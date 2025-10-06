sports betsson
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν για τον ίδιο στο άλμα επί κοντώ, η οποία ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο, καθώς στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Με τις επιδόσεις του σε όλο το αγωνιστικό έτος 2025 ο «Μανόλο» πέτυχε μία ακόμη διάκριση καθώς βάσει της σχετικής λίστας που δημοσίευσε «World Athletics» καταταγεί στην 7η θέση του Top-10 στους άνδρες αθλητές του στίβου.

Πιο συγκεκριμένα συγκέντρωσε 1487 βαθμούς έχοντας ζηλευτή σταθερότητα στις επιδόσεις του καθώς σε τελευταίες του συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις και μίτινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού, κλειστού στίβου και Diamond League) ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλματα στα 6 μέτρα και πάνω.

Οπως αναμενόταν πρώτος αναδείχθηκε ο μοναδικός Μόντο Ντουπλάντις που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο ίδιο αγώνισμα, με την τελευταία φορά να είναι στο Τόκιο με άλμα στα 6,30μ. που του έδωσε φυσικά και το χρυσό μετάλλιο. Ο Σουηδός και πολύ καλός φίλος του Καραλή έφτασε τους 1638 βαθμούς, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Αμερικανός «400άρης» Ράι Μπέντζαμιν με 1519 βαθμούς και 3ος ο συμπατριώτης του Νόα Λάιλς (100 και 200 μέτρα) με 1515 βαθμούς.

Επιπλέον ο Καραλής κατέλαβε την 14η θέση στο παγκόσμιο ranking του World Athletics, που λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες εμφανίσεις των αθλητών μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς και τη σημασία κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετείχαν.

Τη μεγάλη αυτή διάκριση τόνισε με ανάρτηση στα social media και ο πατέρας και προπονητής του Καραλή, Χάρης. Δείτε παρακάτω.

Στην κορυφή των γυναικών (αλλά και στο Νο2 συνολικά μεταξύ ανδρών και γυναικών!) «φιγουράρει» η Κενυάτισσα Μπεατρίς Τσέμπετ με 1544 βαθμούς, παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 5000μ και στα 10.000μ στο Τόκιο.

Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη
Πόλο γυναικών 06.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη

LIVE: Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη για την 1η αγωνιστική της Α1 πόλο γυναικών.

Σύνταξη
«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.10.25

«Δεν έχουμε κανένα από τα δικαιώματα του εργαζόμενου πολίτη»: Χωρίς ασφάλιση αθλήτριες σε ομαδικά αθλήματα (vid)

Αθλήτριες καταγγέλλουν την έλλειψη θεσμικής προστασίας της μητρότητας και εργασιακών δικαιωμάτων και ζητούν τη δημιουργία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Χάντμπολ 04.10.25

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Σύνταξη
ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!
Πόλο 04.10.25

ΝΟ Λάρισας-Ολυμπιακός 4-33: Επιβλητικοί οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα, έγραψαν ιστορία!

Σαν σε... προπόνηση ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα στη Water Polo League καθώς νίκησε τον ΝΟ Λάρισας με 33-4. Τα 29 γκολ διαφορά αποτελούν τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία από καταβολής του πρωταθλήματος!

Σύνταξη
