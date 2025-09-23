magazin
To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»
23 Σεπτεμβρίου 2025

To ισχυρό bromance Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Πολ Νιούμαν – Η μέρα που ο «μεγάλος» επέπληξε τον «μικρό»

Αν και εμφανίστηκαν μαζί μόνο σε δύο ταινίες, ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν μια εμβληματική φιλία που ενισχύθηκε από την αγάπη τους για τα αυτοκίνητα και τις φάρσες - το «μάλωμα» που τους έφερε πιο κοντά.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρυλικός ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας «Ordinary People» (Συνηθισμένοι Άνθρωποι), απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών. Ο Ρέντφορντ άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ με ταινίες όπως «All the President’s Men» και με την ίδρυση του εμβληματικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Ωστόσο, ο Ρέντφορντ γνώρισε την μεγάλη επιτυχία μόνο όταν ο θρυλικός ηθοποιός Πολ Νιούμαν τον επέλεξε προσωπικά για να συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία του 1969 «Butch Cassidy and the Sundance Kid» (Οι Δύο Ληστές).

Ο Ρέντφορντ υποδύθηκε τον Χάρι Λονγκάμπο, γνωστό και ως Sundance Kid, απέναντι στον παράνομο Μπουτς Κάσιντι, τον οποίο υποδύθηκε ο Νιούμαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @patty_42004

Βροχή τα Όσκαρ

Η ταινία ήταν μια κριτική και εμπορική επιτυχία, κερδίζοντας τέσσερα Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Όσκαρ για το καλύτερο σενάριο και το καλύτερο τραγούδι.

Οι δύο ηθοποιοί θα ξανασυναντηθούν τέσσερα χρόνια αργότερα, πρωταγωνιστώντας ο ένας απέναντι στον άλλο στην ταινία «The Sting» (Το Κεντρί), η οποία κέρδισε οκτώ Όσκαρ το 1974.

Στο πλατό της ταινίας «The Sting», όπως είπε ο παραγωγός Μάικλ Φίλιπς στο The Hollywood Reporter, ο Ρέντφορντ «καθυστερούσε συνεχώς»

«Θέλω να δουλέψω με έναν ηθοποιό»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νιούμαν πάλεψε για τον Ρέντφορντ όταν τα στούντιο ονειρεύονταν ένα πιο καθιερωμένο όνομα. «Το στούντιο δεν με ήθελε. Δεν ήμουν τόσο γνωστός όσο αυτός», είπε ο Ρέντφορντ σε συνέντευξή του στο ABC News το 2008, λίγο μετά το θάνατο του Νιούμαν.

«Αλλά εκείνος είπε: “Θέλω να δουλέψω με έναν ηθοποιό”, και αυτό ήταν πολύ κολακευτικό για μένα, γιατί έτσι, νομίζω, βλέπαμε και οι δύο το επάγγελμά μας — ότι η υποκριτική ήταν τέχνη, και την παίρναμε στα σοβαρά, γιατί και οι δύο προερχόμασταν από το ίδιο θεατρικό περιβάλλον στη Νέα Υόρκη».

Αν και ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν είχαν παρόμοιο υπόβαθρο, αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ακριβώς ίδιοι. Στο πλατό της ταινίας «The Sting», όπως είπε ο παραγωγός Μάικλ Φίλιπς στο The Hollywood Reporter, ο Ρέντφορντ «καθυστερούσε συνεχώς».

«Μια μέρα, ο Νιούμαν τον έσκισε για αυτό», είπε ο Φίλιπς. «Ο Πολ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ. Και του είπε κάτι σαν “τι είσαι εσύ, σταρ του κινηματογράφου;”. Ο Ρέντφορντ συρρικνώθηκε μετά από αυτό»

Του την είπε

Τελικά, σύμφωνα με τον Φίλιπς, ο Νιούμαν, που ήταν 11 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ρέντφορντ, επέπληξε τον νεαρό. «Μια μέρα, ο Νιούμαν τον έσκισε για αυτό», είπε ο Φίλιπς. «Ο Πολ ήταν ο μεγαλύτερος σταρ. Και του είπε κάτι σαν “τι είσαι εσύ, σταρ του κινηματογράφου;”. Ο Ρέντφορντ συρρικνώθηκε μετά από αυτό».

Η επίπληξη μπορεί να έφερε τους δύο ηθοποιούς ακόμα πιο κοντά.

