Η βαθμολογία της Superleague μετά τα τρία ματς της 23ης αγωνιστικής (pic)
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Superleague μετά τα σημερινά αποτελέσματα.
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Με τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Περιστέρι και Νίκαια έκανε πρεμιέρα η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superleague.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο ΟΦΗ έκανε ό,τι ήθελε την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας εύκολα με 3-0. Έτσι το σύνολο του Χρήστου Κόντη ανέβηκε στους 28 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι «βυσσινοί» παρέμειναν στους 21 βαθμούς και τη 12η θέση.
Ο Ατρόμητος πήρε αυτό που ήλπιζε απέναντι στον Παναιτωλικό, του οποίου και επιβλήθηκε με 1-0. Οι Περιστεριώτες ανέβηκαν ξανά σε θέση για τα ενδιάμεσα πλέι οφ (8η) φτάνοντας τους 27 πόντους, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 21 πόντους και την 11η θέση.
Τέλος, η Κηφισιά έκανε την έκπληξη απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0. Συνεπώς, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 24 πόντους και τη 10η θέση του πίνακα, ενώ οι Βοιωτοί παραμένουν την 4η θέση με 39 βαθμούς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0
Κυριακή 1 Μαρτίου
16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
17:30 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (24η) αγωνιστική:
Σάββατο 7 Μαρτίου
17:00 Άρης – Ατρόμητος
18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 8 Μαρτίου
16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός
17:00 Βόλος – ΟΦΗ
19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου
18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά
- Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1: «Απόδραση» στις καθυστερήσεις για τους «ροχιμπλάνκος»
- ‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού
- Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι
- Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στην αποστολή του στις Σέρρες (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-1: Ανώτεροι οι ερυθρόλευκοι
- Άρης: «Υπάρχει πλάνο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι – Σε ξενοδοχείο η αποστολή της ομάδας»
- Έτοιμος για ψηλότερες πτήσεις ο Καραλής: «Κάποια στιγμή ίσως δείτε κάτι μεγαλύτερο, στο μυαλό μου το παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις