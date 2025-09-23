To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας «Ordinary People» (Συνηθισμένοι Άνθρωποι), απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Ο Ρέντφορντ άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ με ταινίες όπως «All the President’s Men» και με την ίδρυση του εμβληματικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ γνώρισε την μεγάλη επιτυχία μόνο όταν ο θρυλικός ηθοποιός Πολ Νιούμαν τον επέλεξε προσωπικά για να συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία του 1969 «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (Οι Δύο Ληστές).

Ο Ρέντφορντ υποδύθηκε τον Χάρι Λονγκάμπο, γνωστό και ως Sundance Kid, απέναντι στον παράνομο Μπουτς Κάσιντι, τον οποίο υποδύθηκε ο Νιούμαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @patty_42004

Βροχή τα Όσκαρ

Η ταινία ήταν μια κριτική και εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ για το καλύτερο σενάριο και το καλύτερο τραγούδι.

Οι δύο ηθοποιοί θα ξανασυναντηθούν τέσσερα χρόνια αργότερα, πρωταγωνιστώντας ο ένας απέναντι στον άλλο στην ταινία «The Sting» (Το Κεντρί), η οποία κέρδισε οκτώ Όσκαρ το 1974.

Στο πλατό της ταινίας «The Sting», όπως είπε ο παραγωγός Μάικλ Φίλιπς στο The Hollywood Reporter, ο Ρέντφορντ «καθυστερούσε συνεχώς»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Newman (@paullnewman)

«Θέλω να δουλέψω με έναν ηθοποιό»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νιούμαν πάλεψε για τον Ρέντφορντ όταν τα στούντιο ονειρεύονταν ένα πιο καθιερωμένο όνομα. «Το στούντιο δεν με ήθελε. Δεν ήμουν τόσο γνωστός όσο αυτός», είπε ο Ρέντφορντ σε συνέντευξή του στο ABC News το 2008, λίγο μετά το θάνατο του Νιούμαν.

«Αλλά εκείνος είπε: “Θέλω να δουλέψω με έναν ηθοποιό”, και αυτό ήταν πολύ κολακευτικό για μένα, γιατί έτσι, νομίζω, βλέπαμε και οι δύο το επάγγελμά μας — ότι η υποκριτική ήταν τέχνη, και την παίρναμε στα σοβαρά, γιατί και οι δύο προερχόμασταν από το ίδιο θεατρικό περιβάλλον στη Νέα Υόρκη».

Αν και ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν παρόμοιο υπόβαθρο, αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ακριβώς ίδιοι. Στο πλατό της ταινίας «The Sting», όπως είπε ο παραγωγός Μάικλ Φίλιπς στο The Hollywood Reporter, ο Ρέντφορντ «καθυστερούσε συνεχώς».

«Μια μέρα, ο Νιούμαν τον έσκισε για αυτό», είπε ο Φίλιπς. «Ο Πολ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ. Και του είπε κάτι σαν “τι είσαι εσύ, σταρ του κινηματογράφου;”. Ο Ρέντφορντ συρρικνώθηκε μετά από αυτό»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Syndicated Brooklyn (@syndicatedbk)

Του την είπε

Τελικά, σύμφωνα με τον Φίλιπς, ο Νιούμαν, που ήταν 11 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ρέντφορντ, επέπληξε τον νεαρό. «Μια μέρα, ο Νιούμαν τον έσκισε για αυτό», είπε ο Φίλιπς. «Ο Πολ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ. Και του είπε κάτι σαν “τι είσαι εσύ, σταρ του κινηματογράφου;”. Ο Ρέντφορντ συρρικνώθηκε μετά από αυτό».

Η επίπληξη μπορεί να έφερε τους δύο ηθοποιούς ακόμα πιο κοντά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LUMINARY LEGENDS (@luminary_legends)

Κατεστραμμένη Porsche με κορδέλα

Τον Ιανουάριο του 1975, ο Ρέντφορντ χάρισε στον Νιούμαν μια Porsche για τα 50ά του γενέθλια, αλλά με μια τσαχπινιά. «Άρχισα να βαριέμαι, γιατί κάθε φορά που βρισκόμασταν για το μόνο που μιλούσε ήταν για αγώνες και αυτοκίνητα», είπε ο Ρέντφορντ σε μια συνέντευξη στη Προεδρική Βιβλιοθήκη Τζον Φ. Κένεντι το 2014.

