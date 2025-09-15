Ο Καραλής ξεπέρασε και τα 5,90μ. στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος (vid)

Μετά το επιτυχημένο πρώτο του άλμα στα 5,75μ. ο Καραλής συνεχίζει αλάνθαστος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού ξεπέρασε άψογα το εμπόδιο στα 5.90μ. και συνεχίζει εξαιρετικά την πορεία του, θέλοντας να ξεπεράσει για άλλη μια φορά το «φράγμα» των 6 μέτρων.

Δείτε το άλμα που έκανε ο Καραλής