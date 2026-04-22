22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22 Απριλίου 2026, 09:00

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, η Βρετανία ήταν η ισχυρότερη και πλουσιότερη χώρα του κόσμου, με τη μεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε γνωρίσει ποτέ η ιστορία. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι η χώρα δεν είχε κανένα λόγο να φοβάται, και όμως φοβόταν. Πολλοί Βρετανοί της εποχής είχαν λάβει εκπαίδευση στα λατινικά και τα ελληνικά σύμφωνα με την κλασική παράδοση, οπότε γνώριζαν τι συμβαίνει στις μεγάλες αυτοκρατορίες: παρακμάζουν και καταρρέουν. Αυτή ήταν η ατμόσφαιρα που ανέδειξε το Yellow Book, το πιο καινοτόμο περιοδικό τέχνης και λογοτεχνίας της εποχής, που εκδόθηκε μεταξύ 1894 και 1897.

Οι «γυναίκες του Beardsley» –τέλεια στιλιζαρισμένες μαύρες εικονογραφήσεις που εμφανίζονταν τόσο στο εξώφυλλο όσο και σε όλο το περιοδικό– έλαβαν τη μεγαλύτερη προσοχή.

«Tα κίτρινα 90s»

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle* (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία. Η περίοδος αναφέρεται πλέον μερικές φορές ως «τα κίτρινα 90s» ως φόρο τιμής.

[*Ο όρος fin de siècle αναφέρεται στην πολιτιστική και καλλιτεχνική περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα (δεκαετίες 1880-1890) στην Ευρώπη, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ατμόσφαιρα παρακμής, απαισιοδοξίας, ακραίας εκλέπτυνσης και μελαγχολίας. Ο όρος αυτός, που χρησιμοποιείται συχνά ως επίθετο, αντανακλά μια κοινωνική κούραση και ένα άγχος απέναντι στη νεωτερικότητα, ενώ προαναγγέλλει καλλιτεχνικές αναταραχές όπως ο συμβολισμός και το Art Nouveau).

Οι «γυναίκες του Beardsley»

Το Yellow Book δημιουργήθηκε από τον λαμπρό νεαρό καλλιτέχνη Aubrey Beardsley και τον ενεργητικό Αμερικανό συγγραφέα Henry Harland. Θεωρούσε το βικτοριανό καλλιτεχνικό ιδανικό της ηθικής ως την υψηλότερη ποιότητα στην τέχνη ως σεμνότυφο και χωρίς μέλλον.

Οι «γυναίκες του Beardsley» –τέλεια στιλιζαρισμένες μαύρες εικονογραφήσεις που εμφανίζονταν τόσο στο εξώφυλλο όσο και σε όλο το περιοδικό– έλαβαν τη μεγαλύτερη προσοχή. Ένας από τους επικριτές του Beardsley ισχυρίστηκε ότι:

«Δεν μοιάζουν με τίποτα πάνω στη γη, ούτε στον ουρανό που βρίσκεται πάνω από τη γη, ούτε στα νερά κάτω από τη γη -με τα χείλη τους, πιο παχιά και από αυτά των Χότεντοτ*, τα σώματά τους επίπεδα σαν σανίδες, τα απίστευτα μυτερά δάχτυλα των χεριών και των ποδιών τους, και τα μικρά μάτια τους που έχουν το σχήμα και την ομορφιά ενός σαλιγκαριού χωρίς κέλυφος».

[*Ο όρος Hottentot (Χότεντοτ) είναι ένας ιστορικός, πλέον υποτιμητικός και ρατσιστικός όρος, που χρησιμοποιούσαν οι Ευρωπαίοι άποικοι για να αναφερθούν στους Khoekhoe (Κοέκοε), τους αυτόχθονες ποιμένες της νότιας Αφρικής. Σήμερα, η χρήση του θεωρείται εξαιρετικά προσβλητική και αποφεύγεται].

Πρώιμες μοντερνίστριες

Το Yellow Book περιλάμβανε σημαντικό αριθμό γυναικών συγγραφέων. Το ένα τρίτο των συγγραφέων του ήταν γυναίκες (47 από τους 137 συγγραφείς). Μια ανάλυση της ποίησης στο Yellow Book δείχνει ακόμη περισσότερα έργα γυναικών. Από τα 116 ποιήματα στους 13 τόμους του, τα 44 ήταν γραμμένα από γυναίκες.

