magazin
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα
Go Fun 03 Οκτωβρίου 2025 | 18:05

33 χρόνια μαζί: Η γνωριμία, οι καταιγίδες, το παγωτό σοκολάτα και η επανάσταση στην εξουσία των Ομπάμα

Στις 3 Οκτωβρίου 2025, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιόρτασαν την 33η επέτειο του γάμου τους, ένα ορόσημο που, στην εποχή της ραγδαίας εναλλαγής και της πολιτικής φθοράς, ισοδυναμεί με επίτευγμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Η σχέση των Ομπάμα, από την πρώτη τους γνωριμία σε ένα νομικό γραφείο του Σικάγο μέχρι την κορυφή της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, έχει ύφανση μύθου.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν οι ίδιοι, πίσω από τους χορούς ορκωμοσίας και τις τρυφερές δημόσιες στιγμές, κρύβεται μια ιστορία αγάπης που άντεξε καταιγίδες και κρίσης με κόστος, σκληρή δουλειά, και μια αταλάντευτης δέσμευση στην ειλικρίνεια.

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα δεν είναι ένα απλά ένα ζευγάρι που άλλαξε τον Λευκό Οίκο – οι Ομπάμα άλλαξαν την ίδια την αντίληψη για το τι σημαίνει να είσαι το Πρώτο Ζεύγος των ΗΠΑ.

Η γνωριμία τους το 1989 στο δικηγορικό γραφείο Sidley Austin του Σικάγο ήταν κάθε άλλο παρά ρομαντική, Η Μισέλ Ρόμπινσον, μια φιλόδοξη και πειθαρχημένη δικηγόρος, ήταν η μέντορας του Μπαράκ Ομπάμα, ενός καλοκαιρινού ασκούμενου που την εντυπωσίασε με την ευφυΐα του, αλλά την εκνεύρισε με την επιμονή του να τη βγάλει ραντεβού.

«Δεν μου υποσχέθηκε πλούτη, μου υποσχέθηκε μια ενδιαφέρουσα ζωή. Αυτή είναι μια υπόσχεση που κράτησε»

View this post on Instagram

A post shared by Barack Obama (@barackobama)

«Δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτό είναι εντελώς πρόστυχο», είχε δηλώσει η Μισέλ, αρνούμενη πεισματικά να βγει με έναν συνάδελφο. Τελικά, ο Μπαράκ την κέρδισε με την υπόσχεση –ψεύτικη και αστεία, όπως αποδείχθηκε– πως θα παραιτηθεί, αλλά κυρίως με την προσωπικότητά του.

Το πρώτο τους ραντεβού σφραγίστηκε με ένα παγωτό σοκολάτα και το πρώτο τους φιλί, το οποίο ο Μπαράκ έχει χαρακτηρίσει ως την «κορυφαία στιγμή» της ζωής του.

Ο αρραβώνας τους το 1991 και ο γάμος τους στις 3 Οκτωβρίου 1992 έθεσαν τις βάσεις για μια σχέση που βασίστηκε στη βαθιά φιλία. Η Μισέλ, μιλώντας για το θεμέλιο του γάμου τους, είχε πει μια φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία του Μπαράκ: «Ο Μπαράκ μου υποσχέθηκε, όχι πλούτη, αλλά μια ζωή που θα ήταν ενδιαφέρουσα. Σε αυτή την υπόσχεση πραγματικά ανταποκρίθηκε».

Η είσοδός τους στον Λευκό Οίκο το 2009 ήταν μία πολιτιστική αλλαγή. Το ζεύγος Ομπάμα δεν ήταν μόνο το πρώτο αφροαμερικανικό προεδρικό ζεύγος – ήταν το πρώτο που τόλμησε να φέρει την ανθρώπινη διάσταση και τον αυθορμητισμό στο αυστηρότερο πολιτικό περιβάλλον.

Οι εικόνες τους να ανταλλάσσουν την περίφημη «γροθιά» (fist bump) κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2008, να χορεύουν με λαμπερά χαμόγελα στους χορούς ορκωμοσίας ή να αγκαλιάζονται τρυφερά στους διαδρόμους του Λευκού Οίκου, ήταν κάτι παραπάνω από στιγμιότυπα οικειότητας. Ήταν η δήλωση ότι ο γάμος τους ήταν «αληθινός» σε μια πολιτική σκηνή που η αλήθεια είναι ελάττωμα.

