H Oύμαν Θέρμαν πίστευε πως το «Pulp Fiction» δεν θα γινόταν ποτέ επιτυχία

Όσο «τρελό» κι αν ακούγεται σήμερα, το «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο δεν έχαιρε της αναγνώρισης που γνωρίζει από την κυκλοφορία του το 1994 έως τις μέρες μας. Μάλιστα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Ούμα Θέρμαν, δεν πίστευε πως η εμβληματική ταινία θα είχε την επιρροή που γνώρισε αργότερα.

Το θρυλικό φιλμ του Ταραντίνο αφηγείται τις παράλληλες ιστορίες δύο πληρωμένων δολοφόνων — με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και τον Τζον Τραβόλτα στους βασικούς ρόλους — και το πώς αυτές συνδέονται με διάφορες φιγούρες του υποκόσμου του Λος Άντζελες.

Η Θέρμαν στο φιλμ υποδύεται την Μία Γουάλας, τη μυστηριώδη σύζυγο ενός μαφιόζου, ενώ το καστ περιλάμβανε επίσης τους Μπρους Γουίλις, Τιμ Ροθ, Κρίστοφερ Γουόκεν και Χάρβεϊ Καϊτέλ. Υπήρξε υποψήφιο για επτά Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στους Times του Ηνωμένου Βασιλείου, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την καριέρα της που ξεπερνά πλέον τις τέσσερις δεκαετίες και αναφέρθηκε στο θρυλικό φιλμ του Κουέντιν Ταραντίνο «Ήξερα ότι ήταν κάτι ιδιαίτερο, μπορούσες να το καταλάβεις από το γράψιμο, από την ιδιαιτερότητα. Αλλά ήταν μια σχετικά ‘μικρή’ ταινία», είπε χαρακτηριστικά.

