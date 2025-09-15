Καραλής: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα – Θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκλεισε τη σεζόν στο άλμα επί κοντώ με τον καλύτερο τρόπο, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού δήλωσε ότι ετοιμάζει να δοκιμάσει νέα πράγματα όσον αφορά την τακτική του, στοχεύοντας στην κατάκτηση της πρωτιάς και στα παγκόσμια ρεκόρ, όπως χαρακτηριστικά τόνισε.

Να τονίσουμε πως ο Καραλής χρειάστηκε περισσότερη από μία ώρα προκειμένου να διασχίσει τη μεικτή ζώνη μετά το τέλος του συγκλονιστικού τελικού (διήρκεσε αρκετά πάνω από δύο ώρες) καθώς τηλεοπτικά δίκτυα, ξένοι και Έλληνες δημοσιογράφοι ήθελα να μιλήσουν μαζί του. Εκείνος με περισσή υπομονή και διάθεση, εμφανίστηκε πρόθυμος να μιλήσει σε όλα Μέσα και να δεχθεί τις ερωτήσεις τους.

«Ήταν μια ωραία μέρα σήμερα. Κατάφερα να ξεπεράσω τον εαυτό μου, να πηδήξω πάνω από 6,00 μ., και να δω για πρώτη φορά ορισμένα μεγάλα ύψη. Ναι, ήταν πολύ όμορφα σήμερα και είμαι χαρούμενος που φεύγω από αυτόν τον αγώνα υγιής και έτοιμος για νέα ρεκόρ», είπε αρχικά ο 26χρονος επικοντιστής.

Και πρόσθεσε: «Σήμερα κάναμε κάποιες δοκιμές για να κυνηγήσουμε την υπέρβαση. Βέβαια, αυτές οι τρεις προσπάθειες που έκανα στα 5,95 μ. λίγο με αποδιοργάνωσαν, αλλά δοκίμασα κάποια νέα κοντάρια, έδειξα ότι μπορώ να πηδήξω ψηλά και ναι. Και έξι μέτρα έκανα σήμερα και δοκίμασα για τα 6.10 μ., προσπάθησα και για τα 6.15 και για τα 6.20 μ.. Ήταν ένας άλλος αγώνας, τον ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και έδειξα έτοιμος για αυτά τα ύψη».

Οσο για τί του είπαν οι προπονητές του πριν το τρίτο άλμα στα 5,95μ. κι ενώ υπήρχε η περίπτωση να τελειώσει άδοξα και πρόωρα τον αγώνα του, ο Καραλής είπε: «Οτι μπορούσα να το κάνω. Μου είπαν πράγματα τεχνικά που ήδη ξέρω, οπότε δεν χρειάστηκε να μου πουν πολλά πράγματα. Στην συνέχεια απελευθερώθηκα κι έτσι ήρθε εύκολο και το άλμα στα 6,00 μ. και όλα πήγαν σούπερ.

Σίγουρα θα ήθελα έναν ακόμη να δοκιμάσω και πάλι σε τέτοια ύψη και σίγουρα θα έρθουν τη νέα χρονιά αυτοί οι αγώνες. Τώρα το σώμα μου πρέπει να ξεκουραστεί γιατί είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε ναι, θα ξεκουραστώ και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρω να πηδήξω ψηλά του χρόνου».

Ολοκληρώντας, ο Εμμανουήλ Καραλής αποκάλυψε τα σχέδια και τους στόχους του: «Του χρόνου θα δοκιμάσω νέα πράγματα ακόμα πιο νέα πράγματα. Θέλω και εγώ να είμαι νικητής, θέλω να κάνω παγκόσμια ρεκόρ, θέλω να είμαι πρώτος. Έτσι είναι όλοι οι αθλητές. Θα καταφέρω το καλύτερο δυνατό που μπορώ. Θέλω να εξαντλήσω όλα μου τα όρια και όταν τελειώσει η καριέρα μου στον αθλητισμό να ξέρω ότι τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω προσπαθήσει και έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα που πιστεύω πως έπρεπε να γίνουν ώστε να ξέρω ότι τα έχω δώσει όλα».

