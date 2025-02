Μουσικοί στη Βρετανία εξέδωσαν βουβό άλμπουμ ως διαμαρτυρία για την ΑΙ

Περισσότεροι από χίλιοι μουσικοί, ανάμεσά τους η Κέιτ Μπους και ο Γιουσούφ Ισλάμ, παρουσίασαν την Τρίτη ένα βουβό άλμπουμ ως διαμαρτυρία για τις προτεινόμενες αλλαγές στη βρετανική νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα, οι οποίες θα επέτρεπαν στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με τραγούδια που προστατεύονται από copyright.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι δημιουργοί σε όλο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωποι με τις νομικές και ηθικές προεκτάσεις των μοντέλων AI, τα οποία εκπαιδεύονται με υλικό από το Διαδίκτυο χωρίς να αποζημιώνονται οι κάτοχοι της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Βρετανία, την οποία ο πρωθυπουργός Κιρ Στράμερ θέλει να αναδείξει σε υπερδύναμη της ΑΙ, σχεδιάζει τώρα χαλάρωση της νομοθεσίας που δίνει στους λογοτέχνες, τους θεατρικούς συγγραφείς και τους μουσικούςτο δικαίωμα να αποφασίζουν για τη χρήση των έργων τους.

Οι προτεινόμενες αλλαγές, για τις οποίες η δημόσια διαβούλευση λήγει την Τρίτη, θα επέτρεπαν στις εταιρείες ΑΙ να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με οποιοδήποτε υλικό στο οποίο έχουν νόμιμη πρόσβαση. Οι δημιουργοί θα είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξαίρεση των έργων τους.

Πολλοί καλλιτέχνες διαμαρτύρονται ότι οι αλλαγές αυτές θα αντέστρεφαν τη βασική αρχή της νομοθεσίας για το copyright, η οποία στη σημερινή της μορφή δίνει στους δημιουργούς τον αποκλειστικό έλεγχο των έργων τους.

«Στη μουσική του μέλλοντος, θα ακούγονται άραγε οι φωνές μας;» δήλωσε η Κέιτ Μπους, της οποίας η επιτυχία του 1985, «Running Up That Hill», απογειώθηκε εκ νέου το 2022 χάρη στο σίριαλ του Netflix «Stranger Things».

Το άλμπουμ που συνυπογράφει η Μπους, με τίτλο «Is This What We Want?» περιλαμβάνει ηχογραφήσεις από άδεια στούντιο και μουσικούς χώρους, μια απουσία μουσικής που εκφράζει τις δυνητικές συνέπειες για τους καλλιτέχνες.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση του άλμπουμ, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η νομοθεσία στη σημερινή της μορφή φρενάρει τις δημιουργικές βιομηχανίες και την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.

Τόνισε πάντως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους και ότι οριστικές αποφάσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας δεν έχουν ακόμα ληφθεί.

Της αντιρρήσεις τους για την πρόταση είχαν εκφράσει νωρίτερα πολλοί ακόμα μουσικοί, ανάμεσά τους η Άνι Λένοξ, ο Μπίλι Όσιαν, ο Χανς Ζίμερ, η Τόρι Έιμος και οι The Clash.