Ίθαν Χοκ: «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνεις παντρεμένος» – Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο με την Ούμα Θέρμαν

Ο Ίθαν Χοκ περπατά και μιλάει. Δεν είναι έκπληξη, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αναγάγει το περπάτημα και την ομιλία σε μορφή τέχνης. Στη ρομαντική κλασική ταινία του 1995 Before Sunrise (Πριν το Ξημέρωμα), αυτός και η Τζούλι Ντελπί υποδύθηκαν τους εικοσάρηδες Τζέσι και Σελίν, οι οποίοι συναντιούνται σε ένα τρένο και περνούν μια τέλεια νύχτα περπατώντας και μιλώντας στη Βιέννη.

Το έκαναν τόσο καλά που εννέα χρόνια αργότερα ήρθε η συνέχεια του Before Sunset, στην οποία οι δυο τους περπατούν και μιλούν στο Παρίσι. Εννέα χρόνια μετά, το 2013, ήρθε το γλυκόπικρο τελευταίο μέρος της τριλογίας, το Before Midnight (Πριν τα Μεσάνυχτα), με το παντρεμένο, πλέον, ζευγάρι Τζέσι και Σελίν να περπατούν και να συζητούν στην Ελλάδα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Moviefone (@moviefone)

Πριν το Μεσημέρι

«Και τώρα, σε ένα ζεστό φθινοπωρινό πρωινό, ο Χοκ και εγώ περπατάμε και συζητάμε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης» γράφει ο Hadley Freeman στους Times. Θα ονόμαζα τη συνάντησή μας Before Midday (Πριν το Μεσημέρι), εκτός από το ότι βρισκόμαστε ακριβώς κάτω από το σπίτι που μοιράζεται με τη σύζυγό του, Ράιν Χοκ, και τις δύο κόρες τους, 17 και 14 ετών, κάτι που αφαιρεί κάθε ψευδαίσθηση ρομαντισμού από αυτό το σενάριο».

Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις, ο Χοκ είναι εξαιρετικός ομιλητής. «Τα παιδιά μου δεν χρειάζεται ποτέ να με ρωτήσουν τι σκέφτομαι για οτιδήποτε, γιατί δεν σταματάω ποτέ να μιλάω», λέει χαρούμενα καθώς κατευθύνονται προς το πάρκο αναζητώντας σκιά.

Εκτός από τα παιδιά του με τη Ράιαν, την οποία παντρεύτηκε το 2008, έχει μια κόρη, τη Μάγια, 27 ετών, και ένα γιο, τον Λεβόν, 23 ετών, από τον πρώτο του γάμο με την Ούμα Θέρμαν, οι οποίοι είναι και οι δύο ηθοποιοί.

Τα φώτα της δημοσιότητας έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν χώρισαν με την Ούμα Θέρμαν το 2005 και άρχισε να βγαίνει με τη Ράιαν, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, είχε εργαστεί ως μπέιμπι σίτερ για το ζευγάρι

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @classicues

Ο ρόλος της νταντάς και το διαζύγιο

Ο 55χρονος Χοκ είναι διάσημος εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια, από τότε που η ταινία «Ο Κύκλος των Χαμένων Ποιητών», με πρωταγωνιστή τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, τον έκανε είδωλο των εφήβων το 1989.

Βρέθηκε ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο όταν αυτός και η Θέρμαν, επίσης 55 ετών, έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια της δεκαετίας του 1990, μετά τη συνάντησή τους στα γυρίσματα της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Gattaca» το 1997. Τα φώτα της δημοσιότητας έγιναν ακόμη πιο έντονα όταν χώρισαν το 2005 και άρχισε να βγαίνει με τη Ράιαν, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε, είχε εργαστεί ως μπέιμπι σίτερ για το ζευγάρι.

Ο Χοκ επέμεινε αργότερα ότι δεν ήταν «κάποια ερωτική σχέση τύπου Μελωδία της Ευτυχίας» και ότι η Ράιαν δεν είχε καμία σχέση με το διαζύγιο.

