06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
07 Μαΐου 2026, 06:02

Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε μια μικρή αίθουσα της βιβλιοθήκης του Μουσείου Ρέινα Σοφία στη Μαδρίτη, κάθε Τρίτη οκτώ άτομα συγκεντρώνονται με τους υπολογιστές τους, όχι για να κάνουν απλώς ενημερώσεις, αλλά για να αναπληρώσουν ένα μεγάλο κενό γνώσης: να αναδείξουν τις αληθινές ιστορίες γυναικών – ιστορίες που έχουν αγνοηθεί ή και ακόμα παραποιηθεί στη Wikipedia. Η πλατφόρμα, που συνίδρυσαν πριν 25 χρόνια ο Τζίμι Γουέιλς και ο Λάρι Σάνγκερ, παραμένει βασικό εργαλείο πληροφόρησης, όμως πολλές σελίδες της αντικατοπτρίζουν τις ανισότητες του παρελθόντος.

Με ένα παράθυρο της Wikipedia και ένα Zoom ανοιχτά στις οθόνες τους, τα μέλη της ομάδας συντονίζονται με άλλους συνεργάτες, επεξεργάζονται άρθρα και συζητούν ιδέες που συχνά δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στο διαδίκτυο. Η Κάρμεν Γκάλντον (Μαδρίτη, 61 ετών), καθηγήτρια Κοινωνικών Επιστημών και ιδρύτρια του έργου Cuarto Propio en Wikipedia («Ένας δικός σου χώρος στη Wikipedia»), εξηγεί στο El Pais English: «Όποιος θέλει μπορεί να έρθει. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όλους».

Η πρωτοβουλία τους συνδέεται με διεθνή κινήματα όπως οι Wikiesfera και Arte+Feminismo και έρχεται σε αντίθεση με τις παλαιότερες εγκυκλοπαιδικές προσπάθειες, όπου οι άνδρες επιστήμονες κυριαρχούσαν, όπως συνέβαινε στην Encyclopédie των Ντ’Αλαμπέρ και Ντιντερό. Οι συντάκτριες μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πότε μια βιογραφία περιορίζει μια γυναίκα σε ρόλους όπως «η σύζυγος του» ή «η κόρη του». «Η γλώσσα μιλάει από μόνη της. Δεν αρκεί απλώς να περιλάβεις γυναίκες. Ο τρόπος που τις εντάσσεις είναι καθοριστικός», επισημαίνει η Γκάλντον.

Δέκα χρόνια δημιουργίας και ανάδειξης ιστοριών

Από τον Οκτώβριο του 2015, η ομάδα έχει δημιουργήσει και βελτιώσει εκατοντάδες άρθρα: σύγχρονες επιστήμονες, ξεχασμένες αθλήτριες, θύματα καταπίεσης επί Φράνκο, σημαντικά πρόσωπα της ισπανικής τέχνης, ηγέτιδες του περιβαλλοντικού κινήματος και καταγραφές ψευδών ονομάτων Λατινοαμερικανών συγγραφέων και συλλογικοτήτων, όπως η Association of Women Affected by Forced Sterilizations, που εκπροσωπεί γυναίκες θύματα αναγκαστικών στείρων στο Περού επί κυβέρνησης Αλμπέρτο Φουχιμόρι.

«Αυτό που κάναμε ήταν να φέρουμε μαζί διασκορπισμένες ιστορίες, να τις αφηγηθούμε σωστά και να δώσουμε πηγές», λέει η Γκάλντον. Τα άρθρα που δημιουργούνται ή βελτιώνονται καλύπτουν θέματα που σε άλλη περίπτωση θα έμεναν ανύπαρκτα ή με αφηγήσεις γεμάτες ασάφειες.

Έμφυλα κενά και προκλήσεις

Έρευνα στο PLOS One δείχνει ότι μόλις το 11,6% των συντακτριών στην ισπανική Wikipedia ήταν γυναίκες το 2021. Μελέτη που κάλυψε την περίοδο 2007–2022 ανέδειξε σημαντικά κενά στη συμμετοχή των γυναικών, με αποτέλεσμα διακρίσεις στο περιεχόμενο. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και την ομάδα STEAM του Open University of Catalonia επισημαίνουν εμπόδια όπως η απόρριψη, η έλλειψη χρόνου και η αίσθηση ιδιοκτησίας της γνώσης.

Η εύρεση τεκμηρίωσης για γυναίκες, ειδικά του παρελθόντος, είναι δύσκολη. «Αν είναι δύσκολο να βρεις πηγές για μεσαιωνικούς συγγραφείς, φαντάσου για γυναίκες συγγραφείς», λέει η Κονσουέλο Φερνάντεθ (Μαδρίτη, 72 ετών), οικονομολόγος και συνεργάτιδα του έργου από την αρχή.

