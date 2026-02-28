Η βαθμολογία της Superleague μετά τα τρία ματς της 23ης αγωνιστικής (pic)

Με τρεις αναμετρήσεις σε Ηράκλειο, Περιστέρι και Νίκαια έκανε πρεμιέρα η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superleague.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο ΟΦΗ έκανε ό,τι ήθελε την ΑΕΛ Novibet επικρατώντας εύκολα με 3-0. Έτσι το σύνολο του Χρήστου Κόντη ανέβηκε στους 28 πόντους και την 7η θέση, ενώ οι «βυσσινοί» παρέμειναν στους 21 βαθμούς και τη 12η θέση.

Ο Ατρόμητος πήρε αυτό που ήλπιζε απέναντι στον Παναιτωλικό, του οποίου και επιβλήθηκε με 1-0. Οι Περιστεριώτες ανέβηκαν ξανά σε θέση για τα ενδιάμεσα πλέι οφ (8η) φτάνοντας τους 27 πόντους, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους 21 πόντους και την 11η θέση.

Τέλος, η Κηφισιά έκανε την έκπληξη απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας εντός έδρας με 1-0. Συνεπώς, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ανέβηκε στους 24 πόντους και τη 10η θέση του πίνακα, ενώ οι Βοιωτοί παραμένουν την 4η θέση με 39 βαθμούς.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet 3-0

Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0

Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0

Κυριακή 1 Μαρτίου

16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

17:30 Βόλος – ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Παναθηναϊκός – Άρης

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (24η) αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

17:00 Άρης – Ατρόμητος

18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Αστέρα Τρίπολης – Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος – ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά