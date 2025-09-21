Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.
Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από την Ιαπωνία με το ασημένιο μετάλλιο στις αποσκευές του από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Παρά την κούραση από το πολύωρο ταξίδι, ο Έλληνας αθλητής του Ολυμπιακού ήταν χαμογελαστός και έδειχνε γεμάτος χαρά και υπερηφάνεια για το νέο μεγάλο του κατόρθωμα.
«Πιο ψηλά»
Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία του αλλά και στη συνέχεια: «Είμαι χαρούμενος για το ασημένιο, την επόμενη χρονιά να πάμε πιο ψηλά», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Έλληνας επικοντιστής θα έχει τώρα μερικές εβδομάδες ξεκούρασης, πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, όπου ο μεγάλος στόχος είναι ακόμα περισσότερες κορυφές.
