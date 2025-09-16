sports betsson
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
Θα έρθει η ώρα που θα δούμε τον Καραλή να απειλεί τον Ντουπλάντις
On Field 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:08

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα ήταν ένα από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού εάν δεν είχε απέναντι του τον Μόντο Ντουπλάντις.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μία ακόμα εξαιρετική παράσταση από τον τρομερό Μανόλο που κατέκτησε ένα ακόμη μετάλλιο, αυτό που έλειπε από την καριέρα, ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ολοκληρώνει έτσι έναν τρομερό απολογισμό επιτυχιών σε μεγάλες διοργανώσεις με το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, με το ασημένιο πάλι πέρσι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης, με δύο μετάλλια, ασημένιο και χάλκινο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα κλειστού στίβου (2025, 2024) και επίσης με δύο μετάλλια, χρυσό και ασημένιο με Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κλειστού στίβου.

Ενας απολογισμός αν μη τι άλλο εντυπωσιακός που αν το συζητούσε κάποιος πριν μερικά χρόνια, θα τον έπαιρναν για τρελό ή για αθεράπευτα ρομαντικό λάτρη του κλασικού αθλητισμού.

Και δεν είναι μόνο τα μετάλλια του Μανόλο, αλλά και οι εντυπωσιακές επιδόσεις του. Το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε φέτος, το 6.08 είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση στην ιστορία του αθλήματος, πίσω από θρύλους όπως ο Ντουπλάντις, o Mπούμπκα και ο Λαβιλενί, όλοι τους Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές.

Επίσης μετράει 13 άλματα πάνω από τα 6 μέτρα, επίσης τρομερός απολογισμός για έναν αθλητή που είναι ακόμα 25 ετών.

Όλα αυτά αποτυπώνουν την τεράστια αξία του Καραλή που έχει τη μεγάλη ατυχία, η ξεχωριστή του πορεία στον αθλητισμό να είναι παράλληλη με αυτή του Αρμάντ Ντουπλάντις. Ο Σουηδός είναι ένα πραγματικό φαινόμενο του στίβου και όσα πετυχαίνει μοιάζουν εξωγήινα…

Εάν δεν υπήρχε ο Αρμάντ Ντουπλάντις, είναι δεδομένο ότι όλος ο κόσμος του αθλητισμού θα μιλούσε για τον Καραλή και όσα πετυχαίνει. Θα ήταν ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του παγκόσμιου κλασικού αθλητισμού, ανεξαρτήτως αγωνίσματος.

Και πάλι, όμως, ο Ολυμπιονίκης μας είναι ένα αστέρι διεθνούς εμβέλειας, αναγνωρίσιμος παντού και περιζήτητος από όλους διοργανωτές διεθνών μίτινγκ. Το απίστευτο επικοινωνιακό του χάρισμα, το μόνιμο χαμόγελο και ο τρόπος που αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του, που είναι πρώτα απ΄όλα φίλοι και μετά ανταγωνιστές, τον έχουν κάνει ιδιαίτερα αγαπητό.

Τα όνειρα και η εξέλιξη του Μανόλο δεν έχουν ταβάνι. Ο ίδιος δηλώνει σίγουρος ότι θα ανεβάζει συνεχώς το πανελλήνιο ρεκόρ σε ακόμα πιο μεγάλα ύψη. Και είναι κάτι που πέρα απ΄ότι λέει ο ίδιος, φαίνεται ξεκάθαρα και στις προσπάθειες του.

Τα δύο αποτυχημένα άλματα στα 6.10 και 6.15 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, κρίθηκαν στις λεπτομέρειες και στο άγγιγμα που έκανε στον πήχη, στο τίναγμα του κορμιού του. Είναι θέμα χρόνου λοιπόν να τον δούμε να φτάνει ακόμα πιο ψηλά και να απειλεί πιο έντονα τον Μόντο Ντουπλάντις.

Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στον αγαπητό Μανόλο, γιατί έχει να μας χαρίσει πολλές σπουδαίες στιγμές τα επόμενα χρόνια!

World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