«Η κοινή γνώμη είναι σαν βενζίνη, αλλά αυτό που κάνει το διαζύγιο δύσκολο είναι τα πράγματα που το κάνουν δύσκολο για όλους — τα οικογενειακά στοιχεία, το πώς να βοηθήσεις τα παιδιά να το ξεπεράσουν. Ζηλεύω πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά.

»Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό, γιατί έχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο. Αλλά ένα πράγμα που θα πω είναι ότι αν έχεις το προνόμιο να ταξιδεύεις στον κόσμο, συνειδητοποιείς ότι παντού οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τεράστια δυσκολία να παραμείνουν παντρεμένοι».

«Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω άλλα παιδιά και ήθελα να μείνω εργένης για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά μετά βρήκα μια γυναίκα που μου άρεσε να τη φιλάω»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valerie Macon (@valeriemacon)

«Μου άρεσε να τη φιλάω»

«Όταν χώρισα, ήμουν αποφασισμένος να μην κάνω άλλα παιδιά και ήθελα να μείνω εργένης για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά μετά βρήκα μια γυναίκα που μου άρεσε να τη φιλάω» ομολογεί ο Ίθαν Χοκ.

Ενώ μερικοί διάσημοι που βρίσκονται στο στόχαστρο των ταμπλόιντ εξαφανίζονται πίσω από ασφαλισμένα κάγκελα, ο Χοκ παραμένει φιλικός και απροστάτευτος όπως πιχί ένα μπαρ που λειτουργεί όλη τη νύχτα. Ένας άντρας τον πλησιάζει για να του πει ότι του άρεσε το The Lowdown, η νέα τηλεοπτική εκπομπή του Ίθαν Χοκ στο FX, και προτείνει μια άλλη εκπομπή που μπορεί να αρέσει στον Χοκ.

«Τέλεια, ευχαριστώ, φίλε! Την έχεις δει; Την προτείνεις;» απαντά ο Χοκ. Είναι πάντα τόσο πρόθυμος να δέχεται προτάσεις από άγνωστους; Απαντά με ειλικρίνεια: «Ω, πάντα ψάχνω για καθοδήγηση».

Ο Χοκ γεννήθηκε στο Όστιν του Τέξας. Η μητέρα του ήταν μόλις 18 ετών όταν τον γέννησε, ο πατέρας του μόλις 20

Εξαιρετική καλλιτεχνική πορεία

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Χοκ με έξυπνο τρόπο μετέτρεψε την εφηβική του φήμη σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες καριέρες στον χώρο της υποκριτικής, στην οποία εναλλάσσεται μεταξύ επιτυχημένων ταινιών της Γενιάς Χ, όπως το Reality Bites (Νέοι, Ωραίοι και Άνεργοι) με τη Γουαϊνόνα Ράιντερ (1994) και το Great Expectations (Μεγάλες Προσδοκίες) με τη Γκουίνεθ Πάλτρου (1998), και σκληρής δουλειάς σε παραστάσεις του Σαίξπηρ και του Τσέχωφ εκτός Μπρόντγουεϊ.

Έχει προταθεί για τέσσερα Όσκαρ, ένα Tony και ένα Bafta. Πρόσφατα έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία του, το Blue Moon, και έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ κινηματογράφου για να παρουσιάσει το Highway 99: A Double Album, ένα ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει για τον τραγουδιστή κάντρι, Μερλ Χάγκαρντ.

«Αλλά σήμερα» λέει στους Times «η μόνη μου υποχρέωση είναι να πάω στον ποδοσφαιρικό αγώνα των κοριτσιών μου».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ethan Hawke (@ethanhawke)

Όχι ένας ακόμα όμορφος νεαρός

Είχε από την αρχή κάποιο σχέδιο για την καριέρα του; «Ποτέ δεν είχα κάποιο σχέδιο. Δεν θα έγραφα τη ζωή μου όπως είναι. Εννοώ, η ζωή μου εξελίσσεται όμορφα, αλλά όχι χάρη στις δικές μου προσπάθειες. Απλά σκέφτομαι πόσο τυχερός είμαι που βρήκα συγκεκριμένους ανθρώπους».