Ήταν πρώιμες μοντερνίστριες όπως η Chavelita Bright (η οποία έγραφε σεξουαλικά άσεμνες ιστορίες με το ψευδώνυμο George Egerton) και η ρεαλίστρια συγγραφέας Ella D’Arcy.

«Η D’Arcy παρουσίαζε μια πικρή άποψη για τις γυναίκες, η οποία ήταν αρκετά πιο περίπλοκη από εκείνη που πρότειναν φεμινίστριες όπως η Sarah Grand και η Mona Caird, οι οποίες αγωνίζονταν ενάντια στην ανδρική κυριαρχία στο γάμο» σχολιάζει ο Jad Adams στο The Conversation.

Στον κόσμο της D’Arcy, ο ευρύτερος διάλογος μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιτρεπόταν τη δεκαετία του 1890 οδήγησε μόνο σε βαθύτερη σύγχυση και περισσότερη απογοήτευση και από τις δύο πλευρές, σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ήταν πρώιμες μοντερνίστριες όπως η Chavelita Bright (η οποία έγραφε σεξουαλικά άσεμνες ιστορίες με το ψευδώνυμο George Egerton) και η ρεαλίστρια συγγραφέας Ella D’Arcy

Οι «οικιακές συγκεντρώσεις» του Yellow Book

Κεντρικό ρόλο στη συμμετοχή των γυναικών στο Yellow Book διαδραμάτιζαν οι «οικιακές συγκεντρώσεις» που διοργάνωναν ο Harland και η σύζυγός του Aline στο διαμέρισμά τους στο Λονδίνο.

Οι γυναίκες μπορούσαν να παρευρίσκονται σε αυτές, σε αντίθεση με τις συναντήσεις που γίνονταν σε παμπ ή σε ανδρικούς συλλόγους.

Όπως το περιέγραψε η D’Arcy:

«Τον βλέπω τον Harland να στέκεται πάνω στο χαλί μπροστά από το τζάκι ή να κάθεται στο πάτωμα, κουνώντας τα γυαλιά του από το κορδόνι τους ή ξανατοποθετώντας τα στα μυωπικά του μάτια, ενώ διαβεβαιώνει κάποια “αγαπητή όμορφη κυρία!” ή κάποια άλλη, πόσο θαυμάζει τα γραπτά της, ή τους πίνακές της, ή το φόρεμά της, ή το χρώμα των μαλλιών της. Θα μετονόμαζε μια χρυσοκούκλα με κόκκινα μαλλιά σε “Ελένη της Τροίας”, θα έλεγε σε μια άλλη ότι τα μάτια της του θύμιζαν το “φεγγάρι που ανατέλλει πάνω από τη ζούγκλα” -και έτσι έβαζε την καθεμία σε ευχάριστα εγκάρδιες σχέσεις με τον εαυτό της».

Η απόλυση και ο Όσκαρ Ουάιλντ

Το Yellow Book δέχτηκε ένα πλήγμα το 1895, όταν ο συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ συνελήφθη και φυλακίστηκε για αδικήματα ομοφυλοφιλίας. Ξεκίνησε ένα κύμα εναντίον οτιδήποτε συνδεόταν με τη decadence, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και το Yellow Book, παρόλο που ο Ουάιλντ δεν είχε γράψει ποτέ για αυτό.

Μερικοί από τους πιο πουριτανικούς συγγραφείς του εκδότη του Yellow Book, John Lane, επέμειναν στην απομάκρυνση του Aubrey Beardsley από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή και αυτός απολύθηκε.

Η αποχώρηση του Beardsley σίγουρα στέρησε το περιοδικό από το ταλέντο του, αλλά ήταν ένα δώρο για τις γυναίκες εικονογράφους, οι οποίες μπορούσαν πλέον να καλύψουν το κενό που άφησε ο ίδιος και η σχεδόν αποκλειστικά ανδρική διαδικασία ανάθεσης έργων τέχνης. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονταν η Mabel Dearmer, η οποία σχεδίασε το πρώτο εξώφυλλο μετά τον Beardsley, καθώς και οι Nell and Mabel Syrett, δύο αδελφές που σχεδίαζαν εξώφυλλα.

Η παρακμή

Παρ’ όλα αυτά, το «Yellow Book» άρχισε να παρακμάζει. Δεν είχε πλέον τόσα στοιχεία που να το ξεχωρίζουν και, αν και είχε υπάρξει πρωτοποριακό, τώρα είχε μιμητές. Σύντομα δεν ήταν πια πρωτοπόρο στον χώρο –ήταν απλώς ένα από τα πολλά περιοδικά.

