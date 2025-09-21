Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει
21 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:00

Η δολοφονία που στοίχειωνε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ για τέσσερις δεκαετίες – και το FBI ακόμα δεν έχει λύσει

Η ζωή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μόνο λάμψη και χρήμα. Είχε και πολλές άσχημες στιγμές - όπως η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όταν κάποιος ακούει το όνομά του αμέσως σκέφτεται ταινίες που έκαναν επιτυχίες στο box office, βραβεία και κόκκινα χαλιά, παθιασμένους έρωτες και δυνατές φιλίες. Το μυαλό του πάει αμέσως στην εικόνα ένας όμορφου άνδρα, με πυρόξανθα μαλλιά και «δυνατό» βλέμμα. Αυτός ήταν και θα είναι για πάντα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα μάτια μας.

Ωστόσο, ο σταρ του Χόλιγουντ που πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου, δεν είχε μια ζωή μόνο με λάμψη, δόξα και χρήματα. Εκτός από ένα μεγάλο όνομα της 7ης Τέχνης, ήταν ένας ακόμα άνθρωπος που δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τα άσχημα παιχνίδια της μοίρας.

Ένα από αυτά ήταν και η δολοφονία του 22χρονου Σιντ Γουέλς, το 1983.

Ποιος ήταν ο Γουέλς και ποια η εμπλοκή του Ρέντφορντ;

Το ημερολόγιο έγραφε 1η Αυγούστου 1983. Ο Ρόμπερτ Ρέφορντ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τα γυρίσματα του The Natural – ενός φιλμ που προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ. Ήταν η μέρα που χτύπησε το τηλέφωνο και έμαθε για τη δολοφονία του Σιντ Γουέλς.

Ο 22χρονος ήταν επί τρία χρόνια ο σύντροφος της κόρης του Σόνα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί επειδή έμεναν στην ίδια πολυκατοικία, στην.πόλη Μπόλντερ στο Κολοράντο.

Ο Σιντ σπούδαζε δημοσιογραφία στο πανεπιστήμιο και πέρασαν αρκετές εβδομάδες μέχρι να καταλάβει ότι έβγαινε με την κόρη ενός σταρ του Χόλιγουντ.

Η Σόνα τον πήγε να γνωρίσει τον πατέρα της και ο Ρέντφορντ τον συμπάθησε – πίστευε ότι είχε πολλές προοπτικές και χαιρόταν που έβλεπε χαρούμενη την κόρη του. Όσο για εκείνη; Είχε ονειρευτεί ήδη το μέλλον της μαζί του.

Ο Σιντ δεν έμενε μόνος στο διαμέρισμα στο Μπόλντερ – μαζί του ήταν ο αδερφός του Σαμ, αλλά και ένας ακόμα συγκάτοικος, ο Θέιν Σμίκα, ο οποίος μπήκε στην «παρέα» επειδή τα αδέρφια Γουέλς δεν τα έβγαζαν πέρα οικονομικά με τα έξοδα του σπιτιού.

«Ήταν πάντα ευγενικός και ποτέ δεν μας έλεγε τι να κάνουμε. Απλά ενδιαφερόταν και ήθελε να προστατέψει την κόρη του»

Την 1η Αυγούστου του 1983 ο Σαμ βρήκε τον Σιντ μέσα σε ένα λουτρό αίματος στο διαμέρισμά τους – με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

«Η Σόνα του τηλεφώνησε σε κατάσταση υστερίας. Έκλαιγε και ούρλιαζε ότι ο Σιντ είχε δολοφονηθεί στο σαλόνι του. Ότι το χτύπημα έμοιαζε με εκτέλεση» είχε πει παλιότερα για την υπόθεση ένας φίλος του Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο γνωστός ηθοποιός θα παγώσει τα γυρίσματα του The Natural, θα πάρει το πρώτο αεροπλάνο για το Κολοράντο και θα μείνει δίπλα στην κόρη του που περνούσε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της – μόλις στα 22 της χρόνια.

Το FBI ακόμα δεν έχει λύσει την υπόθεση

Οι υποψίες έπεσαν αμέσως στον Σμίκα: τους τελευταίους μήνες καθυστερούσε το ενοίκιό του και είχε κόντρα με τα αδέρφια. Όπως έγινε γνωστό μετά τσακώθηκε με τον Σιντ, που τον κατηγορούσε ότι του είχε κλέψει μια μικροποσότητα κοκαΐνης.

