Ο Ίθαν Χοκ μετανιώνει για τα παιδικά χρόνια της κόρης του Μάγια – «Ήταν δύσκολα και περίπλοκα»

Είναι ένα από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, που η πορεία του -επαγγελματική και προσωπική- πέρασε όλα τα στάδια. Όταν έγινε γνωστός μέσα από τον Κύκλο των Χαμένων Ποιητών, κανείς δεν πίστευε ότι αυτός θα έκανε την μεγάλη καριέρα – όλοι πόνταραν στον Ρόμπερτ Σον Λέοναρντ. Όταν ήρθε η καταξίωση και ο γάμος με την Ούμα Θέρμαν, ακολούθησαν όλα τα προβλήματα που «επιβάλει» το σταριλίκι. Ωστόσο, ο Ίθαν Χοκ μεγαλώνει ωραία.

Τα τελευταία χρόνια ο 55χρονος ηθοποιός διανύει την πιο ολοκληρωμένη επαγγελματική του περίοδο, και μάλλον την πιο ώριμη σε προσωπικό επίπεδο. Και δεν διστάζει να κάνει την αυτοκριτική του, για τις επιλογές του και πως επηρέασαν τους δικούς του ανθρώπους.

Μια τέτοια διαδραματίστηκε στο νέο επεισόδιο του Actors on Actors του Variety, όπου ο Ίθαν Χοκ βρέθηκε face to face με την Σίντνεϊ Σουίνι. Κάποια στιγμή η συζήτηση έφτασε στην κόρη του Μάγια και ο γνωστός ηθοποιός τα έβαλε με τον εαυτό του.

Ethan Hawke shares regret over daughter Maya Hawke’s ‘really hard and complicated’ childhood https://t.co/6msZN6WKmv pic.twitter.com/MtwtQaSJJC — Page Six (@PageSix) December 12, 2025

«Ήταν πολλά πράγματα κατά την διάρκεια της παιδική της ηλικίας που ήταν δύσκολα και πολύπλοκα» είπε ο Χοκ και συνέχισε: «Υπάρχουν αρκετές στιγμές για τις οποίες μετανιώνω».

Ωστόσο, τόνισε πως από τότε που η κόρη του ήταν 4ων ετών κατάλαβε ότι θα κάνει καριέρα στον χώρο του θεάματος – και δεν έπεσε έξω. Η Μάγια Χοκ έχει καταφέρει με αργά και σταθερά βήματα να χτίσει το δικό της όνομα στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, με συμμετοχές στο Stranger Things, αλλά και σε ταινίες όπως το Asteroid City και το animation Inside Out 2.

«Ήξερα ότι έκρυβε έναν καλλιτέχνη μέσα της και ότι θα γινόταν πολύ καλή» είπε και συμπλήρωσε: «Ο χορός, το τραγούδι, η ζωγραφική, αυτά ήταν οι δραστηριότητες που της άρεσαν και ένιωθε ασφάλεια».

Μάλιστα, θυμήθηκε μια συζήτηση της Μάγια με μια καθηγήτριά της – στιγμή που ένιωσε πολύ περήφανος για την κόρη του. «Πρέπει να ήταν 13 ετών όταν μια καθηγήτρια τη ρώτησε αν ήταν χαρούμενη. Και θυμάμαι να απαντάει ‘δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Υποθέτω ότι υπάρχουν πιο καλές ερωτήσεις να μου κάνετε. Αν είμαι ευτυχισμένη; Όχι. Αλλά δεν το επιδιώκω’. Τότε σκέφτηκα πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το παιδί».

Όσο για τον γάμο του με την Ούμα Θέρμαν; Ο Ίθαν Χοκ απέφυγε να μιλήσει, καθώς «έχω υποσχεθεί στα παιδιά μου ότι δεν θα συζητώ δημόσια το διαζύγιό μας».