Συνεργασία και edit-a-thons

Η ομάδα διοργανώνει συζητήσεις για να συγκεντρώσει ονόματα, θέματα και πηγές, που στη συνέχεια μετατρέπονται σε άρθρα. «Μιλήσαμε για δημοκρατική μνήμη, εμμηνόπαυση, φροντίδα στο τέλος της ζωής, επιστήμη και φεμινισμό», λέει η Γκάλντον. Άλλες φορές συμμετέχουν σε «μαραθώνιους» επιμέλειας ή εργαστήρια, ανάκτηση βιογραφιών γυναικών αφηγούμενων από άλλες γυναίκες. Οι άνδρες είναι επίσης ευπρόσδεκτοι. «Δουλεύουμε κάθε λεπτομέρεια. Ψάχνουμε πηγές από κάθε γωνιά», προσθέτει η Μαρίσα Γκονζάλες (Μπιλμπάο, 82 ετών).

Wikipedia, AI και αντιδραστικός λόγος

Η Wikipedia γιορτάζει 25 χρόνια σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει την αναζήτηση πληροφοριών. «Το παράδοξο είναι ότι η AI αντλεί πολύ από τη Wikipedia, αλλά την καθιστά αόρατη», εξηγεί η Γκάλντον.

Η πλατφόρμα χρηματοδοτείται από μικρές δωρεές. «Αν οι άνθρωποι σταματήσουν να επισκέπτονται, σταματούν και να δωρίζουν», προειδοποιεί η κοινωνιολόγος. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται και ιδεολογικές επιθέσεις, όπως από τον Έλον Μασκ, που δημιούργησε τη δική του συντηρητική AI εναλλακτική, τη Grokipedia. «Αν θέλει να την αντικαταστήσει, είναι επειδή κάτι τον ενοχλεί. Η Wikipedia δεν εκπροσωπεί μία οπτική», συμπληρώνει η Γκάλντον.

Η άνοδος αντιφεμινιστικού λόγου δεν τους αποθαρρύνει. «Προτιμώ να εστιάζω στο ποσοστό που δεν υπάρχει. Η αποθάρρυνση σε εμποδίζει να ψηφίσεις, να επεξεργαστείς, να μιλήσεις», λέει.

Δέκα χρόνια επιμονής

Μετά από δέκα χρόνια, η ομάδα έχει διαχειριστεί μητρότητα, φροντίδα, ασθένεια και πένθος. Στο τέλος, η ουσία παραμένει ίδια: να καταλάβουν χώρο στο διαδίκτυο και να υπάρχουν με το δικό τους όνομα. «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να είμαστε εδώ», καταλήγει η Γκάλντον.

* Mε πληροφορίες από: El Pais English 

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Ομόλογα: Τα spreads επιστρέφουν και το ακριβό χρήμα ξαναγράφει τις ισορροπίες στην Ευρώπη

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Wall Street: Άνοδος με την ελπίδα της λήξης του πολέμου

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής - Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ
Γυμνές πόζες, έρωτες και καρκίνος: Μια πρώτη ματιά στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ

Μετά από 17 άλμπουμ, δύο βραβεία Grammy και πάνω από 80 εκατ. πωλήσεις δίσκων, η «πριγκίπισσα της ποπ» Κάιλι Μινόγκ επιστρέφει με ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της

Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;
Τι πιστεύουν αληθινές σεξεργάτριες για το Euphoria;

«Με την Κάσι και το OnlyFans, δεν νομίζω ότι έχουμε μια ειλικρινή απεικόνιση του πώς λειτουργεί πραγματικά η πλατφόρμα», λέει η Κέισι Κέι, performer ταινιών ενηλίκων για το Euphoria

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί

Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»
Δικαστικό μπλόκο για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν θεμελιώνεται η τέλεση των καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων»

Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η μάχη της Ευρώπης με τις Big Tech - Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας

Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Συνομιλίες Γουίτκοφ - Ουμέροφ στο Μαϊάμι

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Φυτώριο» τρομοκρατίας η Ευρώπη για την κυβέρνηση Τραμπ

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
Πιθανή επίσκεψη του Πάπα στη Γαλλία

«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)
Μπάγερν-Παρί 1-1: Θριαμβευτές οι Γάλλοι, πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Champions League (vid)

Η Παρί προηγήθηκε με τον Ντεμπελέ στο 3', η Μπάγερν ισοφάρισε στο 94', όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό και θα διεκδικήσιυν δεύτερη σερί χρονιά το Champions League κόντρα στην Αρσεναλ.

Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»
Άλμπερτ: «Δεν θα αφήσουμε τον Άταμαν να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίξει καλύτερο μπάσκετ»

Όσα είπε ο βοηθός του Μαρτίνεθ, μετά τη νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως στα δύο τελευταία παιχνίδια ο Εργκίν Αταμάν προσπθεί να επηρεάσει το παιχνίδι με τις διαμαρτυρίες του.

Ρωσία: Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο – Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί
Η προειδοποίηση της Μόσχας στις διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο - Γιατί τώρα, τι μπορεί να συμβεί

Η Ρωσία καλεί τις διπλωματικές αποστολές που βρίσκονται στο Κίεβο να είναι έτοιμες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό τους σε περίπτωση που διαταχθούν μαζικά πλήγματα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

