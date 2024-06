Οι μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του κόσμου υπέβαλαν αγωγή κατά δύο εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης κατηγορώντας τες για παραβίαση του copyright σε «σχεδόν ασύλληπτη κλίμακα».

Η Sony Music, η Universal Music Group και η Warner Records υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες Suno και Udio χρησιμοποίησαν ηχογραφήσεις προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα συστήματά τους στην παραγωγή παρόμοιας μουσικής, η οποία «ανταγωνίζεται, εκχυδαΐζει και τελικά πνίγει» το έργο των δημιουργών.

Η Suno, με έδρα το Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, και η Udio με έδρα τη Νέα Υόρκη εξασφάλισαν φέτος χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη εργαλείων που παράγουν μουσική σύμφωνα με τις οδηγίες του χρήστη.

Με τις δύο επιμέρους αγωγές που κατέθεσαν σε ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, οι δισκογραφικές εταιρείες αξιώνουν τώρα αποζημίωση 150.000 δολαρίων ανά τραγούδι. Η Suno κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε 662 κομμάτια και η Udio 1.670.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι χρήστες εργαλείων της Suno και της Udio μπόρεσαν να μιμηθούν στοιχεία γνωστών τραγουδιών όπως το My Girl των Temptation και το All I Want for Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ.

Μπόρεσαν επίσης να παραγάγουν συνθετικές φωνές που «δεν ξεχωρίζουν» από τις φωνές καλλιτεχνών όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και οι ABBA.

Οι αγωγές είναι οι πρώτες που στρέφονται κατά των εργαλείων συνθετικής μουσικής, είχαν προηγηθεί όμως ανάλογες προσφυγών συγγραφέων και εκδοτών για την παράνομη όπως υποστηρίζουν χρήση των έργων τους στην εκπαίδευση συστημάτων ΑΙ.

Οι εταιρείες ΑΙ από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι κάνουν «εύλογη χρήση» του υλικού που καλύπτεται από copyright.

«Οι μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες όπως η Suno και η Udio, οι οποίες ισχυρίζονται ότι είναι ‘εύλογο’ να αντιγράφουν το έργο ζωής των καλλιτεχνών και να το εκμεταλλεύονται για δικό τους όφελος χωρίς συγκατάθεση ή αποζημίωση, γυρνούν προς τα πίσω την υπόσχεση της γνήσια καινοτόμου ΑΙ για όλους μας» δήλωσε ο Μιτς Γκλέιζερ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Δισκογραφικής Βιομηχανίας Αμερικής.