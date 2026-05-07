Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Smadar Ben-Natan ισραηλινή και διεθνής νομικός, επίκουρη καθηγήτρια παγκόσμιων σπουδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Όρεγκον, γράφει για τις μετά τις 7 Οκτωβρίου, συγκρίσεις με τους Ναζί και το νέο νόμο για τη θανατική ποινή που αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ ορίζει τους εχθρούς του – και τον εαυτό του.

Όπως αναφέρει στο άρθρο της η Smadar Ben-Natan:

Από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι συγκρίσεις μεταξύ της Χαμάς και των Ναζί έχουν καταστεί κεντρικό στοιχείο του δημόσιου διαλόγου στο Ισραήλ.

Για παράδειγμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ στο Sky News στις 12 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ειδικές δυνάμεις μάχονται εναντίον αυτών των Ναζί της Χαμάς… Στη ζωή μου δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τον όρο «ναζί» για τίποτα άλλο εκτός από τους αρχικούς Ναζί, αυτή είναι η πρώτη φορά που τον χρησιμοποιώ επειδή είναι ακριβώς η ίδια ιδεολογία, της εξόντωσης των Εβραίων μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι».

Η συζήτηση στο Ισραήλ για τη θανατική ποινή

Η συζήτηση στο Ισραήλ για τη θανατική ποινή δεν αφορούσε ποτέ αποκλειστικά την τιμωρία· αφορούσε τη δημιουργία εχθρών – και τον προσδιορισμό του ποιος θεωρείται θύμα. Η τρέχουσα σύγκριση μεταξύ της Χαμάς και των Ναζί αποτελεί μια δραματική αλλαγή: ιστορικά, η θανατική ποινή προοριζόταν για τους Ναζί, καθώς ο μόνος που καταδικάστηκε σε θάνατο στο Ισραήλ ήταν ο Άντολφ Άιχμαν, ο Ναζί αξιωματούχος υπεύθυνος για τη υλοποίηση της «Τελικής Λύσης». Τώρα, έχει επεκταθεί στους «Νέους Ναζί».

Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία αυτής της αλλαγής, πρέπει να εξετάσει τη νομική ιστορία της θανατικής ποινής στο Ισραήλ. Αυτή ξεκινά με μια αποικιακή νομική κληρονομιά και συνεχίζεται με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης. Η αναλογία μεταξύ της Χαμάς και των Ναζί δεν είναι απλώς πολιτική ρητορική· είναι κρίσιμη για την κατανόηση της τρέχουσας συζήτησης στην Κνεσέτ, όπου συζητούνται νομοσχέδια για την επιβολή της θανατικής ποινής στους δράστες της 7ης Οκτωβρίου.

Η δίκη του Άιχμαν

Η δίκη του Άιχμαν το 1961 και η εκτέλεσή του το 1962 δημιούργησαν έναν γόρδιο δεσμό μεταξύ του ναζισμού και της θανατικής ποινής στη συνείδηση των Ισραηλινών. Ο Άιχμαν καταδικάστηκε σε θάνατο από πολιτικό δικαστήριο βάσει του Νόμου περί Ναζιστών και Συνεργατών των Ναζιστών (Τιμωρία), αλλά το προηγούμενο αυτό έριξε μια σκιά στις επακόλουθες υποθέσεις θανατικής ποινής σε στρατιωτικά δικαστήρια όπου διώκονταν Παλαιστίνιοι, τόσο στο Ισραήλ όσο και στα κατεχόμενα εδάφη.

Τα στρατιωτικά δικαστήρια είχαν την εξουσία να επιβάλλουν τη θανατική ποινή για διάφορα αδικήματα, αλλά η σύγκριση με τη δίκη του Άιχμαν έγινε ένα ρητορικό και δημόσιο επιχείρημα για την αποφυγή της. Δικαστές και εισαγγελείς αναφέρονταν στη δίκη του Άιχμαν, υποστηρίζοντας ότι κανένα έγκλημα, όσο σοβαρό και αν ήταν, δεν ήταν συγκρίσιμο με τα εγκλήματα των Ναζί. Το Ολοκαύτωμα, που παρουσιάστηκε ως μια μοναδική ιστορική αδικία, δημιούργησε μια εθνική και ηθική αφήγηση, η δύναμη της οποίας κατάφερε να δικαιολογήσει την αποφυγή της θανατικής ποινής ακόμη και σε ιδιαίτερα θανατηφόρες επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες Ισραηλινούς.

Η θανατική ποινή στο Ισραήλ

Η θανατική ποινή στο Ισραήλ έχει τις ρίζες της στην περίοδο της βρετανικής εντολής, όταν μπορούσε να επιβληθεί για φόνο, μεταξύ άλλων αδικημάτων. Οι Βρετανοί θέσπισαν επίσης τους Κανονισμούς Άμυνας (Έκτακτης Ανάγκης) ως απάντηση στην πανεθνική παλαιστινιακή εξέγερση, γνωστή ως «Αραβική Εξέγερση» το 1936–1939. Οι Κανονισμοί Άμυνας εφαρμόζονταν σε στρατιωτικά δικαστήρια και επέτρεψαν στους Βρετανούς να εκτελέσουν εκατοντάδες Παλαιστίνιους μαχητές κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Αργότερα εφαρμόστηκαν σε εβραϊκές υπόγειες πολιτοφυλακές τη δεκαετία του 1940, οδηγώντας στην εκτέλεση 12 μελών των Irgun και Lehi, ή Stern Gang, γνωστών στα εβραϊκά ως «Olei Hagardom» («αυτοί που ανέβηκαν στην κρεμάλα»).

Αυτό το αποικιακό νομικό σύστημα – ένας συνδυασμός αστικού ποινικού δικαίου και κανονισμών έκτακτης ανάγκης που επιβάλλονταν στα στρατιωτικά δικαστήρια και έκαναν διάκριση μεταξύ των πληθυσμών – παρέμεινε σε ισχύ μετά την ίδρυση του κράτους. Η προσωρινή ισραηλινή κυβέρνηση διατήρησε το βρετανικό δίκαιο με μικρές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Άμυνας. Ενώ η θανατική ποινή για φόνο καταργήθηκε στο αστικό δίκαιο το 1954, διατηρήθηκε για πολιτικά και εγκλήματα ασφαλείας – προδοσία, ναζιστικά εγκλήματα και γενοκτονία – καθώς και στους Κανονισμούς Άμυνας.

Οι Παλαιστίνιοι υπό στρατιωτικό καθεστώς

Μεταξύ 1948 και 1966, όταν οι Παλαιστίνιοι πολίτες του Ισραήλ υπόκειντο σε στρατιωτικό καθεστώς, Παλαιστίνιοι πολίτες και «εισβολείς» (όπως αποκαλούνταν οι Παλαιστίνιοι που διέσχιζαν τα σύνορα προς το Ισραήλ από γειτονικές χώρες) δικάζονταν βάσει των Κανονισμών Άμυνας σε στρατιωτικά δικαστήρια, κυρίως για ήσσονος σημασίας αδικήματα που δεν επισύρουν τη θανατική ποινή.

Η μόνη εξαίρεση ήταν ο Μαχμούντ Μπακρ Χιτζάζι, ένας μαχητής της Φατάχ (μέλος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) που συνελήφθη το 1965 ενώ συμμετείχε στην πρώτη επίθεση της οργάνωσης εναντίον του Ισραήλ πέρα από τα σύνορα της Ιορδανίας. Ο Χιτζάζι καταδικάστηκε σε θάνατο από στρατοδικείο, αλλά η ποινή μετατράπηκε και αφέθηκε ελεύθερος στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων το 1971.

Τρομοκράτες, Ναζί και η ανακατασκευή του εχθρού

Μετά το 1967, με την κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, το Ισραήλ εφάρμοσε ένα διπλό νομικό σύστημα και σε αυτά τα εδάφη: οι Παλαιστίνιοι δικάζονταν σε στρατιωτικά δικαστήρια βάσει των Βρετανικών Κανονισμών Άμυνας και του ισραηλινού στρατιωτικού δικαίου που επέτρεπαν τη θανατική ποινή, ενώ οι Εβραίοι Ισραηλινοί δικάζονταν βάσει του αστικού ποινικού δικαίου, όπου η θανατική ποινή είχε καταργηθεί.

Ωστόσο, για πρακτικούς λόγους ασφαλείας, η κυβέρνηση έδωσε εντολή στους στρατιωτικούς εισαγγελείς να μην ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής. Αν και οι αξιωματούχοι ασφαλείας αντιμετώπιζαν κάθε μορφή παλαιστινιακής αντίστασης ως τρομοκρατία, πίστευαν ότι οι εκτελέσεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν περαιτέρω αντίσταση, να δημιουργήσουν παλαιστινιακούς σαχίντ (μάρτυρες), να θέσουν σε κίνδυνο τους ισραηλινούς αιχμαλώτους και να εντείνουν τη διεθνή κριτική.

Οι θανατικές ποινές δεν σταματούν τις τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ταξίαρχος Σλόμο Γκαζίτ δήλωσε σε διάλεξη για την πολιτική και τη δραστηριότητα της στρατιωτικής κυβέρνησης τον Μάρτιο του 1969: «Όλη η εμπειρία, παγκοσμίως, δείχνει ότι πουθενά οι θανατικές ποινές δεν έχουν σταματήσει τις τρομοκρατικές κινήσεις. Ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να το σκεφτεί δύο φορές, αλλά η κίνηση ως κίνηση δεν θα σταματήσει».

Οι Κανονισμοί Άμυνας συνέχισαν να χρησιμοποιούνται μετά το 1967 ακόμη και εντός της Πράσινης Γραμμής – εντός των συνόρων του Ισραήλ πριν από το 1967 – συμπεριλαμβανομένου ενός στρατιωτικού δικαστηρίου που ιδρύθηκε στην πόλη Λοντ. Στη δεκαετία του 1970, τόσο ξένοι όσο και Παλαιστίνιοι μαχητές που εμπλέκονταν σε σημαντικές επιθέσεις διώχθηκαν εκεί, συμπεριλαμβανομένης της σφαγής στο αεροδρόμιο Μπεν-Γκουριόν το 1972 και της αεροπειρατείας της Sabena το 1972.

Οι εισαγγελείς δεν ζητούσαν θανατική πονή

Παρά τις πολύ δημοσιευμένες και θανατηφόρες επιθέσεις, οι στρατιωτικοί εισαγγελείς απέφυγαν να ζητήσουν τη θανατική ποινή. Οι στρατιωτικοί δικαστές ήταν διχασμένοι: ορισμένοι εξέφρασαν ηθική υποστήριξη για τις εκτελέσεις, αλλά απέφυγαν να τις επιβάλουν, ενώ άλλοι εξέδωσαν θανατικές ποινές που δεν εκτελέστηκαν ποτέ. Όσοι απέφυγαν τη θανατική ποινή τόνισαν επανειλημμένα ότι η μόνη περίπτωση στην οποία επιβλήθηκε ήταν η δίκη του Άντολφ Άιχμαν, εδραιώνοντας τη θέση της ως ασύγκριτη εξαίρεση.

Για παράδειγμα, στη δίκη του 1975 για την επίθεση στο ξενοδοχείο Savoy στο Τελ Αβίβ, δύο δικαστές αποφάσισαν να επιβάλουν τη θανατική ποινή, αλλά οι εφέτες δικαστές ανέτρεψαν την απόφαση και έγραψαν: «Η θανατική ποινή είναι μια εξαιρετική τιμωρία από τη φύση της. Καταργήθηκε στο Κράτος του Ισραήλ το 1954 για το έγκλημα της δολοφονίας. Και παρόλο που αυτή η τιμωρία παρέμεινε σε ισχύ βάσει άλλων νόμων… με εξαίρεση μία περίπτωση, δεν έχει εφαρμοστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του κράτους.»

Η νομική και ηθική ιεράρχηση

Έτσι, δημιουργήθηκε μια νομική και ηθική ιεράρχηση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εχθρών. Τέτοιες ιεραρχήσεις δεν είναι μοναδικές στην περίπτωση του Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, ο Γερμανός πολιτικός θεωρητικός και υποστηρικτής των Ναζί Καρλ Σμιτ τις εξήγησε καλύτερα: οι Παλαιστίνιοι που καταδικάστηκαν για αδικήματα κατά της ασφάλειας θεωρούνταν αυτό που ο Σμιτ θα όριζε ως «πραγματικούς εχθρούς» – επικίνδυνους, αλλά περιορίσιμους μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο – ενώ οι Ναζί θεωρούνταν «απόλυτοι εχθροί», που διεξήγαγαν έναν αιώνιο πόλεμο και υπερέβαιναν κάθε ανθρώπινη κλίμακα.

Το Ολοκαύτωμα

Στο ισραηλινό πλαίσιο, μέχρι τις 7 Οκτωβρίου, αυτή η διάκριση χρησίμευσε για να αναδείξειτο Ολοκαύτωμα ως μια μοναδική καταστροφή, ορίζοντας τον εβραϊκό λαό ως απόλυτο και αιώνιο θύμα.

Η ίδια διάκριση διατηρήθηκε και σε άλλες υποθέσεις στα στρατιωτικά δικαστήρια στο Λοντ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς και στις δίκες της δεύτερης Ιντιφάντα, ορισμένες από τις οποίες διεξήχθησαν σε πολιτικά δικαστήρια.

Ζητήσεις για την επιβολή «της θανατικής ποινής σε τρομοκράτες» ακούγονταν επανειλημμένα στον δημόσιο λόγο και σε ιδιωτικά νομοσχέδια βουλευτών της Κνεσέτ, αλλά ποτέ δεν έγινε σύγκριση μεταξύ Παλαιστινίων που ορίζονταν ως «τρομοκράτες» και των Ναζί.

Τα νομοσχέδια διατυπώνονταν πάντα με όρους «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» και «τρομοκρατών», αλλά και αυτά απορρίφθηκαν από το αμυντικό κατεστημένο, την κυβέρνηση και την Κνεσέτ για λόγους ασφάλειας και πολιτικής.

Από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας στις συγκρίσεις με τους Ναζί

Η ρητορική που αναπτύχθηκε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου αμφισβήτησε τη διάκριση μεταξύ Ναζί και «τρομοκρατών». Διάφορα νομοσχέδια υποβλήθηκαν στην Κνεσέτ, μερικά ειδικά για υπόπτους που εμπλέκονταν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και άλλα που πρότειναν γενική θανατική ποινή «για τρομοκράτες». Για πρώτη φορά, ο πρώτος τύπος προτάσεων χρησιμοποίησε τη γλώσσα και τη δομή του Νόμου περί Ναζί και Συνεργατών των Ναζί (Τιμωρία).

Στις αιτιολογικές σημειώσεις των προτάσεων αναφερόταν ότι η Χαμάς διέπραξε «εγκλήματα πολέμου ταυτόσημα με αυτά των Ναζί» και ότι η επίθεση πρέπει να θεωρηθεί ως απόπειρα «εξόντωσης του εβραϊκού λαού».

Ορισμένες προτάσεις επιδιώκουν ακόμη και τη σύσταση ειδικού στρατιωτικού δικαστηρίου που θα μπορούσε να επιβάλλει τη θανατική ποινή βάσει του Νόμου για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.

Ο διευθυντής της Σιν Μπετ, για πρώτη φορά, δήλωσε την υποστήριξή του στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, και ένα νομοσχέδιο για τη «θανατική ποινή για τρομοκράτες» ψηφίστηκε στην Κνεσέτ στις 30 Μαρτίου 2026.

Οι εκκλήσεις για θανατική ποινή σε «τρομοκράτες»

Καλέσματα για την επιβολή «της θανατικής ποινής σε τρομοκράτες» ακούγονταν επανειλημμένα στον δημόσιο διάλογο και σε νομοσχέδια βουλευτών στην Κνεσέτ, αλλά ποτέ δεν έγινε σύγκριση μεταξύ Παλαιστινίων που ορίζονται ως «τρομοκράτες» και των Ναζί

Ο νέος διάλογος για τη θανατική ποινή επαναπροσδιορίζει τους εχθρούς – και τα θύματα – μέσω νομικών, αφηγηματικών και συμβολικών μέσων. Αυτή η αλλαγή έχει βαθιές πολιτικές επιπτώσεις.

Η διατήρηση της μοναδικότητας του Ολοκαυτώματος

Για δεκαετίες, το Ισραήλ απέφυγε τις εκτελέσεις, βασιζόμενο σε δύο αρχές για τον καθορισμό των εχθρών και των θυμάτων: πρώτον, η διατήρηση της μοναδικότητας του Ολοκαυτώματος και των ναζιστικών εγκλημάτων ως απόλυτων εχθρών εδραίωσε το ηθικό κύρος του εβραϊκού λαού ως ενός ιστορικού θύματος που επέζησε του Ολοκαυτώματος.

Δεύτερον, ταυτόχρονα, η αποφυγή της εκτέλεσης Παλαιστινίων εμπόδισε τη δημιουργία της εικόνας βασανισμένων παλαιστινίων θυμάτων και διατήρησε την κατηγορία του θύματος Εβραίου.

Η αντίληψη ότι το θύμα δεν έγινε εκτελεστής ήταν ουσιαστικό συστατικό και των δύο αρχών.

Γιατί η θανατική ποινή υπονομεύει δύο αρχές

Η ρητορική που δικαιολογεί τη θανατική ποινή μετά τις 7 Οκτωβρίου υπονομεύει και τις δύο αρχές: τον εξαιρετισμό του Ολοκαυτώματος και την αποκλειστική εβραϊκή θυματοποίηση. Φαινομενικά, η χρήση της ναζιστικής αναλογίας αξιοποιεί την ιστορία της γενοκτονίας του εβραϊκού λαού για να δικαιολογήσει έναν πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα.

Η επέκταση της ναζιστικής κατηγορίας ώστε να συμπεριλάβει τη Χαμάς ως απόλυτο εχθρό αναιρεί τη μοναδικότητα του Ολοκαυτώματος.

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση της θανατικής ποινής μετατρέπει την εικόνα του θύματος Εβραίου σε εκείνη του εκτελεστή, που δεν είναι πλέον το «τέλειο θύμα», επιτρέποντας την μετατροπή των Παλαιστινίων κρατουμένων στην πτέρυγα των θανατοποινιτών ως απόλυτων θυμάτων.

Θα εκτελέσει το Ισραήλ τις θανατικές ποινές;

Θα εκτελέσει πράγματι το Ισραήλ τις θανατικές ποινές; Παραμένει ασαφές, αλλά η πιθανότητα έχει αυξηθεί σημαντικά μετά την ψήφιση από την Κνεσέτ του νόμου για τη θανατική ποινή για τρομοκράτες.

Ο νέος νόμος δεν υιοθετεί τη ρητορική των «νέων Ναζί», αλλά παρόμοια νομοσχέδια σχετικά με τους δράστες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου εξακολουθούν να εκκρεμούν. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση της θανατικής ποινής υποδηλώνει ότι το θύμα έχει πράγματι μετατραπεί σε δήμιο.

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια ευρύτερη διαδικασία, στην οποία το Ισραήλ χάνει – και μάλιστα εγκαταλείπει – την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου.

Η ηθική στάση που βασίζεται σε μια διαχρονική ιστορική αφήγηση – ως εικόνα και όχι ως πραγματικότητα – έχει αντικατασταθεί από στρατιωτικές και τιμωρητικές εξουσίες που δεν στηρίζονται σε ηθική απολογία.