Ο Χοκ γεννήθηκε στο Όστιν του Τέξας. Η μητέρα του ήταν μόλις 18 ετών όταν τον γέννησε, ο πατέρας του μόλις 20. Χώρισαν όταν ήταν τεσσάρων ετών και ο Χοκ και η μητέρα του, Λέσλι — δασκάλα και ακτιβίστρια — έζησαν στο Βερμόντ και στη συνέχεια στο Νιου Τζέρσεϊ. Δεν είναι δύσκολο να δει κανείς ακόμα σε αυτόν τον μικρό αγόρι με τα μεγάλα μάτια και την περιέργεια που αναζητά μια πατρική φιγούρα να τον καθοδηγήσει.

Ο πρώτος που βρήκε ήταν ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ. Έγιναν φίλοι το 1994, αφού ο Λίνκλεϊτερ τον είδε σε μια μικρή παράσταση εκτός Μπρόντγουεϊ. Ήταν μια περίοδος στη ζωή του Χοκ, όπου αναζητούσε καθοδήγηση, προσπαθώντας να γίνει ένας σωστός ηθοποιός και όχι απλώς ένας ακόμα όμορφος νεαρός.

«Περάσαμε όλη τη νύχτα σε ένα μπαρ και την επόμενη μέρα μου έστειλε το σενάριο για το Before Sunrise. Του έγραψα λοιπόν ένα γράμμα — αυτό ήταν πριν από το διαδίκτυο — λέγοντας: «Είναι φανταστικό, ας το κάνουμε». Νόμιζα ότι είχα ήδη τον ρόλο, γιατί ήταν ακριβώς στην κορύφωση της επιτυχίας του Reality Bites. Αλλά ο Ρικ είπε: «Τέλεια, η οντισιόν είναι την Πέμπτη». Σκέφτηκα: «Εντάξει, δεν θα αγχωθώ για αυτό. Θα πάω στην οντισιόν και θα πάρω τον ρόλο».

Το Blue Moon είναι η ένατη ταινία που συνεργάζονται ο Λίνκλεϊτερ και ο Χοκ, και ενώ στην τριλογία Before και στην εξαιρετική ταινία Boyhood (Μεγαλώνοντας) ο σκηνοθέτης έδειξε τον Χοκ να γερνάει στην οθόνη, για αυτήν την ταινία περίμενε να γεράσει ο Χοκ εκτός οθόνης.

«Θέλαμε να το κάνουμε πριν από 12 χρόνια, αλλά ο Ρίτσαρντ έλεγε συνέχεια “o Ίθαν δεν είναι έτοιμος”. Και τελικά, μετά από 12 χρόνια, είπε “εντάξει, τώρα είσαι πιστευτός ως χαμένος”», λέει και γελάει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη River Phoenix Fan Account (@river90smovie)

Σκέφτηκε τον Ρίβερ Φίνιξ

Ο Χοκ υποδύεται τον στιχουργό Λόρεντζ Χαρτ, ο οποίος — μαζί με τον Ρίτσαρντ Ρότζερς, τον οποίο υποδύεται ο καυστικός Άντριου Σκοτ — έγραψε κλασικά αμερικανικά τραγούδια, όπως τα Blue Moon και My Funny Valentine, πριν ο αλκοολισμός καταστρέψει το μυαλό και το σώμα του. Πέθανε σε ηλικία 48 ετών το 1943.

Για να υποδυθεί τον Χαρτ, έναν ομοφυλόφιλο άνδρα του οποίου το χάρισμα και το ταλέντο υπονομεύονταν θανάσιμα από την αυτοαπέχθειά του, ο Χοκ άντλησε έμπνευση από τους πρώτους του μέντορες στο θέατρο, οι οποίοι πέρασαν τη ζωή τους κρυμμένοι και «κράτησαν τη σεξουαλικότητά τους σε ένα άλλο δωμάτιο». Σκέφτηκε επίσης τον Ρίβερ Φοίνιξ.

