Στις αρχές της καριέρας του, ο Ίθαν Χοκ δεν άντεχε τον Μπίλι Κράνταπ – Τώρα, είναι φίλοι

Όταν ο Ίθαν Χοκ έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, νόμιζε πως όλοι στέκονται απέναντι του. Και, ανάμεσα σε όσους θεωρούσε αντιπάλους, βρισκόταν και ο (πλέον φίλος του) Μπίλι Κράνταπ.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην εκπομπή The Tonight Show με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον, το πλατό της οποίας είχε διακοσμηθεί έτσι ώστε να μοιάζει με το διάσημο εστιατόριο Sardi’s της Νέας Υόρκης, ο Χοκ αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό που είχαν οι δύο νεαροί τότε άνδρες, οι οποίοι προσπαθούν να διεκδικήσουν το χώρο τους στη βιομηχανία.

«Όταν είσαι παιδί»

Ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε ότι ο Μπίλι Κράνταπ «τυχαίνει να είναι φίλος μου τώρα— αλλά δεν ήταν όταν γνωριστήκαμε».

«[Οι σχέσεις μας ήταν τεταμένες] επειδή συνηθίζαμε να πηγαίνουμε συνέχεια σε κοινές οντισιόν», είπε ο Χοκ για τον ίδιο και τον Κράνταπ, που τώρα είναι 57 ετών.

«Και ξέρεις, όταν είσαι παιδί, νομίζεις ότι είσαι εναντίον όλων, σωστά; Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει χώρος για όλους να βρουν τον εαυτό τους, να κάνουν τα δικά τους. Έτσι, τον έβλεπα σε κάθε οντισιόν. Συχνά έπρεπε να μένω έξω από την αίθουσα και να τον ακούω να παίζει τη σκηνή πριν από μένα. Και ήταν τόσο καλός. Ήταν πολύ ενοχλητικό», πρόσθεσε.

«Στην πραγματικότητα, μου πρότειναν κάποτε έναν ρόλο σε θεατρικό έργο — νομίζω ότι το ξέρει αυτό — και έπρεπε να αρνηθώ, επειδή γύριζα μια ταινία», διηγήθηκε ο Χοκ. «Ήταν ένα έργο του Τομ Στόπαρντ. Έδωσαν σε εκείνον τελικά τον ρόλο και μετά η καριέρα του εκτοξεύτηκε».

Ο Χοκ πρόσθεσε, αστειευόμενος: «Και μερικές φορές, θέλω απλώς να γυρίσω πίσω στο χρόνο, να πάρω τον ρόλο και να σταματήσω την καριέρα του».

Στη σκηνή, μαζί

Ο Μπίλι Κράντάπ πρωταγωνίστησε στο έργο «Arcadia» στο Μπρόντγουεϊ το 1995, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Septimus Hodge, δασκάλου της νεαρής Thomasina και αργότερα επέστρεψε στην αναβίωση του το 2011, σε διαφορετικό ρόλο, αυτόν του Bernard Nightingale, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Sussex της Αγγλίας.

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στην τριλογία θεατρικών έργων αείμνηστο Τομ Στόπαρντ, The Coast of Utopia, το 2006. Τόσο ο Κράνταπ όσο και ο Χοκ, ήταν υποψήφιοι για το βραβείο Tony για τις ερμηνείες του – αλλά ο Κράνταπ αποδείχθηκε τελικά ο νικητής.

Ο Χοκ κέρδισε πρόσφατα την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ A’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως ο στιχουργός Λόρενζ Χαρτ στο μιούζικαλ «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Στο παρελθόν είχε λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ σε άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly | People