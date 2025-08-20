sports betsson
20.08.2025
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
Air Manolo και Boss: H παγκόσμια αποθέωση για τον Eμμανουήλ Καραλή (pics)
Σπορ 20 Αυγούστου 2025

Air Manolo και Boss: H παγκόσμια αποθέωση για τον Eμμανουήλ Καραλή (pics)

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον φοβερό Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα 6,02 κάνει τον γύρο του κόσμου.

Δημοσθένης Μπουλούκος
A
A
Την αποθέωση γνωρίζει διεθνώς ο Εμμανουήλ Καραλής για την κατάκτηση για πρώτη φορά, της πρώτης θέσης σε αγώνα Diamond League.

Μετά το 6.02 που έκανε στη Λωζάνη, η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, με όλους να στέκονται κυρίως στο γεγονός ότι φέτος έχει ξεπεράσει 10 φορές τα 10 μέτρα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου γράφει στο ποστάρισμα της: «ΑIR MANOLO. Ο Καραλής της Ελλάδας κατακτά την πρώτη του νίκη στο Diamond League, αφού ξεπέρασε τα 6,02 μέτρα στην Αthletissima. Αυτό είναι το 10ο άλμα του πάνω από τα 6 μέτρα φέτος», είναι το ποστάρισμα της World Athletics

Στο ίδιο μήκoς κύματος και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου: «10 αγώνες πάνω από τα έξι μέτρα και συνεχίζει. Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6.02 για τη νίκη στη Λωζάνη.» ήταν το ποστ της European Athletics.

«Αφεντικό» αποκαλεί τον Καραλή η Diamond League και προσθέτει:  Ο Μανόλο εξασφάλισε τη νίκη στο άλμα επι κοντώ στον αγώνα της Λωζάνης. Το κατάφερε με καλύτερο άλμα στα 6.02».

Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

