Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Η Wikipedia βρίσκεται σε επαφή με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να συνάψει συμφωνίες αδειοδότησης για τη χρήση του περιεχομένου της στην εκπαίδευση μοντέλων, δηλώνει ο ιδρυτής της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας.

Μιλώντας στο περιθώριο του συνεδρίου Reuters Next που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, ο Τζίμι Ουέλς δήλωσε ότι τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη για την εγκυκλοπαίδεια.

«Χρειαζόμαστε περισσότερους διακομιστές και περισσότερη RAM, και αυτό μας κοστίζει ένα δυσανάλογο ποσό» είπε.

Αν και η Wikipedia είναι δωρεάν διαθέσιμη για τους χρήστες, η αυτοματοποιημένη πρόσβαση υψηλού όγκου είναι διαφορετική υπόθεση, δήλωσε ο Ουέλς.

Όπως είπε, το Wikimedia Foundation που διαχειρίζεται την Wikipedia συνήψε μια πρώτη συμφωνία με την Google το 2022 και βρίσκεται τώρα σε συνομιλίες με άλλους γίγαντες της τεχνολογίας.

Το υλικό της εγκυκλοπαίδειας, η οποία είναι το μεγαλύτερο δωρεάν αποθετήριο γνώσης στον κόσμο, έχει κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ που μπορούν να απαντούν σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Κύρια πηγή εσόδων για το ίδρυμα είναι οι δωρεές των χρηστών, οι οποίες, όπως είπε ο Ουέις, δεν είναι λογικό να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων ΑΙ.

«Η Wikipedia υποστηρίζεται από εθελοντές. Οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν χρήματα για να στηρίξουν τη Wikipedia, όχι να επιδοτούν την OpenAI που μας κοστίζει ένα σωρό χρήματα. Δεν είναι δίκαιο» δήλωσε.

Η υπόθεση, σχολιάζει το Reuters, εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα για το ποιος πρέπει να καλύπτει το κόστος των δεδομένων που τροφοδοτούν την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα άλλο ερώτημα είναι το εάν οι κερδοσκοπικές εταιρείες οφείλουν να αποζημιώνουν το κοινό και τις μη κερδοσκοπικές πηγές που προσφέρουν δεδομένα για την εκπαίδευση των μοντέλων τους.

Το θέμα είναι πάντως νομικά περίπλοκο. Σε ερώτηση για το εάν η Wikipedia θα κινηθεί νομικά κατά των εταιρειών που χρησιμοποιούν το υλικό της χωρίς αποζημίωση, ο Ουέιλς απάντησε «Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι η ήπια δύναμη που διαθέτουμε για να τους κάνουμε να ντραπούν είναι αρκετά ισχυρή».

Ο ιδρυτής της Wikipedia δεν απέκλεισε επίσης τη χρήση τεχνικών μέσων, όπως το AI Crawl Control της Cloudflare, για να περιορίσει την πρόσβαση των bot στο περιεχόμενό της.

Αναγνώρισε όμως ότι αυτό θα δημιουργούσε ένα δίλημμα, δεδομένης της ιδεολογικής δέσμευσης της Wikipedia να προσφέρει ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση. Παρόλα αυτά, το ζήτημα της οικονομικής επιβάρυνσης της εγκυκλοπαίδειας πρέπει να αντιμετωπιστεί, είπε.