Επιπλέον, το κόστος λειτουργίας του ήταν υπερβολικά υψηλό, καθώς οι πωλήσεις μειώνονταν. Το τελευταίο τεύχος εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1897.

Υπήρχε, ωστόσο, μια επίμονη αίσθηση ότι κάτι σημαντικό είχε συμβεί με την έκδοση του Yellow Book και ανατυπώθηκε συχνά στις επόμενες δεκαετίες.

Είχε ενώσει νέους και ηλικιωμένους, γυναίκες και άνδρες, αψηφώντας ένα σκληρό λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κατεστημένο και, με αυτόν τον τρόπο, αποτέλεσε έναν φάρο για τις μελλοντικές γενιές.

*Με στοιχεία από theconversation.com | Αρχική Φωτό: «Νεαρή γυναίκα σε κατάσταση απολαυστικής χαλάρωσης μετά τον χορό» του Ραμόν Κασάς (1899). Μουσείο του Μοντσεράτ

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Μητσοτάκης: Το νέο πακέτο μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Δεύτερο πλοίο δέχτηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Έως 5 μέρες θα διαρκέσει η παράταση της εκεχειρίας, λέει το Axios

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;

Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες

Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
O Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο

«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέραμα: Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου εργάτη και τον τραυμάτισε σοβαρά
Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - Εκσκαφέας έπεσε στο πόδι 62χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Σκρά και Αγίας Βαρβάρας, στο Πέραμα, όπου εκτελούνταν εργασίες οδοποιίας

Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό
Μητσοτάκης: Ανεπαρκή μέτρα για την ακρίβεια και τους δανειολήπτες – Υπεύθυνη η «παγκόσμια οικονομική κρίση» για τον πρωθυπουργό

Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και υπό το βάρος της δημοσκοπικής κατρακύλας της ΝΔ αλλά και της σκανδαλολογίας, ανακοίνωσε μέτρα κατώτερα των περιστάσεων, ενώ υποστήριξε για την ανεπάρκεια των μέτρων ότι «κανένα κράτος, όσο ισχυρό και να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις συνέπειες μιας παγκόσμιας κρίσης»

Τραμπ: Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios – Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι
Με τις βαλίτσες στο χέρι ο Βανς τελικά έμεινε σπίτι - Η εκεχειρία θα παραταθεί έως πέντε μέρες, λέει το Axios

Ο αμερικανικός ιστότοπος Axios αναφέρει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να παρατείνει την εκεχειρία αλλά όχι επ' αόριστον - Οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβολή ταξιδιού του Βανς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε εξέλιξη η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Αγωνία στο Μαξίμου

Ψηφίζονται τα αιτήματα για άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ έπειτα από τις δύο δικογραφίες που διαβιβάστηκαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)
Η Λέστερ υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία, δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα στην Premier League! (vid, pic)

Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Λέστερ θα αγωνιστεί στη League One, έχοντας υποβιβαστεί και μαθηματικά πλέον από τη Championship – Και όλα αυτά, δέκα χρόνια μετά την κατάκτηση της Premier League!

ΗΠΑ: Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στο Άλμπανι – Πώς την κατέβασαν
Αρκούδα εγκλωβισμένη επί ώρες σε δέντρο αναστάτωσε γειτονιά στις ΗΠΑ - Πώς την κατέβασαν

Η αρκούδα ανέβηκε στο δέντρο περίπου στις 2:00 τη νύχτα και παρέμεινε εκεί μέχρι λίγο πριν από το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ύστερα από χορήγηση αναισθητικού από ειδικούς για την άγρια ζωή

Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό
Αρβανίτης: Οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «αλλοίωση συνειδήσεων» – Είχαν δημιουργήσει το 2023 τέτοιον μηχανισμό

Ο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης, εξηγώντας τη δήλωσή του επισήμανε πως οι πειραγμένες εκλογές σημαίνει «δημιουργώ συνθήκες αλλαγής συνειδήσεων»

Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)
Ένας «μαέστρος» για τον Ολυμπιακό – Ποιος είναι ο Μικέλε Μπαράνοβιτς (vids)

Ο Μικέλε Μπαράνοβιτς φέρεται να είναι έτοιμος να έρθει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό και να αποτελέσει τον παίκτη-κλειδί στην ομάδα βόλεϊ για τη νέα σεζόν στο λιμάνι.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

