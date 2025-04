Νταν Πέτιτ: Πάτησε Γη ο γηραιότερος Αμερικανός αστροναύτης

Ο Νταν Πέτιτ, ο γηραιότερος εν ενεργεία Αμερικανός αστροναύτης, επέστρεψε στη Γη την ημέρα που γιόρταζε τα 70α του γενέθλια. Η διαστημική κάψουλα Soyuz MS-26, μεταφέροντας τον ίδιο και τους Ρώσους αστροναύτες Αλεξέι Οφτσίνιν και Ιβάν Βάγκνερ, προσγειώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στην άγονη στέπα του Καζακστάν.

Το πλήρωμα πέρασε 220 ημέρες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), πραγματοποιώντας 3.520 τροχιές γύρω από τη Γη, σύμφωνα με την NASA.

Για τον Νταν Πέτιτ, αυτή η αποστολή ήταν η τέταρτη στην καριέρα του, ανεβάζοντας τον συνολικό του χρόνο στο διάστημα στις 590 ημέρες.

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI

— NASA (@NASA) April 20, 2025