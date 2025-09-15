sports betsson
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Άλλα Αθλήματα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:35

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού δοκίμασε ακόμη και στα 6,20μ. μήπως και… κλέψει το χρυσό από τον Αρμάντ Ντουπλάντις (εκείνη τη στιγμή είχε περάσει τα 6,15μ.) όμως δεν τα κατάφερε παρότι έδωσε και την ψυχή του.

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο Τόκιο, αλλά και το πρώτο που πανηγυρίζει ο Εμμανουήλ Καραλής σε επίπεδο Παγκόσμιο πρωταθλήματος.

Ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι κινδύνεψε να μείνει στα 5.90 και στην 4η θέση, ωστόσο έδειξε πόσο ισχυρός χαρακτήρας είναι και έστω και με την  3η προσπάθεια, «πέταξε» πάνω από τα 5.95 παίρνοντας την ευκαιρία να συνεχίσει τον αγώνα του. Εν συνεχεία ακολούθησε το άλμα τα  6.00, ύψος που του χάρισε εν τέλει και το αργυρό μετάλλιο.

Οσο γιά τον Ντουπλάντις κατέκτησε το χρυσό σπάζοντας για μία ακόμη φορά το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,29μ., με άλμα στα 6.30μ! Οπως ήταν φυσικό όλο το στάδιο «τρελάθηκε» με το νέα αυτή εντυπωσιακή επίδοση, αποθεώνοντάς τον. Την ίδια ώρα ο ίδιος ξέσπασε σε πανηγυρισμούς και μάλιστα ένας από τους πρώτους που έσπευσαν να τον συγχαρούν ήταν ο Καραλής καθότι πολύ καλοί φίλοι. Κι από την πλευρά του ο Σουηδός συνεχάρη τον Έλληνα για την επιτυχία του και τη 2η θέση.

Οσον αφορά τον Καραλή αυτή ήταν η 12η φορά που περνάει τα 6 μέτρα γεγονός που αποδεικνύει τη σταθερότητα που τον διακρίνει πλέον στις κορυφαίες θέσεις του επί κοντώ.

Έχοντας περάσει τα 6 μέτρα, ο Μανόλο έβαλε τον πήχη στα 6,10μ. θέλοντας να πετύχει Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο ήταν το 6,08μ., επίδοση που είχε πετύχει ο ίδιος τον Αύγουστο του 2025 στη Βόλο. Αν και το άλμα ήταν καλό ο πήχης δυστυχώς έπεσε για λίγο, όπως και λίγο αργότερα στα 6,15μ.

Με τον Ντουπλάντις να έχει περάσει τα 6,15μ. ο Καραλής πήγε στα 6,20μ. για να πετύχει το «θαύμα», όμως τελικά η υπέρβαση δεν ήρθε. Ο αθλητής του Ολυμπιακού ωστόσο έδειξε πως δεν αρκείται στο να σπάσει το δικό του ρεκόρ στα 6,08μ. αλλά για τα «μεγάλα» που ήταν το χρυσό. Εν τέλει δεν τα κατάφερε και ο Σουηδός αναδείχτηκε δίκαια για τρίτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής. Λίγο αργότερα με τρίτη προσπάθεια πέταγε στα 6.30 και το νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Τρίτος και κάτοχος του χάλκινου μεταλλίου ο Κέρτις Μάρσαλ από την Αυστραλία με 5,95μ.

Δείτε παρακάτω την κατάταξη στο άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο

Τόκιο 2025: Ο Καραλής κατακτά το ασημένιο μετάλλιο και ο Ντουπλάντις το χρυσό με νέο παγκόσμιο ρεκόρ

Περισσότερα σε λίγο…

