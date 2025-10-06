Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν για τον ίδιο στο άλμα επί κοντώ, η οποία ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο, καθώς στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Με τις επιδόσεις του σε όλο το αγωνιστικό έτος 2025 ο «Μανόλο» πέτυχε μία ακόμη διάκριση καθώς βάσει της σχετικής λίστας που δημοσίευσε «World Athletics» καταταγεί στην 7η θέση του Top-10 στους άνδρες αθλητές του στίβου.

Πιο συγκεκριμένα συγκέντρωσε 1487 βαθμούς έχοντας ζηλευτή σταθερότητα στις επιδόσεις του καθώς σε τελευταίες του συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις και μίτινγκ (Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοικτού, κλειστού στίβου και Diamond League) ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε άλματα στα 6 μέτρα και πάνω.

Οπως αναμενόταν πρώτος αναδείχθηκε ο μοναδικός Μόντο Ντουπλάντις που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο ίδιο αγώνισμα, με την τελευταία φορά να είναι στο Τόκιο με άλμα στα 6,30μ. που του έδωσε φυσικά και το χρυσό μετάλλιο. Ο Σουηδός και πολύ καλός φίλος του Καραλή έφτασε τους 1638 βαθμούς, ενώ δεύτερος κατετάγη ο Αμερικανός «400άρης» Ράι Μπέντζαμιν με 1519 βαθμούς και 3ος ο συμπατριώτης του Νόα Λάιλς (100 και 200 μέτρα) με 1515 βαθμούς.

Επιπλέον ο Καραλής κατέλαβε την 14η θέση στο παγκόσμιο ranking του World Athletics, που λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες εμφανίσεις των αθλητών μέσα στον τελευταίο χρόνο, καθώς και τη σημασία κάθε διοργάνωσης στην οποία συμμετείχαν.

Τη μεγάλη αυτή διάκριση τόνισε με ανάρτηση στα social media και ο πατέρας και προπονητής του Καραλή, Χάρης. Δείτε παρακάτω.

View this post on Instagram A post shared by Χάρης Καραλής (@harryskaralis)

Στην κορυφή των γυναικών (αλλά και στο Νο2 συνολικά μεταξύ ανδρών και γυναικών!) «φιγουράρει» η Κενυάτισσα Μπεατρίς Τσέμπετ με 1544 βαθμούς, παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 5000μ και στα 10.000μ στο Τόκιο.