Λίγες ημέρες αργότερα  θα συλληφθεί, θα ανακριθεί και θα αφεθεί ελεύθερος, καθώς ο εισαγγελέας θεώρησε ότι δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία για να τον καταδικάσει.

Το 1986 ο Σμίκα θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στην Καλιφόρνια – οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι το έσκασε στο Μεξικό.

Η υπόθεση θα παγώσει, ενώ ανά περιόδους όλο και κάποιος προσπαθούσε να βρει τη λύση. Όλο αυτό το διάστημα ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ασχολούταν με το θέμα.

«Είχα μιλήσει μαζί του αρκετές φορές» θυμήθηκε ο παλιός αρχηγός του αστυνομικού τμήματος στο Μπόλντερ, Ντέιβιντ Χέιζ.

«Είχε ενδιαφερθεί προσωπικά για την υπόθεση, εξαιτίας της σχέσης της κόρης του με το θύμα και πάντα ερχόταν σε επαφή μαζί μας» συμπλήρωσε μιλώντας στην Daily Mail. «Ήταν πάντα ευγενικός και ποτέ δεν μας έλεγε τι να κάνουμε. Απλά ενδιαφερόταν και ήθελε να προστατέψει την κόρη του. Ήθελε να γνωρίζει ότι ασχολούμαστε».

Τελικά το 1997, ο εισαγγελέας Σταν Γκαρνέτ θα ανακαλύψει νέα στοιχεία και θα βγάλει ένταλμα σύλληψης για τον Σμίκα. Ωστόσο, ο βασικός ύποπτος έχει εξαφανιστεί – και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται.

Οι δικοί του λένε ότι έχει πεθάνει από το 2010, αρχεία θανάτου του δεν υπάρχουν πουθενά όμως και οι Αρχές πιστεύουν ότι ακόμα κρύβεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή ο Σμίκα βρίσκεται στη λίστα με τους πλέον καταζητούμενους του FBI.

Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»
Αυτοβιογραφία 18.09.25

Ο Μπιορν Μποργκ σε τένις με το θάνατο – Ναρκωτικά, ανακοπή, καρκίνος – «Συμβαίνει το αδιανόητο. Πεθαίνω»

Ο αστέρας του τένις Μπιορν Μποργκ αποκαλύπτει στη συγκλονιστική αυτοβιογραφία του Heartbeats τα σκοτεινά κεφάλαια μιας ζωής που έμοιαζε με ένα αγώνα τένις με το θάνατο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976
50 χρόνια μετά 18.09.25

Τενόριο Ζούνιορ: Ο Βραζιλιάνος πιανίστας ήταν πράγματι θύμα δολοφονίας της χούντας της Αργεντινής το 1976

«Βγαίνω να φάω ένα σάντουιτς και να πάρω φάρμακα από το φαρμακείο. Επιστρέφω σύντομα», είχε πει ο Τενόριο Ζούνιορ στις 18 Μαρτίου 1976. Δεν επέστρεψε ποτέ.

Σύνταξη
Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»
Νέοι εναντίον διαφθοράς 17.09.25

Nepo babies, διαφθορά και βία: Πώς η Gen Z άλλαξε το Νεπάλ σε 48 ώρες – «Άντε γ@@@είτε, με σεβασμό»

Το Νεπάλ βίωσε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή, καθώς η γενιά Ζ της χώρας, οπλισμένη με οργή για τη διαφθορά, κατάφερε να ρίξει την κυβέρνηση σε λιγότερο από 48 ώρες. Ωστόσο, η ιστορική αυτή νίκη συνοδεύτηκε από ένα βαρύ τίμημα, με 72 νεκρούς και ανυπολόγιστες καταστροφές. Τι πυροδότησε την έκρηξη βίας και πώς η αντίδραση απέναντι στα nepo babies της πολιτικής άλλαξε την ιστορία της χώρας;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» – Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ
Ωραίος τύπος 17.09.25

«Αντισταθείτε, αλλιώς θα σας καταβροχθίσουν» - Ο Τζέιμς Κρόμγουελ είναι ο μεγαλύτερος ταραχοποιός του Χόλιγουντ