Κατεστραμμένη Porsche με κορδέλα

Τον Ιανουάριο του 1975, ο Ρέντφορντ χάρισε στον Νιούμαν μια Porsche για τα 50ά του γενέθλια, αλλά με μια τσαχπινιά. «Άρχισα να βαριέμαι, γιατί κάθε φορά που βρισκόμασταν για το μόνο που μιλούσε ήταν για αγώνες και αυτοκίνητα», είπε ο Ρέντφορντ σε μια συνέντευξη στη Προεδρική Βιβλιοθήκη Τζον Φ. Κένεντι το 2014.

«Έτσι, αποφάσισα να του κάνω μια φάρσα. Κάλεσα μια υπηρεσία ρυμούλκησης και ρώτησα: “Έχετε κανένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο; Έχετε καμιά Porsche;”». Ο Ρέντφορντ έστειλε την κατεστραμμένη Porsche στο σπίτι του Νιούμαν στο Κονέκτικατ, τυλιγμένη με κορδέλα.

Η «σιωπηλή» φάρσα

Ο Ρέντφορντ δεν έλαβε άμεση απάντηση από τον Νιούμαν μετά την παράδοση του αστείου δώρου. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Ρέντφορντ βρήκε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί στο χωλ του, το οποίο περιείχε τα απομεινάρια του σπορ αυτοκινήτου, που είχε πλέον συνθλιβεί σε έναν κύβο.

Ο Ρέντφορντ κάλεσε έναν γλύπτη που γνώριζε για να μετατρέψει το μέταλλο σε διακοσμητικό κήπου και το έβαλε στον κήπο του Νιούμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ηθοποιοί δεν μίλησαν ποτέ για την φάρσα.

«Έτσι, αποφάσισα να του κάνω μια φάρσα. Κάλεσα μια υπηρεσία ρυμούλκησης και ρώτησα: “Έχετε κανένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο; Έχετε καμιά Porsche;”»

Ψάχνοντας την τρίτη ταινία

Ο Ρέντφορντ και ο Νιούμαν τελικά έγιναν γείτονες στο Κονέκτικατ και πέρασαν πολύ καιρό ψάχνοντας μια τρίτη ταινία για να γυρίσουν μαζί. «Ήταν δύσκολο γιατί δεν θέλαμε να επαναλάβουμε τίποτα» είπε ο Ρέντφορντ.

«Αλλά θέλαμε επίσης να βρούμε ένα έργο που θα είχε την ίδια σχέση που είχαν οι δύο προηγούμενες ταινίες. Στην πρώτη ταινία που κάναμε, επειδή ήμουν νέος, έπαιξα έναν πιο σοβαρό χαρακτήρα και ο Πολ ήταν ο ζωηρός. Και μετά, στην επόμενη ταινία, το The Sting, αυτός ήταν ο δροσερός τύπος και εγώ ο ζωηρός.

»Έτσι, ψάχναμε για ένα τρίτο έργο που θα ήταν διαφορετικό από άποψη ιστορίας, αλλά θα είχε τον ίδιο τύπο χαρακτήρων».

«Ήσουν ο Sundance Kid για τον Κασιντί μου – πάντα»

Ο Ρέντφορντ ανέπτυξε την ταινία του 2015, «A Walk in the Woods» (Ταξίδι στην Αλαμπάμα) ως ένα έργο που θα ένωνε ξανά τους δύο ηθοποιούς, αλλά δυστυχώς, δεν ήταν γραφτό να γίνει.

Η υγεία του Νιούμαν επιδεινώθηκε πριν ξεκινήσει η παραγωγή και ο ρόλος τελικά ανατέθηκε στον Νικ Νόλτε.

Αν και δεν βρήκαν ποτέ ένα τρίτο έργο, οι δύο ηθοποιοί παρέμειναν στενοί φίλοι μέχρι το τέλος.

Λίγο πριν από το θάνατό του από καρκίνο του πνεύμονα, ο Νιούμαν έστειλε στον Ρέντφορντ ένα γράμμα που κατέληγε: «Ήσουν ο Sundance Kid για τον Κασιντί μου – πάντα».

«Έχασα έναν αληθινό φίλο» είπε ο Ρέντφορντ μετά το θάνατο του Νιούμαν. «Η ζωή μου και αυτή η χώρα ήταν καλύτερες χάρη στην παρουσία του».

YouTube thumbnail

*Με στοιχεία από vanityfair.com

Καρυστιανού: «Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται» – Τι λέει για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών
Τέμπη 23.09.25

«Η αλήθεια για άλλη μία φορά μπαζώνεται»- Τι λέει η Καρυστιανού για την απόρριψη των αιτημάτων εκταφής των σορών

Για εμπαιγμό από δικαστικούς λειτουργούς γύρω στην υπόθεση των Τεμπών κάνει λόγο η Μαρία Καρυστιανού, που δημοσιοποίησε τις απορριπτικές απαντήσεις για την εκταφή των σορών των θυμάτων.

