Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Μπαράκ Ομπάμα: «Ο Τραμπ φέρνει τριγμούς στον γάμο μου με τη Μισέλ»
Fizz 05 Μαΐου 2026, 21:00

Η πολιτική επιστροφή του Μπαράκ Ομπάμα ως ηγετική φωνή κατά της διακυβέρνησης Τραμπ έχει τίμημα

Λουκάς Καρνής
Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την οικογενειακή γαλήνη, ο Μπαράκ Ομπάμα παραδέχεται ότι η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ τον ανάγκασε να σπάσει τον άγραφο κανόνα της σιωπής των πρώην προέδρων. Η στάση του έφερε τριβές στο εσωτερικό του σπιτιού του και ένταση στον γάμο του.

Ο Ομπάμα, μιλώντας στο περιοδικό The New Yorker, παραδέχθηκε πως η αρχική του εκτίμηση ότι οι θεσμικές δικλείδες ασφαλείας και το Σύνταγμα θα περιόριζαν τις ενέργειες του διαδόχου του, αποδείχθηκε λανθασμένη.

Η ατζέντα του Τραμπ με πολιτικές που στοχοποιούν τους μετανάστες, περιορίζουν την είσοδο μουσουλμάνων και καλλιεργούν ένα κλίμα φόβου ανάγκασαν τον Μπαράκ Ομπάμα να εγκαταλείψει τη συμβατική σιωπή που τηρούν παραδοσιακά οι πρώην πρόεδροι.

Ωστόσο η επιλογή του να βρεθεί απέναντι από τον Τραμπ τον έφερε πίσω στην πολιτική αρένα «περισσότερο από όσο θα προτιμούσε» εξομολογήθηκε. Η σύζυγός του δεν συμφωνεί.

Η πρώην Πρώτη Κυρία επιθυμεί «να δει τον άνθρωπό της να χαλαρώνει και να απολαμβάνει το χρόνο που τους απομένει μακριά από τις δημόσιες συγκρούσεις».

«Θέλει να με δει να κόβω ταχύτητα, και αυτό δημιουργεί πραγματική ένταση στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος.

Η κόπωση της Μισέλ Ομπάμα με τα παιχνίδια της πολιτικής ζωής είχε γίνει εμφανής ήδη από το 2025, όταν η απουσία της από εμβληματικές εκδηλώσεις, όπως η κηδεία του Τζίμι Κάρτερ και η ορκωμοσία του Τραμπ, πυροδότησε φήμες διαζυγίου.

Ο ίδιος ο Ομπάμα παραδέχθηκε πως προσπαθεί ακόμα να «βγει από την τρύπα» όσον αφορά τη σχέση τους, αναγνωρίζοντας το βάρος που επωμίστηκε η οικογένειά του.

Ωστόσο, και παρά την προσπάθειά του να διατηρήσει ένα επίπεδο αξιοπρέπειας και να μην απαντά προσωπικά στις επιθέσεις του Τραμπ, ο Ομπάμα αναγκάστηκε να υψώσει τη φωνή του όταν τα όρια ξεπεράστηκαν.

Η δημοσιοποίηση ενός ρατσιστικού βίντεο από τον νυν πρόεδρο, το οποίο στόχευε τον ίδιο και τη σύζυγό του, αποτέλεσε σημείο καμπής.

Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απώλεια της αίσθησης του μέτρου και του σεβασμού προς το αξίωμα, σημειώνοντας πως «άνθρωποι που κάποτε τηρούσαν τους κανόνες ευπρέπειας φαίνεται πλέον να μην αισθάνονται καμία ντροπή».

Την ίδια στιγμή, και η Μισέλ Ομπάμα έχει εκφράσει τη δική της απογοήτευση μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αποτυπώνοντας την κοινή τους δυσφορία για το τρέχον πολιτικό κλίμα.

Μια δημοσκόπηση της Gallup το 2025 διαπίστωσε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ο πιο δημοφιλής από τους εν ζωή προέδρους.

«Το να κάνω κάτι όπως ο Τζον Στιούαρτ, έστω και μία φορά την εβδομάδα, απλώς να σχολιάζω ό,τι συμβαίνει – κάτι που, παρεμπιπτόντως, χαίρομαι που το κάνει ο Τζον – δεν θα με έκανε πολιτικό ηγέτη, θα ήμουν σχολιαστής», πρόσθεσε.

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Κόσμος
Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Τραγικός, κανένας σεβασμός - Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν για την εμφάνισή του στο Met Gala δίπλα στην Σάτον Φόστερ

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Είναι πολλά τα λεφτά - Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο
Μαντόνα και Μάικλ Τζάκσον – H σύντομη και δύσκολη ιστορία τους περιλαμβάνει ένα φιλί κι ένα στριπτιζάδικο

Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα»
Δεν έχω πεθάνει: Η Ολίβια Γουάιλντ απάντησε σε όσους την αποκάλεσαν «πτώμα» στην τελευταία της εμφάνιση

Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]
Ασφυξία από τα ενοίκια – Πού έχουν φτάσει οι τιμές [πίνακες]

Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ
Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός
LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός

Θεοδωρικάκος: Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων
Έτοιμο το νομοσχέδιο για το πλαφόν στις χρεώσεις των δανείων

Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά
Υποκλοπές: Καταδικάζει έντονα την αρχειοθέτηση – «θάψιμο» Τζαβέλλα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)
Τέλος στο… χαλί/χάλι της Μπόντο/Γκλιμτ, ξεκίνησε η ανέγερση του νέου της γηπέδου (Pics)

Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»

Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου
Υποκλοπές: Πως η έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών μπορεί να «αδειάσει» τον εισαγγελέα του Άρειου Πάγου

ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση
Το Μουσείο Καζαντζάκη γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο και θεματική ξενάγηση

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

