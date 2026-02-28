Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Έχουν περάσει 25 χρόνια από την πρώτη υποψηφιότητα του Ίθαν Χοκ για Όσκαρ για την ταινία « Training Day» του 2001 και, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, αλλά και καθόλου, χάρη στην «ειρωνεία» που χαρίζει σε όλους μας ο χρόνος.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες από το ντεμπούτο του στην τελετή βράβευσης της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ο ηθοποιός διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Και, ο χρόνος κυλά

«Πριν από 25 χρόνια ήμουν ο νεότερος στην κατηγορία μου και τώρα είμαι ο γηραιότερος», δήλωσε ο Ίθαν Χοκ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People σχετικά με τη νέα υποψηφιότητα.

«Και όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Μου φαίνεται σαν να ήταν πριν από έξι χρόνια[…]οπότε είναι δύσκολο να μην σκέφτομαι ότι έχω περάσει όλη μου τη ζωή κάνοντας αυτό. Είμαι απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ και συνεχίζω, γιατί μου αρέσει πολύ, αλλά όλη αυτή η κατάσταση σε κάνει να σκέφτεσαι πολύ το [πώς κυλά] ο χρόνος», συμπλήρωσε.

Ο Χοκ συμπρωταγωνίστησε με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον στο «Training Day» του 2001, στο οποίο οι δύο άνδρες υποδύθηκαν δύο αστυνομικούς που περιπολούσαν στο Λος Άντζελες. Ο Χοκ, τότε 31 ετών, ήταν υποψήφιος για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, το οποίο τελικά κέρδισε ο Τζιμ Μπρόντμπεντ για την ερμηνεία του στην ταινία «Iris».

«Περνούσα υπέροχα»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων του People, Τόμι ΜακΆρντλ και Αντρέα Μαντέλ, σχετικά με την συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο ευατό του, ο Ίθαν Χοκ απάντησε με την χαρακτηριστική γοητεία του: «Περνούσα υπέροχα το 2001. Δεν ξέρω αν χρειαζόμουν πολλές συμβουλές. Ήξερα πόσο τυχερός ήμουν που βρισκόμουν εκεί, που είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο πρότζεκτ αυτό με τον Ντένζελ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς που υπήρξαν ποτέ, οπότε το να είμαι δίπλα του — ήταν ξεχωριστό».

Μετά το «Training Day» ακολούθησαν άλλες τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών του στις ταινίες «Before Sunset» και «Boyhood».

Παράλληλα το «Blue Moon» σηματοδοτεί την ένατη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

«Ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε το 1994», δήλωσε ο Χόκ στο People.

«Ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον εδώ και 30 χρόνια. Και έχουμε κάνει ταινίες που είναι πραγματικά σημαντικές», κατέληξε.

Η κινηματογραφική βιογραφία «Blue Moon», σε σκηνοθεσία του Λίνκλεϊτερ και σενάριο του Ρόμπερτ Κάπλοου, αντλεί έμπνευση από τις επιστολές της Ελίζαμπεθ Γουέιλαντ, την οποία υποδύεται στην ταινία η Μάργκαρετ Κουάλεϊ προς τον Λόρενζ Χαρτ που ενσαρκώνει ο Ίθαν Χοκ.

*Με πληροφορίες από: People