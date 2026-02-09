magazin
Σημαντική είδηση:
09.02.2026 | 16:45
Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία
Στις αρχές της καριέρας του, ο Ίθαν Χοκ δεν άντεχε τον Μπίλι Κράνταπ – Τώρα, είναι φίλοι

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε ότι ο Μπίλι Κράνταπ «τυχαίνει να είναι φίλος μου τώρα— αλλά δεν ήταν όταν γνωριστήκαμε».

Όταν ο Ίθαν Χοκ έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, νόμιζε πως όλοι στέκονται απέναντι του. Και, ανάμεσα σε όσους θεωρούσε αντιπάλους, βρισκόταν και ο (πλέον φίλος του) Μπίλι Κράνταπ.

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στην εκπομπή The Tonight Show με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον, το πλατό της οποίας είχε διακοσμηθεί έτσι ώστε να μοιάζει με το διάσημο εστιατόριο Sardi’s της Νέας Υόρκης, ο Χοκ αναφέρθηκε στον ανταγωνισμό που είχαν οι δύο νεαροί τότε άνδρες, οι οποίοι προσπαθούν να διεκδικήσουν το χώρο τους στη βιομηχανία.

«Όταν είσαι παιδί»

Ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε ότι ο Μπίλι Κράνταπ «τυχαίνει να είναι φίλος μου τώρα— αλλά δεν ήταν όταν γνωριστήκαμε».

«[Οι σχέσεις μας ήταν τεταμένες] επειδή συνηθίζαμε να πηγαίνουμε συνέχεια σε κοινές οντισιόν», είπε ο Χοκ για τον ίδιο και τον Κράνταπ, που τώρα είναι 57 ετών.

Φωτογραφία: Ο Μπίλι Κράνταπ στην ταινία Sleepers (1996) σε σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον | IMDb

«Και ξέρεις, όταν είσαι παιδί, νομίζεις ότι είσαι εναντίον όλων, σωστά; Δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει χώρος για όλους να βρουν τον εαυτό τους, να κάνουν τα δικά τους. Έτσι, τον έβλεπα σε κάθε οντισιόν. Συχνά έπρεπε να μένω έξω από την αίθουσα και να τον ακούω να παίζει τη σκηνή πριν από μένα. Και ήταν τόσο καλός. Ήταν πολύ ενοχλητικό», πρόσθεσε.

«Στην πραγματικότητα, μου πρότειναν κάποτε έναν ρόλο σε θεατρικό έργο — νομίζω ότι το ξέρει αυτό — και έπρεπε να αρνηθώ, επειδή γύριζα μια ταινία», διηγήθηκε ο Χοκ. «Ήταν ένα έργο του Τομ Στόπαρντ. Έδωσαν σε εκείνον τελικά τον ρόλο και μετά η καριέρα του εκτοξεύτηκε».

Ο Χοκ πρόσθεσε, αστειευόμενος: «Και μερικές φορές, θέλω απλώς να γυρίσω πίσω στο χρόνο, να πάρω τον ρόλο και να σταματήσω την καριέρα του».

Στη σκηνή, μαζί

Ο Μπίλι Κράντάπ πρωταγωνίστησε στο έργο «Arcadia» στο Μπρόντγουεϊ το 1995, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Septimus Hodge, δασκάλου της νεαρής Thomasina και αργότερα επέστρεψε στην αναβίωση του το 2011, σε διαφορετικό ρόλο, αυτόν του Bernard Nightingale, ενός καθηγητή πανεπιστημίου στο Sussex της Αγγλίας.

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν μαζί στην τριλογία θεατρικών έργων αείμνηστο  Τομ Στόπαρντ, The Coast of Utopia, το 2006. Τόσο ο Κράνταπ όσο και ο Χοκ, ήταν υποψήφιοι για το βραβείο Tony για τις ερμηνείες του – αλλά ο Κράνταπ αποδείχθηκε τελικά ο νικητής.

Ο Χοκ κέρδισε πρόσφατα την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ A’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως ο στιχουργός Λόρενζ Χαρτ στο μιούζικαλ «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Στο παρελθόν είχε λάβει υποψηφιότητες για Όσκαρ σε άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Β’ Ανδρικού Ρόλου.

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly | People

Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου
Ελλάδα 09.02.26

Τα μυστικά του κινέζικου λογισμικού στο κινητό του 54χρονου σμήναρχου

Με μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή που του είχαν εγκαταστήσει στο κινητό του τηλέφωνο μάρκας Samsung, ο 54χρονος σμήναρχος μπορούσε να μετατρέψει όποιο απόρρητο έγγραφο φωτογράφιζε σε QR κωδικό.

Σύνταξη
Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης
Ελλάδα 09.02.26

Ένοχος για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού ο ηθοποιός και σκηνοθέτης

Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο στο  ηθοποιό και σκηνοθέτη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία για δύο απόπειρες βιασμού  σε βάρος νεαρών γυναικών, σε αντίθεση με την εισαγγελική πρόταση που ήταν απαλλακτική λόγω αμφιβολιών. Το δικαστήριο όμως που είχε και τον τελευταίο λόγο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο κατά πλειοψηφία […]

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν
Σκάνδαλο Μάντελσον 09.02.26

Βρετανία: Πιέσεις να παραιτηθεί δέχεται ο Στάρμερ – Τον κατηγορούν για το χάος από την υπόθεση Έπσταϊν

Ακόμη ένας στενός συνεργάτης του Στάρμερ παραιτήθηκε στον απόηχο των αποκαλύψεων των αρχείων Έπσταϊν. Δυναμώνουν οι φωνές για την παραίτηση του πρωθυπουργού, λόγω αδυναμίας να διαχειριστεί την κρίση.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Τελικός Κυπέλλου 09.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Χάντμπολ. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil, ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post, ενώ εργάστηκε εκεί στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, γινόμενος μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πήρε εξιτήριο

Ευχάριστα νέα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, που νοσηλευόταν από τις 2 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια
Ελλάδα 09.02.26

Λαμία: Καταγγελία εγκατάλειψης παιδιού στο φάσμα του αυτισμού στα Δικαστήρια

Η μητέρα «εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα», σύμφωνα με τον δικηγόρο του πατέρα.

Σύνταξη
Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του
Social 09.02.26

Οι θαυμαστές του Bad Bunny τρόλαραν το πατριωτικό σόου στο ημίχρονο του Super Bowl – Και αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή του

Την ώρα που ο Bad Bunny ξεσήκωνε 70.823 θεατές στο Levi's Stadium -και 125 εκατ. τηλεθεατές- πέντε εκατομμύρια αμερικανοί «πατριώτες» προτίμησαν να δουν το All-American σόου στο YouTube που «έστησε» η οργάνωση Turning Point. Ωστόσο δεν είχαν υπολογίσει τους θαυμαστές του 31χρονου ράπερ.

Σύνταξη
Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης
Υγειονομικός κίνδυνος 09.02.26

Επικίνδυνα ευρήματα σε κάδους ανακύκλωσης

Σύριγγες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ότι βρέθηκαν σε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνταξη
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
