήλ Καραλή (pics)
Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον φοβερό Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα 6,02 κάνει τον γύρο του κόσμου.
- Αστυνομική επιχείρηση στις Αχαρνές - Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα [Βίντεο]
- Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι με κλειστά παράθυρα - Συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ, επιβλήθηκε πρόστιμο
- Άνεμοι έως 7 μποφόρ και άνοδος της θερμοκρασίας - Πού θα βρέξει
- Ο Τραμπ αποκαλεί τον Νετανιάχου «ήρωα πολέμου» - Στήριξη στο Ισραήλ που καθυστερεί την απάντηση για εκεχειρία
Την αποθέωση γνωρίζει διεθνώς ο Εμμανουήλ Καραλής για την κατάκτηση για πρώτη φορά, της πρώτης θέσης σε αγώνα Diamond League.
Μετά το 6.02 που έκανε στη Λωζάνη, η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, με όλους να στέκονται κυρίως στο γεγονός ότι φέτος έχει ξεπεράσει 10 φορές τα 10 μέτρα.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου γράφει στο ποστάρισμα της: «ΑIR MANOLO. Ο Καραλής της Ελλάδας κατακτά την πρώτη του νίκη στο Diamond League, αφού ξεπέρασε τα 6,02 μέτρα στην Αthletissima. Αυτό είναι το 10ο άλμα του πάνω από τα 6 μέτρα φέτος», είναι το ποστάρισμα της World Athletics
Στο ίδιο μήκoς κύματος και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου: «10 αγώνες πάνω από τα έξι μέτρα και συνεχίζει. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6.02 για τη νίκη στη Λωζάνη.» ήταν το ποστ της European Athletics.
«Αφεντικό» αποκαλεί τον Καραλή η Diamond League και προσθέτει: Ο Μανόλο εξασφάλισε τη νίκη στο άλμα επι κοντώ στον αγώνα της Λωζάνης. Το κατάφερε με καλύτερο άλμα στα 6.02».
- Super League: Το… ξεχωριστό πρώτο γκολ της χρονιάς (pics, vid)
- Σωτήρης Νίνης, ένα παιδί που πάντα χαμογελάει!
- Air Manolo και Boss: H παγκόσμια αποθέωση για τον Eμμανουήλ Καραλή (pics)
- Ουναΐ: Το Google Translate «ανακάλυψε» ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα
- Το κλειστό του ΟΑΚΑ μετονομάστηκε επίσημα σε «Telekom Center Athens»
- Με VAR και ημιαυτόματο οφσάιντ όλοι οι αγώνες της Super League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις