Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 06:00

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στην δημιουργία ενός ισραηλινού οικισμού στην εγκαταλελειμμένη κοινότητα Τροζένα στη Λεμεσό στην Κυπριακή Δημοκρατία, προχωρά εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος» ο στόχος είναι να δημιουργηθούν συνολικά 60 κατοικίες, ένας κατασκηνωτικός χώρος και ένα οινοποιείο ενώ έχει ήδη υποβληθεί σχετική αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας.

Σύμφωνα με το Φιλελεύθερο οι πληροφορίες είναι από αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αναφέρουν πως η κοινότητα πουλήθηκε σε Ισραηλινούς.

Η απάντηση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

Η εφημερίδα απευθύνθηκε στον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λεμεσού κ. Γιάννη Τσουλόφτα, ο οποίος ανέφερε ότι εταιρεία υπέβαλε αίτηση για ανέγερση 60 οικιών, ενός κατασκηνωτικού χώρου και ενός οινοποιείου.

Κατά την απογραφή του 1946, όταν η κοινότητα βρισκόταν στο απόγειο της (από πλευράς πληθυσμού), οι κάτοικοί της έφτασαν προσωρινά τους 133 (στην απογραφή του 1931 ήταν μόλις 64 ενώ το 1960 ήταν 106) ως εκ τούτου, ποτέ δεν υπήρχαν περισσότερ σπίτια από όσα θα κατασκευαστούν τώρα, ενώ το νέο είναι ο κατασκηνωτικός χώρος, ο οποίος προφανώς θα αξιοποιηθεί για τουριστικούς σκοπούς, όπως και το οινοποιείο το οποίο ενδεχομένως να αξιοποιηθεί, ως πόλος έλξης, για τουρίστες αλλά και ως οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το δημοσίευμα, οι κατοικίες φαίνεται να χωροθετούνται στον πυρήνα της κοινότητας, όπου βρισκόταν η κατοικημένη περιοχή και το ίδιο ισχύει και για το οινοποιείο ενώ ο κατασκηνωτικός χώρος προγραμματίζεται να δημιουργηθεί εκτός του πυρήνα, δηλαδή στην περίμετρο του χωριού.

Το σχέδιο, δε, περιλαμβάνει κατεδαφίσεις υφιστάμενων κτηρίων και ανέγερση νέων στη θέση τους.

Περιοχή Natura

Συνήθως, σε πολεοδομική Ζώνη Η1, ειδικά στις πόλεις, επιτρέπεται η ανέγερση μέχρι τρεις ορόφους και ύψος 11,4 μέτρα, με συντελεστή δόμησης 120% και ποσοστό κάλυψης 70%. Πέραν από μικρές πολυκατοικίες μπορούν να ανεγερθούν και οικιστικά συγκροτήματα ή και μεμονωμένες κατοικίες. Βεβαίως το γεγονός ότι όλη η συγκεκριμένη περιοχή εμπίπτει στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000», ίσως οδηγήσει σε απαίτηση διενέργειας περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε μεγαλύτερο βάθος.

Μέχρι το σημείο της απόκτησης της γης από τον επενδυτή έγινε αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μπορεί να φαίνονται εκ πρώτης όψεως, αφού, όπως ανέφερε στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, το Τμήμα Περιβάλλοντος εξέφρασε επιφυλάξεις οι οποίες εδράζονται στο γεγονός ότι η ίδια η κοινότητα και η ευρύτερη περιοχή εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 2000».

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «το «Natura 2000» είναι ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων.

Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας και έχει ως στόχο του την προστασία και διαχείριση ευάλωτων ειδών και οικοτόπων σε όλη τη φυσική τους περιοχή εξάπλωσης ανά την Ευρώπη, άσχετα από τα εθνικά ή πολιτικά σύνορα».

Βασίζεται δε, «στην πλήρη και αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την Προστασία των Άγριων Πτηνών».

Το Τμήμα Περιβάλλοντος θεωρεί πως η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πολύ πλούσια και ότι χρήζει προστασίας.

Θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΟΑ, στο Φιλελεύθερο, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε επιπρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις ως προς τον τύπο και την έκταση της ανάπτυξης, προφανώς για να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις και αν αυτές είναι τέτοιες ώστε να μπορεί να δοθεί συγκατάθεση ή αν ο βαθμός επιβάρυνσης της περιοχής (περιλαμβανομένων των ειδών που φιλοξενεί) είναι τόσο μεγάλος ώστε να μην μπορεί το Τμήμα να ανάψει το πράσινο φως για την επένδυση.

Όπως εξήγησε ο κ. Τσουλόφτας, δεδομένης και της θέσης του Τμήματος Περιβάλλοντος, ο ΕΟΑ Λεμεσού δεν έχει εκδώσει πολεοδομική άδεια. Άλλωστε, όπως ανέφερε, ο Οργανισμός ανέθεσε τη μελέτη του όλου θέματος (και της αίτησης που έχει υποβληθεί) σε έμπειρο λειτουργό, ο οποίος στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με αναπτύξεις ανάλογου τύπου και αναμένει το δικό του πόρισμα, το οποίο βεβαίως θα ληφθεί υπόψιν μαζί με άλλους παράγοντες.

Σημειώνεται, πως δεν υπεβλήθη μία αίτηση η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των κατοικιών, το οινοποιείο και τον κατασκηνωτικό χώρο (ως ενιαία ανάπτυξη) αλλά, όπως πληροφορούμαστε έχουν κατατεθεί δύο αιτήσεις για τις 60 κατοικίες, μία για το οινοποιείο και μία για τον κατασκηνωτικό χώρο.

Για να καταλήξει το Τμήμα Περιβάλλοντος αλλά και ο ΕΟΑ σε απόφαση, θα συνυπολογίσουν το σύνολο των προτεινόμενων οικοδομημάτων και χρήσεων και όχι μεμονωμένα όπως έχουν υποβληθεί.

Οι πολιτικοί προβληματισμοί για την πώληση του οικισμού σε Ισραηλινούς

Πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης, το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε ανάπτυξη ως προς την παράμετρο του αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους.

Άλλοι μεν βλέπουν ξεπούλημα της Κύπρου σε ξένους ενώ άλλοι υποδεικνύουν ότι πρόκειται για μία εγκαταλελειμμένη κοινότητα, για την οποία δεν ενδιαφερόταν σχεδόν κανείς και όταν ενδιαφέρθηκε ένας επενδυτής να την αναδείξει και να την αξιοποιήσει, προκλήθηκαν υπέρμετρες αντιδράσεις, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι αγορές ισραηλινών στην Κύπρο, ελεύθερη και κατεχόμενη δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλούν αντιδράσεις.

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
ΜΜΕ 07.05.26

Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
Επίθεση στην Αριστερά 07.05.26

«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Λίβανος 07.05.26

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τέλη Σεπτεμβρίου 07.05.26

Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Κόσμος 06.05.26

Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»
Πόλεμος στο Ιράν 06.05.26

Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει από την Κυριακή για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων για να φύγουν από τα Στενά. Και ζητούσε από το Ιράν να μην επέμβει. Το Ιράν απάντησε στο Σχέδιο Ελευθερία με πυρά

Αρχοντία Κάτσουρα
PM 2.5: Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες
Κόσμος 06.05.26

Το επικίνδυνο, λεπτό σωματίδιο, που διεισδύει βαθιά στους πνεύμονες - Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην ΕΕ

Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια PM 2.5 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ευρώπη. Έως και το 20% των σταθμών παρακολούθησης κατέγραψαν επίπεδα υψηλότερα από τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα επίπεδα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα.

Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Κόσμος 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν με Πεζεσκιάν - Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους

Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
«Η γλώσσα μιλάει» 07.05.26

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Σκάνδαλο 07.05.26

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Στον Τρίμπαλη 07.05.26

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Πάνος Τσίκαλας
Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Τεχνολογία 07.05.26

Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στράτος Ιωακείμ
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 07.05.26

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ανδρομάχη Παύλου
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Champions League 07.05.26

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Βάιος Μπαλάφας
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Μπάσκετ 07.05.26

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

