Kι όμως, έχουν περάσει ήδη τρεις δεκαετίες από τότε που η Κάμερον Ντίαζ έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη: η ηθοποιός συστήθηκε στο κοινό το 1994 με την ταινία «The Mask», στην οποία συμπρωταγωνίστηκε με τον Τζιμ Κάρεϊ.

Αφού έκανε ένα διάλειμμα δέκα χρόνων, η Ντιαζ επέστρεψε στο Χόλιγουντ το 2025 με το «Back in Action» και, σε μια νέα συνέντευξη με το περιοδικό People με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας «Outcome», η ηθοποιός αναλογίστηκε όσα διδάχτηκε από την ενεργό κινηματογραφική και τηλεοπτική δράση της.

«Όλοι νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν διάσημοι»

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ στο People. «Είναι σαν να έχουμε καλπάσει, να έχουμε τρέξει, να έχουμε περπατήσει, και κάπως [μαγικά] να προσαρμοζόμαστε και να βρίσκουμε τελικά τον ρυθμό μας. Έτσι λειτουργεί περίπου. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω», πρόσθεσε.

Στο «Outcome», η Κάμερον Ντίαζ συμπρωταγωνιστεί με τους Τζόνα Χιλ, Κιάνου Ριβς και Ματ Μπόμερ.

Η ταινία ακολουθεί τον Ριβς, ο οποίος υποδύεται έναν σταρ του Χόλιγουντ που πέφτει θύμα εκβιασμού με ένα μυστηριώδες βίντεο, το οποίο θα μπορούσε να καταστρέψει την δημόσια εικόνα του και να τερματίσει την καριέρα του εν μία νυκτί.

«Πιστεύω επίσης ότι αυτή η ταινία παρουσιάζει τη [φήμη] από μια πολύ ενδιαφέρουσα οπτική γωνία», προσθέτει η Ντίαζ. «Όλοι νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν διάσημοι, αλλά αυτό έχει το τίμημά του. Είναι, λοιπόν, μια κωμωδία με προειδοποιητικό μήνυμα».

Η Ντίαζ και ο Μπόμερ υποδύονται τους φίλους του Ριφ Χοκ (Ριβς), στην ταινία, ενώ ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Χιλ, υποδύεται τον δικηγόρο του Ριφ, Ίρα.

Τα επόμενα σχέδια

Η ταινία σηματοδοτεί τη δεύτερη φορά που η Ντίαζ και ο Ριβς συνεργάζονται μετά την ταινία «Feeling Minnesota» (1996) και τη δεύτερη ταινία στην οποία συμμετέχει η ηθοποιός μετά από μια πολυετή αποχή από την οθόνη, η οποία οφειλόταν κυρίως σε οικογενειακούς λόγους.

Το «Outcome» είναι ένα από τα πολλά έργα που ετοιμάζει αυτόν τον καιρό η Ντίαζ: στις 13 Μαρτίου εθεάθη στα γυρίσματα μια ταινίας στη Νέα Υόρκη, η οποία, σύμφωνα με το Deadline, είναι μια ρομαντική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Άγγλου κωμικού Στίβεν Μέρτσαντ, ενώ παράλληλα το People επιβεβαίωσε ότι θα πρωταγωνιστήσει ως «μια ανύπαντρη μητέρα που παλεύει να κρατήσει μια μικρή υπόσχεση προς την κόρη της στην χειρότερη μέρα της ζωής της» σε μια κωμωδία δράσης με τίτλο «Bad Day».

Το Outcome θα κυκλοφορήσει στο Apple TV στις 10 Απριλίου.