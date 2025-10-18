H «αστεία» στιλιστική συμβουλή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ στον Ίθαν Χοκ που αυτός δεν άκουσε

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στο AARP’s Movies for Grownups, ο 54χρονος Ίθαν Χοκ ανέφερε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως έναν από τους λίγους ανθρώπους που του έδωσαν «καλές συμβουλές» κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μαζί με τον Πίτερ Γουίρ, τον Ρόμπιν Γουίλιαμς, την Ολυμπία Ντουκάκης και τον Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ο Ρέντφορντ, γνωστός ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance, πέθανε σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στη Γιούτα την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Χοκ είπε στο AARP’s Movies for Grownups ότι την τελευταία φορά που οι δύο συναντήθηκαν, ο Ρέντφορντ «μου είπε να σταματήσω να φοράω καπέλα καουμπόη, γιατί οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι χάνω τα μαλλιά μου».

Αν και θεώρησε τη συμβουλή «πολύ αστεία», ο Χοκ είπε ότι εκτιμούσε τον Ρέντφορντ για το ότι πάντα προσπαθούσε να τον προσέχει.

«Ήταν πολύ καλός και ευγενικός μαζί μου και όταν ήμουν νεότερος» είπε ο Χοκ. «Ήταν ο πρώτος πραγματικός υποστηρικτής της ταινίας Πριν το Ξημέρωμα (Before Sunrise). Πολλοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν για την ταινία όταν πρωτοβγήκε. Αυτός μας έβαλε στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το 1995 και παρουσίασε την ταινία, κάνοντάς την να φαίνεται σαν μια πραγματικά σημαντική ταινία».

Ο Χοκ, ωστόσο, δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραματιστεί με την εμφάνισή του και δήλωσε στο AARP’s Movies for Grownups ότι τελικά «δεν» άκουσε τη συμβουλή του Ρέντφορντ για το στυλ του.

«Όπως είπα, οι συμβουλές που δεν ζητήθηκαν δεν ακούγονται ποτέ», δήλωσε στο AARP’s Movies for Grownups.

Το ξύρισμα του κεφαλιού του ήταν το εύκολο μέρος

Ο Χοκ πρόσφατα υποβλήθηκε σε σωματική μεταμόρφωση για την ερμηνεία του ρόλου του θρύλου του Μπρόντγουεϊ, Λόρενζ Χαρτ, στη νέα ταινία του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ, Blue Moon. Για να μπει στο ρόλο, ο ηθοποιός ξύρισε το κεφάλι του, αντικατέστησε τα μαλλιά του με ένα combover και προσαρμόσε τη στάση του σώματός του ώστε να φαίνεται σχεδόν 30 εκατοστά πιο κοντός. Φόρεσε επίσης καφέ φακούς επαφής για τον ρόλο.

Από εκεί και πέρα, το μόνο που έμενε ήταν «να καθορίσω την εμφάνιση, να βρω πώς μου ταιριάζουν τα ρούχα, πώς να περπατάω και να δουλέψω πάνω στην τεχνική του πώς να φαίνομαι σχεδόν 30 εκατοστά πιο κοντός» είπε ο Χοκ. «Είχε δουλειά».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, σημείωσε ότι ελπίζει να είναι η τελευταία φορά που πρέπει να μεταμορφώσει το σώμα του για έναν ρόλο στην οθόνη, ομολογώντας: «Ελπίζω να μην ξανασυμβεί ποτέ!»

Το ξύρισμα του κεφαλιού του ήταν το εύκολο μέρος, επειδή «δεν ήταν πολύ χρονοβόρο», είπε ο ηθοποιός στο People κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο 2025, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

