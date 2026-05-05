Η Κάμερον Ντίαζ μητέρα ξανά στα 53 της – «Αγαπάμε τη ζωή» λένε με τον Μπέντζι Μάντεν

«Έκπληξη! Η Κάμερον Ντίαζ και ο Μπέντζι Μάντεν μεγάλωσαν την οικογένειά τους με το τρίτο τους μωρό!» έγραψε ο Μάντεν στο Instagram ανακοινώνοντας τη γέννηση του τρίτου παιδιού του ζεύγους σε ένα ποστ που συνοδευόταν από μια ζωγραφιά με ναυτικό θέμα.

Ο Μάντεν μοιράστηκε τα νέα τη Δευτέρα, 4 Μαΐου, δημοσιεύοντας μια εικόνα με ένα πειρατικό πλοίο και την επιγραφή «Nautas Madden» από κάτω.

«Η Κάμερον και εγώ είμαστε χαρούμενοι, ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που ανακοινώνουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, του Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο, γιε μας» έγραψε ο τραγουδιστής των Good Charlotte στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Benji Madden (@benjaminmadden)

«Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας»

Εκτός από το σχέδιο με το πλοίο, ο Μπέντζι ανέβασε επίσης σχέδια ενός πουλιού, ενός φυτού σε γλάστρα και διάφορα άλλα πίστα στην χαρακτηριστική αισθητική του.

«Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας -τα παιδιά μας είναι υγιή και ευτυχισμένα, και είμαστε ευγνώμονες. Περνάμε υπέροχα. Σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Ο οικογένεια Μάντεν» πρόσθεσε ο Μπέντζι.

«Οι γυναίκες που έχουν παιδιά στην ηλικία μου είναι, κυριολεκτικά, 20 χρόνια νεότερες, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτή την ηλικία»

Τα παιδιά μακριά από τα φώτα

Το ζευγάρι είναι γνωστό για την ιδιωτικότητα που διατηρεί όσον αφορά τα παιδιά του, καθώς δεν δημοσιεύει φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο ούτε μιλάει για αυτά σε συνεντεύξεις.

Είναι επίσης γονείς της κόρης τους Raddix Wildflower Madden, 6 ετών, και του γιου τους Cardinal Madden, 2 ετών.

Μετά τη γέννηση του Cardinal το 2024, μια πηγή ανέφερε στο People ότι η Ντίαζ, 53 ετών, και ο Μπέντζι, 47 ετών, ένιωθαν «πάρα πολύ τυχεροί» που υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους.

«Πάντα ήλπιζαν για ένα δεύτερο μωρό, επειδή απολαμβάνουν τόσο πολύ το να είναι γονείς», είπε η πηγή.

«Για χρόνια, η Κάμερον ήθελε να γίνει μαμά. Συγκινείται πολύ όταν μιλάει για το μακρύ ταξίδι προς τη μητρότητα. Νιώθει εξαιρετικά τυχερή που έχει τώρα δύο παιδιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Παιδιά σε μεγάλη ηλικία

Και ενώ έχει αποφύγει να μιλήσει για τα παιδιά της, η Ντίαζ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα και την απόφαση να αποκτήσει παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία.

«Οι γυναίκες που έχουν παιδιά στην ηλικία μου είναι, κυριολεκτικά, 20 χρόνια νεότερες, και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, γιατί εγώ δεν είμαι σε αυτή την ηλικία», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Μάρτιο του 2022 με τη Michelle Visage του BBC Radio 2.

«Και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Αλλά θέλω να νιώθω πάντα γεμάτη ζωντάνια για το παιδί μου».

«Πρέπει πραγματικά να δουλέψεις σκληρά για αυτό. Η μόνη πίεση για μένα είναι ότι πρέπει να ζήσω μέχρι τα 107, καταλαβαίνεις; Οπότε, καμία πίεση!»

Η μόνη πίεση

Σε μια συνέντευξη τον Οκτώβριο του 2020 με τη Ναόμι Κάμπελ, η Ντίαζ αστειεύτηκε ότι σχεδίαζε να ζήσει πάνω από 100 χρόνια, ώστε να μπορεί να είναι δίπλα στα παιδιά της.

«Όταν είσαι στην ηλικία μου και αποφασίζεις να το κάνεις, είναι μια σοβαρή επιλογή» πρόσθεσε. «Πρέπει πραγματικά να δουλέψεις σκληρά για αυτό. Η μόνη πίεση για μένα είναι ότι πρέπει να ζήσω μέχρι τα 107, καταλαβαίνεις; Οπότε, καμία πίεση!».

*Με στοιχεία από people.com