«Έτσι, αποφάσισα να του κάνω μια φάρσα. Κάλεσα μια υπηρεσία ρυμούλκησης και ρώτησα: “Έχετε κανένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο; Έχετε καμιά Porsche;”». Ο Ρέντφορντ έστειλε την κατεστραμμένη Porsche στο σπίτι του Νιούμαν στο Κονέκτικατ, τυλιγμένη με κορδέλα.

Η «σιωπηλή» φάρσα

Ο Ρέντφορντ δεν έλαβε άμεση απάντηση από τον Νιούμαν μετά την παράδοση του αστείου δώρου. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Ρέντφορντ βρήκε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί στο χωλ του, το οποίο περιείχε τα απομεινάρια του σπορ αυτοκινήτου, που είχε πλέον συνθλιβεί σε έναν κύβο.

Ο Ρέντφορντ κάλεσε έναν γλύπτη που γνώριζε για να μετατρέψει το μέταλλο σε διακοσμητικό κήπου και το έβαλε στον κήπο του Νιούμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηθοποιοί δεν μίλησαν ποτέ για την φάρσα.

«Έτσι, αποφάσισα να του κάνω μια φάρσα. Κάλεσα μια υπηρεσία ρυμούλκησης και ρώτησα: “Έχετε κανένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο; Έχετε καμιά Porsche;”»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 🍒𝙏𝙃𝙀 𝘼𝙂𝙀 𝙊𝙁 𝙑𝙄𝙉𝙏𝘼𝙂𝙀🍒 (@the.age.of.vintage)

Ψάχνοντας την τρίτη ταινία

Ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν τελικά έγιναν γείτονες στο Κονέκτικατ και πέρασαν πολύ καιρό ψάχνοντας μια τρίτη ταινία για να γυρίσουν μαζί. «Ήταν δύσκολο γιατί δεν θέλαμε να επαναλάβουμε τίποτα» είπε ο Ρέντφορντ.

«Αλλά θέλαμε επίσης να βρούμε ένα έργο που θα είχε την ίδια σχέση που είχαν οι δύο προηγούμενες ταινίες. Στην πρώτη ταινία που κάναμε, επειδή ήμουν νέος, έπαιξα έναν πιο σοβαρό χαρακτήρα και ο Πολ ήταν ο ζωηρός. Και μετά, στην επόμενη ταινία, το The Sting, αυτός ήταν ο δροσερός τύπος και εγώ ο ζωηρός.

»Έτσι, ψάχναμε για ένα τρίτο έργο που θα ήταν διαφορετικό από άποψη ιστορίας, αλλά θα είχε τον ίδιο τύπο χαρακτήρων».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paul Newman (@paullnewman)

«Ήσουν ο Sundance Kid για τον Κασιντί μου – πάντα»

Ο Ρέντφορντ ανέπτυξε την ταινία του 2015, «A Walk in the Woods» (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) ως ένα έργο που θα ένωνε ξανά τους δύο ηθοποιούς, αλλά δυστυχώς, δεν ήταν γραφτό να γίνει.

Η υγεία του Νιούμαν επιδεινώθηκε πριν ξεκινήσει η παραγωγή και ο ρόλος τελικά ανατέθηκε στον Νικ Νόλτε.

Αν και δεν βρήκαν ποτέ ένα τρίτο έργο, οι δύο ηθοποιοί παρέμειναν στενοί φίλοι μέχρι το τέλος.

Λίγο πριν από το θάνατό του από καρκίνο του πνεύμονα, ο Νιούμαν έστειλε στον Ρέντφορντ ένα γράμμα που κατέληγε: «Ήσουν ο Sundance Kid για τον Κασιντί μου – πάντα».

«Έχασα έναν αληθινό φίλο» είπε ο Ρέντφορντ μετά το θάνατο του Νιούμαν. «Η ζωή μου και αυτή η χώρα ήταν καλύτερες χάρη στην παρουσία του».

*Με στοιχεία από vanityfair.com