Ο Μπαράκ δεν έχανε ευκαιρία να εκφράσει τον θαυμασμό του για τη σύζυγό του, αναγνωρίζοντας τη σημασία της στην πορεία του.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαι καλύτερος άνθρωπος από τότε που γνώρισα τη Μισέλ» έχει πει ενώ της αναγνώριζε δημόσια τον δύσκολο ρόλο της ως Πρώτη Κυρία. «Η Μισέλ δεν ζήτησε ποτέ να γίνει Πρώτη Κυρία. Όπως πολλοί σύζυγοι πολιτικών, ο ρόλος αυτός της επιβλήθηκε. Αλλά πάντα γνώριζα ότι θα ήταν απίστευτη σε αυτόν».

«Υπήρχαν δέκα χρόνια που δεν τον άντεχα»

Η Μισέλ Ομπάμα από την πλευρά της, ως η πρώτη αφροαμερικανίδα Πρώτη Κυρία, απέδειξε ότι ο ρόλος δεν ήταν διακοσμητικός. Μετατράπηκε σε παγκόσμιο πρότυπο, ιδίως για τις γυναίκες, δίνοντας έμφαση στην υγιεινή διατροφή, την άσκηση και την εκπαίδευση των νέων κοριτσιών.

Βέβαια, παρά τη δημόσια εικόνα του τέλειου ζευγαριού, η Μισέλ υπήρξε η πιο ειλικρινής κριτικός της σχέσης τους, δίνοντας μια σπάνια ματιά στις δυσκολίες του γάμου.

Η πιο συγκλονιστική της αποκάλυψη ήρθε το 2022, όταν μίλησε για την περίοδο ανατροφής των παιδιών τους, της Μάλια (σήμερα 27 ετών) και της Σάσα (σήμερα 24 ετών). «Υπήρχαν δέκα χρόνια που δεν άντεχα τον άντρα μου. Και ξέρετε πότε συνέβη; Όταν τα παιδιά ήταν μικρά» είχε εξομολογηθεί.

Η Μισέλ εξήγησε ότι οι απαιτήσεις της καριέρας του Μπαράκ και οι ευθύνες της ως μητέρα την είχαν φέρει στα όριά της.

«Ποιος κάνει όλη τη δουλειά;» είχε αναρωτηθεί τότε. «Και είμαστε σε αυτό το βαθύ χάσμα». Ωστόσο, αναγνώρισε το μυστικό της επιτυχίας τους ως γονείς και σύντροφοι. «Ανεχτήκαμε ο ένας τον άλλον για δέκα χρόνια. Ποιος θα το πίστευε;». Η δήλωση αυτή αποτέλεσε μάθημα για εκατομμύρια ζευγάρια, απομυθοποιώντας την ιδέα του «τέλειου γάμου».

«Ακόμα μου κόβεις την ανάσα»

Μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο το 2017, η απουσία των Ομπάμα από το καθημερινό προσκήνιο, σε συνδυασμό με την επιλογή της Μισέλ να μην παραστεί σε ορισμένες σημαντικές εκδηλώσεις το 2025 –όπως η κηδεία του πρώην Προέδρου Τζίμι Κάρτερ και η δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ– αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για φήμες περί διαζυγίου που οργίασαν στον Τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι αποφάσισε να απαντήσει στις εικασίες με τον κλασικό του τρόπο, με ειλικρίνεια και χιούμορ. Σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast της Μισέλ, ο Μπαράκ αστειεύτηκε για τις φήμες ότι χωρίζουν μετά από την είσοδο μιας τρίτης γυναίκας -κάποιοι έλεγαν για τη Τζένιφερ Άνιστον- λέγοντας: «Με δέχτηκε πίσω! Ήταν αμφίρροπο για λίγο!».

«Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στον γάμο μας που να σκέφτηκα να τα παρατήσω» ξεκαθάρισε η Μισέλ εξηγώντας ότι η απόφασή της να απέχει από γεγονότα ήταν απλώς μια επιλογή να φροντίσει τον εαυτό της, μια απόφαση που παρερμηνεύτηκε από τα media που θέλουν drama.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι έλεγα ‘όχι’ για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρά μόνο ότι ο γάμος μου διαλυόταν».

Στην 32η επέτειο τους, το 2024, ο Μπαράκ είχε γράψει: «Για την πιο λαμπρή, ευγενική, αστεία και όμορφη σύζυγο που θα μπορούσα να ζητήσω. Τριάντα δύο χρόνια μαζί και ακόμα μου κόβεις την ανάσα». Η Μισέλ απάντησε: «Μου αρέσει να περνάω τη ζωή μαζί σου στο πλευρό μου».

Μακριά πλέον από τον Λευκό Οίκο και την πολιτική που φθείρει, οι Ομπάμα επέστρεψαν σε μια πιο χαλαρή καθημερινότητα, ανακαλύπτοντας ξανά τη φιλία τους.

Ο Μπαράκ είχε σχολιάσει ότι η Μισέλ είναι «πιο χαλαρή και πιο χαρούμενη» και ότι αυτό τους επέτρεψε «να είμαστε ξανά φίλοι», απολαμβάνοντας την «βαθιά αγάπη που έρχεται με έναν τόσο μακροχρόνιο γάμο».

«Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στον γάμο μας που να σκέφτηκα να τα παρατήσω»

Ταυτόχρονα, το ζευγάρι μετέτρεψε τη φήμη του σε μια ισχυρή οικονομική αυτοκρατορία. Οι συμφωνίες τους για την έκδοση βιβλίων –με την αυτοβιογραφία της Μισέλ, Becoming, να γίνεται παγκόσμιο μπεστ-σέλερ– και η εταιρεία παραγωγής τους, Higher Ground, που έχει υπογράψει συνεργασίες με κολοσσούς όπως το Netflix και το Spotify, τους έχουν αποφέρει πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η ακριβής αξία των συμφωνιών τους με τις εκδόσεις και τις πλατφόρμες περιεχομένου εκτιμάται πως ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μαζική επιρροή τους και την εμπορική αξία του brand τους.

Ο γάμος του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα είναι ένα αφήγημα που υπερβαίνει την πολιτική. Είναι η ιστορία δύο ανθρώπων που ξεκίνησαν από το Σικάγο, επηρέασαν τον πλανήτη, και κατάφεραν να είναι ο εαυτός τους -ο καλός, ο κακός, ο αμφιλεγόμενος, ο αστείος και στην ουσία του, ανθρώπινος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διάσπαση των 2.070 μονάδων έφερε η τριήμερη άνοδος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Economy
Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση
Αντίστροφη Μέτρηση 03.10.25

Sean «Diddy» Combs: Αντιμέτωπος με την ποινή του Νόμου Mann ο ατιμασμένος ράπερ – Η απολογία του πριν από την απόφαση

Ο ράπερ Diddy υποστήριξε πως οι πράξεις του είχαν «ρίζες στον εγωισμό» και πως ήταν «χαμένος στα ναρκωτικά και την υπερβολή» μια «ανάσα» πριν την απόφαση του δικαστηρίου

Σύνταξη
«Aναίσθητη για 4 ημέρες» – Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη
Καμπάλα healing 03.10.25

«Aναίσθητη για 4 ημέρες» - Η Μαντόνα αποκαλύπτει πώς προσβλήθηκε από σήψη και βακτηριακή λοίμωξη

Η Μαντόνα μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε το 2023, στην πρώτη της εμφάνιση σε podcast με τον Τζέι Σέτι, τον Βρετανο-Ινδό συγγραφέα, επιχειρηματία και life coach.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
Αποκαλύψεις; 03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
«Περήφανος» 03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
Reunion 02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5
1984 03.10.25

Γιατί ο Όργουελ είναι πάντα και για πάντα επίκαιρος; – Ραούλ Πεκ και Άλεξ Γκίμπνεϊ απαντούν πώς 2 + 2= 5

«Ζούμε ξανά και ξανά — όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες — το ίδιο εγχειρίδιο που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά», είπε ο Ραούλ Πεκ, σκηνοθέτης του Όργουελ: 2+2=5 μεταξύ άλλων

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο
Κόσμος 03.10.25

Μαρίσσα Λαιμού: Τι ερευνάται για τον θάνατό της – Αύριο η κηδεία της σε στενό οικογενειακό κύκλο

Η οικογένεια Λαιμού έχει διορίσει ήδη δικηγόρο που τρέχει την υπόθεση και δεν αποκλείεται να κινηθεί νομικά αν τελικά αποδειχθεί πως υπήρξε ιατρική αμέλεια.