Ο Χοκ γνώρισε τον Φοίνιξ όταν οι δύο τους επιλέχθηκαν για την πρώτη του ταινία, την παιδική ταινία Explorers του 1985. Η ταινία απέτυχε, αλλά τα αγόρια παρέμειναν κοντά, ακόμη και όταν πήγαιναν σε οντισιόν για τους ίδιους ρόλους, τους οποίους πάντα έπαιρνε ο Φίνιξ.

«Ο Ρίβερ ήταν ο πρώτος από την παρέα μου που υποδύθηκε έναν ομοφυλόφιλο χαρακτήρα. Ο κόσμος δεν μπορούσε να το πιστέψει όταν τον είδε στην ταινία του 1991 My Own Private Idaho (Το Δικό μου Αϊντάχο), γιατί ήταν ο Mr Teen Beat». Εννοεί ένα αγόρι/pin-up όπως ο Χοκ.

«Αλλά ο Ρίβερ δεν νοιαζόταν. Ήταν πραγματικός ηγέτης από αυτή την άποψη και είναι δύσκολο να υπερβάλλω για το πόσο με ενέπνευσε. Για χρόνια έβλεπα τον εαυτό μου σε σύγκριση με αυτόν και ακόμα και σήμερα συχνά σκέφτομαι: “τι θα σκεφτόταν για αυτό; Θα σκεφτόταν ότι πουλάω την ψυχή μου;”».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tragic Hollywood (@tragic_hollywood_bgd)

Μια απλή επιλογή

Ο Φοίνιξ πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 1993, σε ηλικία 23 ετών. Ένα χρόνο αργότερα, ο Χοκ γνώρισε τον Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

«Ο Ρικ μου είπε όταν γυρίζαμε το Before Sunrise: “αν κοιτάξεις την ιστορία των τεχνών και των ταλαντούχων ανθρώπων που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, στο 90% των περιπτώσεων αυτό οφείλεται στους δικούς τους δαίμονες. Αν λοιπόν καταφέρεις να αποφύγεις τα προβλήματα με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, οι πιθανότητες να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου αυξάνονται εκθετικά”. Και ξαφνικά αυτό μου φάνηκε μια απλή επιλογή».

Δύο δεκαετίες αργότερα, αυτή η επιλογή φάνηκε ακόμα πιο απλή όταν έχασε έναν άλλο φίλο και μέντορα, τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, από υπερβολική δόση ηρωίνης το 2014. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Πριν ο διάβολος καταλάβει ότι πέθανε» (2007), στην οποία ο Χόφμαν υποδύθηκε έναν ηρωινομανή.

«Είναι πολύ οδυνηρό να βλέπεις αυτή την ταινία τώρα, έτσι δεν είναι; Θέλω να πω, ο Φιλ ήταν πάντα ειλικρινής ότι η εξάρτηση ήταν μια διαρκής μάχη για αυτόν. Δεν νομίζω ότι κανείς συνειδητοποίησε τότε πόσο προσωπική ήταν αυτή η ερμηνεία για τον ίδιο».

Όταν ο Χοκ επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Τσέχωφ «Ιβάνοφ» το 2012, ήθελε την έγκριση του Χόφμαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, και τρελάθηκε προσπαθώντας να μπει στο μυαλό ενός Ρώσου γαιοκτήμονα με τάσεις αυτοκτονίας.

«Ο Φιλ ήρθε να το δει και είπε ότι του άρεσε πολύ. Αλλά εγώ δεν είχα νιώσει ποτέ τόσο καταθλιπτικός στη ζωή μου. Η γυναίκα μου δεν ήταν τόσο σίγουρη ότι άξιζε τον κόπο να κερδίσω την έγκριση του Φιλ».

Τρέιλερ Blue Moon

*Η ταινία Blue Moon θα κυκλοφορήσει σύντομα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

*Με στοιχεία από thetimes.com