Η ταπείνωση και οι «καλοκαιρινοί» έρωτες των ηθοποιών: Ο Ίθαν Χοκ για τη σχέση και τον χωρισμό με την Ούμα Θέρμαν

Ήταν ένα από τα σκάνδαλα του 2003 και τα tabloid περίμεναν στη γωνία για να μάθουν τις σκανδαλιστικές λεπτομέρειες. Οι φήμες που ήθελαν τον Ίθαν Χοκ να έχει σχέση με την νταντά των παιδιών του, προκάλεσαν τριγμούς στον γάμο του με την Ούμα Θέρμαν. Τριγμοί, που ήταν αρκετοί δύο χρόνια μετά να ρίξουν τους τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Από τότε έχουν περάσει δύο δεκαετίες, ωστόσο κάποια πράγματα δύσκολα μπορούν να σβηστούν από το μυαλό του 54χρονου σταρ του Χόλιγουντ. Έτσι, μιλώντας στο βρετανικό GQ, ρωτήθηκε για εκείνη την περίοδο της ζωής του και ήταν ξεκάθαρος.

«Ήταν ταπεινωτικό. Ακόμα και καλά πράγματα να έγραφε κάποιος για σένα, αυτό ήταν το συναίσθημα» είπε ο Ίθαν Χοκ για το πως ο Τύπος αντιμετώπισε τον χωρισμό του.

Ο γνωστός ηθοποιός και η Ούμα Θέρμαν είχαν γνωριστεί στα γυρίσματα της ταινίας Gattaca το 1996 και δύο χρόνια μετά παντρεύτηκαν. Ο Χοκ ρωτήθηκε μάλιστα και για τις ερωτικές σχέσεις ανάμεσα σε ηθοποιούς, που «γεννιούνται» στα πλατό των στούντιο.

«Υπάρχει μια φανταστική οικειότητα σε αυτή τη δουλειά και οι σχέσεις ανάμεσα σε ηθοποιούς κατά την διάρκεια των γυρισμάτων μοιάζουν συναρπαστικοί. Σαν να παίζεις μπουκάλα» είπε ο Ίθαν Χοκ και συμπλήρωσε: «Δίνει μια ένταση και γοητεία στη ζωή σου. Σαν έναν καλοκαιρινό έρωτα. Ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινότητά σου και αυτό είναι το επικύνδυνο».

Τελικά μετά από επτά χρόνια γάμου και δύο παιδιά, ο ηθοποιός και η Ούμα Θέρμαν πήραν διαζύγιο, καθώς οι φήμες ήθελαν τον Χοκ σε σχέση με τη νταντά της οικογένειας, τη Ράιαν. Εκείνος το αρνήθηκε, ωστόσο λίγους μήνες μετά οι δυο τους άρχισαν να βγαίνουν και το 2008 παντρεύτηκαν.

Ακόμα και τότε, πάντως, η σταρ του Kill Bill δεν είπε κάτι αρνητικό για τον πρώην σύζυγό της. «Πρέπει να διατηρηθεί η ειρήνη» είχε δηλώσει στο Parade: «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε καμιά αρνητική κριτική για τον πατέρα των παιδιών μου».

// Κεντρική φωτογραφία: Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν στις Κάννες το 2001 (REUTERS / Jean-Paul Pelissier)