Σύνταξη
Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα
On Field 23.09.25

Η «πυξίδα» του Μπαρτζώκα

Το σκεπτικό του προπονητή του Ολυμπιακού για την επιλογή του Ντιλικινά και γιατί ο Γάλλος μπορεί ν’ αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμος αν είναι όλα καλά με τον Έβανς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Λανουά έσβησε τον Αϊτεκίν από τη λίστα του

«Ελαφριά επαφή», ήταν η απαράδεκτη δικαιολογία του Γερμανού ρέφερι για το πέναλτι μαρς στον Καμπελά που δεν δόθηκε. Ο Αϊτεκίν δεν ξανάρχεται για ντέρμπι

Βάιος Μπαλάφας
Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι», αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι
Super League 23.09.25

Ο Μπαλντίνι κοντά στο «ναι» στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν φέρνει Ντε Ρόσι

Το «In» εξηγεί τον ρόλο που θα έχει ο Φράνκο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, πως επηρεάζει η άφιξη του Ιταλού τον Γιάννη Παπαδημητρίου και το σενάριο με τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα
Πολιτική 23.09.25

Υπόθεση Πάνου Ρούτσι: Μια αμήχανη κυβέρνηση απέναντι σ’ έναν αποφασισμένο πατέρα

Τα Τέμπη συνεχίζουν να στοιχειώνουν την κυβέρνηση. Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι αναδεικνύεται σε μέγα πονοκέφαλο για το Μαξίμου καθώς κρατά στην επικαιρότητα ένα θέμα που θέλει εδώ και καιρό να ξεχάσει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι – Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα
Δείτε πίνακες 23.09.25

Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι στην ΕΕ - Αρνητικό παράδειγμα η Ελλάδα

Πότε φεύγουν οι νέοι από το γονεϊκό σπίτι στην ΕΕ, τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, αρνητική πρωταθλήτρια η Ελλάδα - Ο παράγοντας του κόστους στέγασης

Σύνταξη
Ηράκλειο: Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της
Ηράκλειο 23.09.25

Συνελήφθη άνδρας που απέσπασε 50.000 ευρώ από 90χρονη προσποιούμενος τον «γιατρό» που θα έσωζε την κόρη της

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 54χρονου Ουκρανού, ο οποίος είχε εξαπατήσει ηλικιωμένη γυναίκα αποσπώντας το ποσό των 50.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά
Euroleague 23.09.25

Ολυμπιακός και Παρτιζάν συμφώνησαν για το «buy out»: Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για Ντιλικινά

Σύμφωνα με σερβικό Μέσο απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία Ολυμπιακού και Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Φρανκ Ντιλικινά στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Τραυματιοφορείς: «Είμαστε όλοι άνω των 50» – Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα
Βίντεο και φωτογραφίες 23.09.25

«Είμαστε όλοι άνω των 50»: Ζητούν προσλήψεις και ένταξη στα βαρέα οι τραυματιοφορείς, υποσχέσεις Άδωνι

Οι τραυματιοφορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας - Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποσχέθηκε με αόριστο τρόπο ότι θα ανακοινώσει «σύντομα» αποφάσεις

Σύνταξη
«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω
Ελλάδα 23.09.25

«Το έκανα, αλλά δεν ξέρω γιατί»: Δύο χρόνια φυλάκιση στον 32χρονο για σεξουαλικές επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινή φυλάκισης σε 32χρονο που ομολόγησε τις επιθέσεις σε τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην… τζιχαντιστής
«Φαντομάς» 23.09.25

Για πρώτη φορά: Στο βήμα του ΟΗΕ ένας πρώην... τζιχαντιστής

Κάποτε συμμάχησε με τρομοκρατικές ομάδες όταν πολέμησε τις ΗΠΑ στο Ιράκ, ενσωματώνοντας τζιχαντιστές στον «ιερό πόλεμο». Σήμερα, ο αλ-Σάρα επισκέπτεται γραβατωμένος τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει στον ΟΗΕ ως αρχηγός κράτους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ
«Προέχει η δημόσια υγεία» 23.09.25

Καμένα Βούρλα: Απαγορεύτηκε λόγω μικροβίων E.coli και εντερόκοκκου η κολύμβηση στην παραλία του Κάμπινγκ του ΕΟΤ

«Είναι αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια», είπε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας - Όσα είπε αναλυτικά για το ζήτημα της ρύπανσης που εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτής στα Καμένα Βούρλα

Σύνταξη
