Η Universal Music και η Warner Music, δύο από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου, βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας τους από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, γράφουν την Πέμπτη οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η μουσική βιομηχανία προσπαθεί έτσι να αποφύγει μια επανάληψη της κρίσης του Napster στις αρχές του αιώνα, όταν το κατέβασμα πειρατικών αρχείων από το Διαδίκτυο προκάλεσε υπαρξιακή κρίση στις δισκογραφικές, σχολίασαν στελέχη της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Universal και η Warner, οι οποίες εκπροσωπούν καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ, ο Κέντρικ Λαμάρ, η Charli XCX και οι Coldplay, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνίες τις επόμενες εβδομάδες.

Οι εταιρείες βρίσκονται σε συνομιλίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google και η Spotify καθώς και με μικρότερους παίκτες όπως οι Stability AI, ElevenLabs, Suno, Udio και Klay Vision.

Οι διαπραγματεύσεις αφορούν τη χρήση τραγουδιών στην εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την παραγωγή μουσικής με ΑΙ.

Οι εταιρείες συζητούν ένα σύστημα αποζημιώσεων παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σήμερα για τις υπηρεσίες streaming, όπου η αναπαραγωγή κάθε τραγουδιού οδηγεί αυτόματα στην αντίστοιχη μικροπληρωμή.

Προκειμένου να υπολογίζονται οι πληρωμές, οι δισκογραφικές ζητούν από τις εταιρείες ΑΙ να αναπτύξουν τεχνολογία απόδοσης, παρόμοιες με το σύστημα ID του YouTubr, που θα αναγνωρίζουν πότε χρησιμοποιείται η μουσική τους.

Οι δύο εταιρείες ελπίζουν ότι οι συμφωνίες θα θέσουν προηγούμενο για το πώς οι εταιρείες AI πληρώνουν για τη μουσική που χρησιμοποιούν, είπαν οι πηγές των FT.

Στο μεταξύ, τραγούδια που δημιουργούνται με ΑΙ κατακλύζουν τις πλατφόρμες μουσικής. Η γαλλική υπηρεσία streaming Deezer ανέφερε το Σεπτέμβριο ότι το ένα τρίτο των τραγουδιών που ανεβάζονται στην πλατφόρμα δεν είναι γραμμένο από ανθρώπους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Spotify ανέφερε ότι το τελευταίο έτος αφαίρεσε 75 εκατομμύρια τραγούδια ΑΙ που είχαν εξελιχθεί σε spam.