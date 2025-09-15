Η τρίτη μέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Μετά τους Φραντζεσκάκη, Ζάλτο και Μαντζουράνη, που διεκδίκησαν μία θέση στους τελικούς της σφυροβολίας, και την Αριάδνη Αδαμοπούλου που αγωνίστηκε στον προκριματικό του επί κοντώ, τη «σκυτάλη» στο απογευματινό πρόγραμμα παίρνουν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου, δύο από τα «δυνατά χαρτιά» μας για μετάλλιο.

Ο Μανόλο, μετά την άνετη πρόκριση του στον τελικό θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Το μεγάλο φαβορί δεν είναι άλλο από τον Μόντο Ντουπλάντις, το «φαινόμενο» που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ., όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει αυτή τη φορά το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του.

Ο Καραλής και η μάχη για την πρόκριση του Τεντόγλου στον τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Από εκεί και πέρα, ο Τεντόγλου θα ξεκινήσει πρώτος τον αγώνα του, όπου θα συμμετέχει στον προκριματικό του μήκους και θέλει να… ξεμπερδέψει γρήγορα, για να κρατήσει όσες περισσότερες δυνάμεις γίνεται ενόψει του τελικού της Τετάρτης. Το όριο πρόκρισης είναι τα 8,15μ και ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών στον τελικό είναι 12, οπότε αν δεν περάσουν 12 άτομα το απαιτούμενο όριο, θα προκριθούν οι αμέσως καλύτερες επιδόσεις. Ο προκριματικός θα ξεκινήσει στις 13:40 ώρα Ελλάδος.

Ταυτόχρονα περίπου θα αγωνιστεί και ο Καραλής. Συγκεκριμένα στις 13:49 θα ξεκινήσει ο τελικός του άλματος επί κοντώ, και ο «Μανόλο» θέλει να κατακτήσει το μοναδικό μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή του, αυτό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου.

Οι προσπάθειες των Καραλή και Τεντόγλου θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2, ενώ από το ΕΡΤSports, μέσω του Ertflix, μπορείτε να παρακολουθήσετε αποκλειστικά τον τελικό του επί κοντώ.