Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Όταν κάποιος ακούει το όνομά του αμέσως σκέφτεται ταινίες που έκαναν επιτυχίες στο box office, βραβεία και κόκκινα χαλιά, παθιασμένους έρωτες και δυνατές φιλίες. Το μυαλό του πάει αμέσως στην εικόνα ένας όμορφου άνδρα, με πυρόξανθα μαλλιά και «δυνατό» βλέμμα. Αυτός ήταν και θα είναι για πάντα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα μάτια μας.

Ωστόσο, ο σταρ του Χόλιγουντ που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μια ζωή μόνο με λάμψη, δόξα και χρήματα. Εκτός από ένα μεγάλο όνομα της 7ης Τέχνης, ήταν ένας ακόμα άνθρωπος που δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τα άσχημα παιχνίδια της μοίρας.

Ένα από αυτά ήταν και η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς, το 1983.

Ποιος ήταν ο Γουέλς και ποια η εμπλοκή του Ρέντφορντ;

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Αυγούστου 1983. Ο Ρόμπερτ Ρέφορντ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα του The Natural – ενός φιλμ που προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ. Ήταν η μέρα που χτύπησε το τηλέφωνο και έμαθε για τη δολοφονία του Σιντ Γουέλς.

Ο 22χρονος ήταν επί τρία χρόνια ο σύντροφος της κόρης του Σόνα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί επειδή έμεναν στην ίδια πολυκατοικία, στην.πόλη Μπόλντερ στο Κολοράντο.

Ο Σιντ σπούδαζε δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο και πέρασαν αρκετές εβδομάδες μέχρι να καταλάβει ότι έβγαινε με την κόρη ενός σταρ του Χόλιγουντ.

Η Σόνα τον πήγε να γνωρίσει τον πατέρα της και ο Ρέντφορντ τον συμπάθησε – πίστευε ότι είχε πολλές προοπτικές και χαιρόταν που έβλεπε χαρούμενη την κόρη του. Όσο για εκείνη; Είχε ονειρευτεί ήδη το μέλλον της μαζί του.

Ο Σιντ δεν έμενε μόνος στο διαμέρισμα στο Μπόλντερ – μαζί του ήταν ο αδερφός του Σαμ, αλλά και ένας ακόμα συγκάτοικος, ο Θέιν Σμίκα, ο οποίος μπήκε στην «παρέα» επειδή τα αδέρφια Γουέλς δεν τα έβγαζαν πέρα οικονομικά με τα έξοδα του σπιτιού.

«Ήταν πάντα ευγενικός και ποτέ δεν μας έλεγε τι να κάνουμε. Απλά ενδιαφερόταν και ήθελε να προστατέψει την κόρη του»

Την 1η Αυγούστου του 1983 ο Σαμ βρήκε τον Σιντ μέσα σε ένα λουτρό αίματος στο διαμέρισμά τους – με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Η Σόνα του τηλεφώνησε σε κατάσταση υστερίας. Έκλαιγε και ούρλιαζε ότι ο Σιντ είχε δολοφονηθεί στο σαλόνι του. Ότι το χτύπημα έμοιαζε με εκτέλεση» είχε πει παλιότερα για την υπόθεση ένας φίλος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο γνωστός ηθοποιός θα παγώσει τα γυρίσματα του The Natural, θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για το Κολοράντο και θα μείνει δίπλα στην κόρη του που περνούσε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της – μόλις στα 22 της χρόνια.

Το FBI ακόμα δεν έχει λύσει την υπόθεση

Οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον Σμίκα: τους τελευταίους μήνες καθυστερούσε το ενοίκιό του και είχε κόντρα με τα αδέρφια. Όπως έγινε γνωστό μετά τσακώθηκε με τον Σιντ, που τον κατηγορούσε ότι του είχε κλέψει μια μικροποσότητα κοκαΐνης.

Λίγες ημέρες αργότερα θα συλληφθεί, θα ανακριθεί και θα αφεθεί ελεύθερος, καθώς ο εισαγγελέας θεώρησε ότι δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία για να τον καταδικάσει.

Το 1986 ο Σμίκα θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Καλιφόρνια – οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι το έσκασε στο Μεξικό.

Η υπόθεση θα παγώσει, ενώ ανά περιόδους όλο και κάποιος προσπαθούσε να βρει τη λύση. Όλο αυτό το διάστημα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ασχολούταν με το θέμα.

«Είχα μιλήσει μαζί του αρκετές φορές» θυμήθηκε ο παλιός αρχηγός του αστυνομικού τμήματος στο Μπόλντερ, Ντέιβιντ Χέιζ.

«Είχε ενδιαφερθεί προσωπικά για την υπόθεση, εξαιτίας της σχέσης της κόρης του με το θύμα και πάντα ερχόταν σε επαφή μαζί μας» συμπλήρωσε μιλώντας στην Daily Mail. «Ήταν πάντα ευγενικός και ποτέ δεν μας έλεγε τι να κάνουμε. Απλά ενδιαφερόταν και ήθελε να προστατέψει την κόρη του. Ήθελε να γνωρίζει ότι ασχολούμαστε».

Τελικά το 1997, ο εισαγγελέας Σταν Γκαρνέτ θα ανακαλύψει νέα στοιχεία και θα βγάλει ένταλμα σύλληψης για τον Σμίκα. Ωστόσο, ο βασικός ύποπτος έχει εξαφανιστεί – και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται.

Οι δικοί του λένε ότι έχει πεθάνει από το 2010, αρχεία θανάτου του δεν υπάρχουν πουθενά όμως και οι Αρχές πιστεύουν ότι ακόμα κρύβεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή ο Σμίκα βρίσκεται στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους του FBI.