Σύνταξη
Βουλή: Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla – «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ
Βουλή 03.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στη στάση της κυβέρνησης για το Global Sumud Flotilla - «Ναι μεν, αλλά» από τη ΝΔ

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από την κυβέρνηση ενέργειες, ώστε να προστατευτούν οι Έλληνες συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και επέβαιναν στον στόλο αλληλεγγύης προς τη Γάζα

Σύνταξη
Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει μια συνολική τοποθέτηση για την πολιτική κατάσταση σήμερα, καθώς το συνέδριο συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της ΝΔ

Σύνταξη
Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων
Planet Travel 03.10.25

Russian Tea Room στη ΝΥ – Ένα κινηματογραφικό εστιατόριο 99 ετών που αντιστέκεται στην κερδοσκοπία των ακινήτων

Αλήθεια απολύθηκε η Μαντόνα μετά από δύο εβδομάδες εργασίας στο βεστιάριο του Russian Tea Room; Δεν ακούγεται απίθανο. Έγραψε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν τις πρώτες νότες του διάσημου Fancy Free σε μια χαρτοπετσέτα εκεί; Πιθανόν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επίθεση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας – «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»
Νέα κλιμάκωση 03.10.25

Επίθεση της Ρωσίας στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της Ουκρανίας - «Η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου»

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί «τον χειμώνα ως όπλο» - Επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους σε ρωσικό έδαφος κάνουν και οι ουκρανικές δυνάμεις, όπως λένε αξιωματούχοι του Κιέβου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Απέτυχε το σχέδιο Λανουά οι διαιτητές να γίνουν ομάδα

Ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε επειδή δεν έδειξε τα σωστά πλάνα, ο Κουμπαράκης επειδή παρέσυρε νέο διαιτητή, παραδέχθηκαν ότι ο Κατσικογιάννης δεν συνεργάστηκε με τον βοηθό του. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Βάιος Μπαλάφας
Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία
Βελιγράδι - Σουμπότιτσα 03.10.25

Η Σερβία εγκαινίασε σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων που τη συνδέει με την Ουγγαρία

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς ήταν μεταξύ των επιβατών της ταχείας αμαξοστοιχίας που πραγματοποίησε την πρώτη διαδρομή από το Βελιγράδι μέχρι τη Σουμπότιτσα

Σύνταξη
Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης
Ενεργειακά 03.10.25

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης

«Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

Σύνταξη
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ
Global Sumud Flottilla 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση σιωπά ενώ Έλληνες πολίτες ταπεινώνονται στις φυλακές Νεγκέβ του Ισραήλ

Ο Αλέξης Χαρίτσης, είχε νέα επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη - «Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ», σημειώνεται στην ανακοίνωση

Σύνταξη
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: Έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»
Νέο τελεσίγραφο 03.10.25

Διορία μέχρι την Κυριακή έδωσε στη Χαμάς ο Τραμπ για να αποδεχτεί το σχέδιό του, αλλιώς «θα γίνει κόλαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, έδωσε νέο τελεσίγραφο στη Χαμάς για να αποδεχθεί το σχέδιό του για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ

Σύνταξη
Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή
Η συνέχεια 03.10.25

Τι λέει το Κίνημα Δημοκρατίας για το επεισόδιο Μπάρκα – Χρηστίδου στη Βουλή

«Αυτό δεν είναι πολιτική στάση, είναι φαλλοκρατική αθλιότητα που προσβάλλει το Κοινοβούλιο και τη Δημοκρατία», υπογραμμίζουν πηγές του κόμματος που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο