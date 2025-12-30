Όταν η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε να γυρίσει μια ερωτική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ στις «Μεγάλες Προσδοκίες»

Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν είναι άγνωστη στις αισθησιακές σκηνές, αλλά το 1998 είχε έναν πολύ σοβαρό λόγο για να αρνηθεί να γυρίσει μια σαφή σεξουαλική σκηνή με τον Ίθαν Χοκ.

«Θυμάσαι που ο Αλφόνσο σου πρότεινε την ερωτική σκηνή;», ρώτησε ο Χοκ, 55 ετών, την Πάλτροου, 53 ετών, σε ένα βίντεο για το Vanity Fair που δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου.

Στη σκηνή, η οποία τελικά δεν γυρίστηκε, ο χαρακτήρας της Πάλτροου, Estella, θα δεχόταν στοματικό σεξ από τον Finnegan του Χοκ.

«Σκέφτηκα: “Ω, Θεέ μου, ο πατέρας μου θα πάθει καρδιακή προσβολή”» ομολόγησε η σταρ του «Shakespeare in Love».

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený LUMINARY LEGENDS (@luminary_legends)

«Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό»

Ο Χοκ συνέχισε περιγράφοντας λεπτομερώς πώς ο σκηνοθέτης της ταινίας πρότεινε την ιδέα της σεξουαλικής σκηνής σε αυτόν και την Πάλτροου πριν από 27 χρόνια.

«Η κάμερα θα κατεβαίνει προς την κοιλιά σου, μετά θα ανεβαίνει προς το στήθος σου και στη συνέχεια θα φτάνει στο πρόσωπό σου καθώς θα φτάνεις σε έκσταση», είπε τότε ο 64χρονος Κουαρόν. «Και όταν φτάσεις σε έκσταση, το φως θα εκραγεί σαν τον ήλιο!».

Αλλά αυτόματα η πρωταγωνίστρια του «Se7en» αρνήθηκε κατηγορηματικά την ιδέα.

«Θυμάμαι που κοίταξα την Γκουίνεθ και αυτή είπε: “Αλφόνσο, δεν θα το κάνω ποτέ αυτό”», θυμήθηκε ο Χοκ, ενώ η Πάλτροου γελούσε δίπλα του.

Η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι ένιωθε «πολύ αμήχανα με το γεγονός ότι ο πατέρας και ο παππούς μου θα έβλεπαν τέτοια πράγματα» κατά την αρχή της καριέρας της στο Χόλιγουντ και ότι αυτό την «ενοχλούσε πολύ».

«Τώρα, δεν θα με ένοιαζε», πρόσθεσε.

Η Πάλτροου παραδέχτηκε ότι ένιωθε «πολύ αμήχανα με το γεγονός ότι ο πατέρας και ο παππούς μου θα έβλεπαν τέτοια πράγματα» κατά την αρχή της καριέρας της στο Χόλιγουντ και ότι αυτό την «ενοχλούσε πολύ»

Πώς λειτουργεί η βιομηχανία

Ωστόσο, ο ηθοποιός του «Before Sunrise» επαίνεσε την πρώην συμπρωταγωνίστριά του για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση.

«Είχες συνείδηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η βιομηχανία, του τρόπου με τον οποίο τέτοιου είδους εικόνες μπορούν να χειραγωγηθούν και του τι σήμαινε αυτό για τον πατέρα σου», σημείωσε ο Χοκ.

Σε άλλο σημείο της συζήτησής τους, η Πάλτροου και ο Χοκ αναφέρθηκαν στις καριέρες τους σχεδόν 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Μεγάλες Προσδοκίες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη llinc. (@llinc._)

Δύο εξαιρετικά ιδεαλιστές

Η τελευταία ταινία του Χοκ, «Blue Moon», κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου, στην οποία ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, υποδύεται τον θρυλικό στιχουργό του Μπρόντγουεϊ Λόρενζ Χαρτ.

Η Πάλτροου, από την άλλη, υποδύεται την Κέι Στόουν απέναντι στον Μάρτι Μάουζερ του Τιμοτέ Σαλαμέ στο πρόσφατο δράμα με θέμα το πινγκ-πονγκ, «Marty Supreme».

«Ήμασταν δύο εξαιρετικά ιδεαλιστές νέοι που είχαμε ένα μεγάλο όραμα για το τι θέλαμε να κάνουμε και πώς θέλαμε να συνεισφέρουμε» αποκάλυψε ο Χοκ. «Και εσύ δεν ήσουν ποτέ συνηθισμένη. Ήσουν πάντα ο εαυτός σου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @80slollita

«Πολύ σεξ»

«Νομίζω ότι είμαστε βασικά πολύ παρόμοιοι άνθρωποι», επανέλαβε η Πάλτρου. «Νομίζω ότι έχουμε ζήσει ζωές γεμάτες ανατροπές και περιπέτειες, αλλά νομίζω ότι και οι δύο έχουμε παραμείνει πιστοί στον εαυτό μας και σε αυτό που είμαστε».

Σε αντίθεση με το «Μεγάλες Προσδοκίες», το «Marty Supreme» περιλαμβάνει αρκετές σεξουαλικές σκηνές μεταξύ της Πάλτρου και του 30χρονου συμπρωταγωνιστή της.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για αυτές τις σκηνές και για τη διαφορά ηλικίας σχεδόν 24 ετών μεταξύ της ίδιας και του Σαλαμέ σε μια άλλη συνέντευξη με το Vanity Fair νωρίτερα φέτος.

«Σκέφτηκα: “Εντάξει, υπέροχα. Εγώ είμαι 109 ετών. Εσύ είσαι 14”», είπε στο περιοδικό τον Μάρτιο. «Κάνουμε πολύ σεξ σε αυτή την ταινία».

«Εννοώ, κάνουμε πολύ σεξ σε αυτή την ταινία» τόνισε η Πάλτροου. «Πολύ -πάρα πολύ».

*Με στοιχεία από nypost.com | Αρχική Φωτό: 20th Century Studios