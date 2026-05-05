Μπαράκ Ομπάμα: «Ο Τραμπ φέρνει τριγμούς στον γάμο μου με τη Μισέλ»

Διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την οικογενειακή γαλήνη, ο Μπαράκ Ομπάμα παραδέχεται ότι η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ τον ανάγκασε να σπάσει τον άγραφο κανόνα της σιωπής των πρώην προέδρων. Η στάση του έφερε τριβές στο εσωτερικό του σπιτιού του και ένταση στον γάμο του.

Ο Ομπάμα, μιλώντας στο περιοδικό The New Yorker, παραδέχθηκε πως η αρχική του εκτίμηση ότι οι θεσμικές δικλείδες ασφαλείας και το Σύνταγμα θα περιόριζαν τις ενέργειες του διαδόχου του, αποδείχθηκε λανθασμένη.

Η ατζέντα του Τραμπ με πολιτικές που στοχοποιούν τους μετανάστες, περιορίζουν την είσοδο μουσουλμάνων και καλλιεργούν ένα κλίμα φόβου ανάγκασαν τον Μπαράκ Ομπάμα να εγκαταλείψει τη συμβατική σιωπή που τηρούν παραδοσιακά οι πρώην πρόεδροι.

Ωστόσο η επιλογή του να βρεθεί απέναντι από τον Τραμπ τον έφερε πίσω στην πολιτική αρένα «περισσότερο από όσο θα προτιμούσε» εξομολογήθηκε. Η σύζυγός του δεν συμφωνεί.

Η πρώην Πρώτη Κυρία επιθυμεί «να δει τον άνθρωπό της να χαλαρώνει και να απολαμβάνει το χρόνο που τους απομένει μακριά από τις δημόσιες συγκρούσεις».

«Θέλει να με δει να κόβω ταχύτητα, και αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος.

Η κόπωση της Μισέλ Ομπάμα με τα παιχνίδια της πολιτικής ζωής είχε γίνει εμφανής ήδη από το 2025, όταν η απουσία της από εμβληματικές εκδηλώσεις, όπως η κηδεία του Τζίμι Κάρτερ και η ορκωμοσία του Τραμπ, πυροδότησε φήμες διαζυγίου.

Ο ίδιος ο Ομπάμα παραδέχθηκε πως προσπαθεί ακόμα να «βγει από την τρύπα» όσον αφορά τη σχέση τους, αναγνωρίζοντας το βάρος που επωμίστηκε η οικογένειά του.

Ωστόσο, και παρά την προσπάθειά του να διατηρήσει ένα επίπεδο αξιοπρέπειας και να μην απαντά προσωπικά στις επιθέσεις του Τραμπ, ο Ομπάμα αναγκάστηκε να υψώσει τη φωνή του όταν τα όρια ξεπεράστηκαν.

Η δημοσιοποίηση ενός ρατσιστικού βίντεο από τον νυν πρόεδρο, το οποίο στόχευε τον ίδιο και τη σύζυγό του, αποτέλεσε σημείο καμπής.

Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απώλεια της αίσθησης του μέτρου και του σεβασμού προς το αξίωμα, σημειώνοντας πως «άνθρωποι που κάποτε τηρούσαν τους κανόνες ευπρέπειας φαίνεται πλέον να μην αισθάνονται καμία ντροπή».

Την ίδια στιγμή, και η Μισέλ Ομπάμα έχει εκφράσει τη δική της απογοήτευση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνοντας την κοινή τους δυσφορία για το τρέχον πολιτικό κλίμα.

Μια δημοσκόπηση της Gallup το 2025 διαπίστωσε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο πιο δημοφιλής από τους εν ζωή προέδρους.

«Το να κάνω κάτι όπως ο Τζον Στιούαρτ, έστω και μία φορά την εβδομάδα, απλώς να σχολιάζω ό,τι συμβαίνει – κάτι που, παρεμπιπτόντως, χαίρομαι που το κάνει ο Τζον – δεν θα με έκανε πολιτικό ηγέτη, θα ήμουν σχολιαστής», πρόσθεσε.