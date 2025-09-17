Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Ο θρήνος για τον θάνατο των δύο γιων του – «Το πένθος είναι ανυπολόγιστο»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο θρύλος και οραματιστής ακτιβιστής του αμερικανικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών.

Πέρα από τη λαμπρή του καριέρα, ο θρύλος του Χόλιγουντ βίωσε δύο από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που μπορεί να βιώσει κάποιος: τον θάνατο των δύο γιων του, Σκοτ και Τζέιμς, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Ο Ρέντφορντ έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο το βάρος ενός πένθους μετά από τον θάνατο ενός απογόνου. Πατέρας τεσσάρων παιδιών, βίωσε δύο φορές αυτό το δράμα, με την απώλεια του βρέφους γιου του Σκοτ το 1959 και του Τζέιμς το 2020.

Ο ίδιος, σε μια σπάνια εξομολόγηση, είχε τονίσει ότι «το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα».

Ο Ρέντφορντ και η πρώτη του σύζυγος, Λόλα Βαν Βάγκενεν, απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Σκοτ, τη Σόνα, τον Τζέιμς και την Έιμι.

Το πρώτο τους παιδί, ο Σκοτ, πέθανε από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS) σε ηλικία μόλις 2,5 μηνών, τον Νοέμβριο του 1959.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σπάνια μιλούσε για τον θάνατο του Σκοτ, όμως το 2017 έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στο βρετανικό περιοδικό Esquire.

«Ήμουν μόλις 21 ετών, η γυναίκα μου 20. Μόλις ξεκινούσαμε τη ζωή μας, εγώ ξεκινούσα την καριέρα μου στη Νέα Υόρκη. Φυσικά ήταν τραυματικό, και το πώς εξελίσσεται αυτό με τον καιρό, δεν ξέρω», είχε πει.

«Έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να προχωρήσεις. Και είχαμε και άλλα παιδιά που ήρθαν. Αλλά κάτι τέτοιο δεν ξεπερνιέται εντελώς. Πιθανότατα εμφανίζεται με διάφορους μικρούς τρόπους που δεν τους αντιλαμβάνεσαι καν» πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι πολλά από αυτά είναι υποσυνείδητα. Αλλά είναι πολύ τραυματικό όταν συμβαίνει, ειδικά όταν είσαι τόσο νέος. Δεν είσαι εξοπλισμένος για να το αντιμετωπίσεις». Δεκαετίες μετά, ο πόνος ξύπνησε ξανά.

Το δεύτερο χτύπημα

Το 2020, η οικογένεια βίωσε ένα ακόμα χτύπημα της μοίρας. Ο Τζέιμς, ο οποίος είχε διαγνωστεί με πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα είχε υποβληθεί σε δύο μεταμοσχεύσεις ήπατος το 1993.

Η Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγειίτιδα (PSC) είναι μια σπάνια χρόνια νόσος στην οποία τα χοληφόρα αγγεία που μεταφέρουν τη χολή από το ήπαρ στο λεπτό έντερο παρουσιάζουν στην αρχή φλεγμονή και σε επόμενα στάδια ίνωση και ουλοποίηση.

Μετά τις εγχειρήσεις, ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, το Ινστιτούτο Τζέιμς Ρέντφορντ για την Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις Μεταμοσχεύσεις, ενώ γύρισε και ένα ντοκιμαντέρ, The Kindness of Strangers (1999), το οποίο ακολουθούσε δωρητές και λήπτες οργάνων.

Η σύζυγος του Τζέιμς, Κάιλ, ανακοίνωσε τον θάνατό του, σε ηλικία 58 ετών, σε ανάρτησή της στο Χ. Τότε είχε δηλώσει πως ο σύζυγός της πέθανε από καρκίνο των χοληδόχων πόρων στο συκώτι, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2019, ενώ περίμενε τη δεύτερη μεταμόσχευση ήπατος.

Μετά τον θάνατο του Τζέιμς, εκπρόσωπος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ δήλωσε στο PEOPLE ότι ο ηθοποιός «θρηνεί με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή και ζητά ιδιωτικότητα».

«Το πένθος είναι ανυπολόγιστο με την απώλεια ενός παιδιού. Ο Τζέιμι ήταν ένας στοργικός γιος, σύζυγος και πατέρας. Η κληρονομιά του ζει μέσα από τα παιδιά του, την τέχνη του, τον κινηματογράφο και το αφοσιωμένο του πάθος για τη διατήρηση του περιβάλλοντος» σημείωνε η δήλωση εκ μέρους του Ρέντφορντ.

Πατέρας Ρέντφορντ

Ο ίδιος ο Ρέντφορντ είχε μιλήσει για τον σημαντικό ρόλο της πατρότητας στη ζωή του, σε μια συνέντευξη του 1998.

«Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ήταν εύκολο για μένα. Είναι δύσκολο να ζεις με αυτό. Είναι τόσο αναληθές. Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι όταν τα παιδιά σου έχουν προβλήματα», είχε πει.

«Έχουν γίνει τόσα πολλά στην οικογένειά μας που κανείς δεν τα ξέρει, και δε θέλω να τα μάθουν, για χάρη της οικογένειάς μου. Έχω κάνει μερικές ενδιαφέρουσες ταινίες και είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη δουλειά μου, αλλά αν κάποιος τα συνόψιζε όλα και μου έλεγε: “Ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά σου;” Θα έλεγα: “Τα παιδιά μου. Είναι το καλύτερο πράγμα στη ζωή μου”».