Διαδήλωσε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, υποστήριξε τους Μαύρους Πάνθηρες, διαμαρτυρήθηκε για τα δικαιώματα των ζώων, κατέληξε στη φυλακή μετά από μια καθιστική διαμαρτυρία για το κλίμα – και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Babe, LA Confidential και Succession. Ο Τζέιμς Κρόμγουελ εξηγεί πώς έγινε ο απόλυτος ακτιβιστής-ηθοποιός.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής – Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του
Συνειδητοποίηση 17.09.25

Ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής - Ο τραγουδοποιός Cat Stevens θέλει να εξηγήσει τον εαυτό του

Ο Yusuf Islam, κάποτε γνωστός ως Cat Stevens, συνέβαλε στον καθορισμό του ρόλου του τραγουδοποιού. Αφού ασπάστηκε το Ισλάμ, έγινε στόχος κριτικής. Το νέο του αυτοβιογραφικό βιβλίο εξερευνά όλα αυτά και ακόμα περισσότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»
Οδηγός ζωής 16.09.25

Η σοφία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με δικά του λόγια – «Χιούμορ. Ικανότητα. Πνεύμα. Γοητεία. Με αυτή τη σειρά»

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, του ηθοποιού, ακτιβιστή και σκηνοθέτη, βύθισε στη θλίψη τον κόσμο των δημιουργών αλλά η σοφία του παραμένει λαμπερή πυξίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»
Σοβαρός 16.09.25

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Έχω πολύ χαμηλή άποψη για τους κυνικούς. Νομίζω ότι είναι η αρχή του θανάτου»

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο γίγαντας του αμερικανικού κινηματογράφου, πέθανε σε ηλικία 89 ετών. O ηθοποιός που έγινε σκηνοθέτης και ακτιβιστής, κατάφερε σοβαρά θέματα όπως ο θρήνος και η πολιτική διαφθορά να βρουν απήχηση στο ευρύ κοινό, σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δική του διασημότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το τηλεφώνημα λίγο πριν την πνίξει 21.09.25 Upd: 12:44

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση
Έως τη Δευτέρα 21.09.25

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση

Η Collins Aerospace της οποίας το σύστημα check-in δέχτηκε την επίθεση ανακοίνωσε ότι η δυσλειτουργία περιορίζεται στον ηλεκτρονικό έλεγχο των επιβατών και την παράδοση των αποσκευών

Σύνταξη
Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;
Οικονομία 21.09.25

Έρευνα αποκαλύπτει: Πόσα χρήματα χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος;

Καθώς οι υπερ-πλούσιοι του πλανήτη συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τεράστια οικονομικά μέσα, η συζήτηση για το πόσα χρήματα χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη
Κυριακάτικη ανασκόπηση 21.09.25

Μητσοτάκης: Εξωραϊσμός πραγματικότητας και θριαμβολογίες για την έναρξη των διαδικασιών για ΑΟΖ με Λιβύη

Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μια περιήγηση στα κυβερνητικά πεπραγμένα εξωραΐζοντας την πραγματικότητα

Σύνταξη
Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)
Άλλα Αθλήματα 21.09.25

Καραλής: «Του χρόνου πιο ψηλά» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε από το Τόκιο με το ασημένιο μετάλλιο και δήλωσε έτοιμος να... πετάξει ακόμη πιο ψηλά την επόμενη χρονιά.

Σύνταξη
Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney
Culture Live 21.09.25

Καταιγίδα αντιδράσεων για τον Τζίμι Κίμελ – Μποϊκοτάζ και διαδηλώσεις κατά της Disney

Η αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων: ακυρώσεις συνδρομών σε Disney+, Hulu και ESPN, διαδηλώσεις και ανοιχτές εκκλήσεις καλλιτεχνών για μποϊκοτάζ στη Disney

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού
Σπορ 21.09.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/9): Ντέρμπι «αιωνίων», ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και στίβος στο μενού

Ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Super League, ευρωπαϊκή δράση, φιλικά στο μπάσκετ και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, στις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (21/9).

Σύνταξη
Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Κώστας Καραγκούνης, Παύλος Χρηστίδης και Κώστας Μπάρκας, διασταύρωσαν τα ξίφη τους

Σύνταξη
