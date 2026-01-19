magazin
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19 Ιανουαρίου 2026 | 14:20

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Spotlight

Καθώς η Wikipedia πλησιάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας της, το ερώτημα που κυριαρχεί δεν αφορά πλέον το παρελθόν της, αλλά το μέλλον της. Η μεγαλύτερη μη κερδοσκοπική πλατφόρμα γνώσης στον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων: την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, την πτώση της επισκεψιμότητας, την πολιτική πόλωση, τις ρυθμιστικές πιέσεις και έναν νέο, πιο επιθετικό ανταγωνισμό από ιδιωτικές τεχνολογικές πλατφόρμες.

Η Wikipedia, που ιδρύθηκε το 2001 από τον Τζίμι Γουέιλς ως ανοιχτό, συλλογικό εγχείρημα παραγωγής γνώσης, βασίζεται σε μια αρχή που παραμένει αμετάβλητη: την ουδετερότητα (Neutral Point of View – NPOV). Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της αρχής γίνεται ολοένα και δυσκολότερη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η Wikipedia αποτελεί σήμερα έναν από τους τελευταίους μεγάλους ψηφιακούς θεσμούς που λειτουργούν εκτός του μοντέλου της οικονομίας των πλατφορμών. Δεν βασίζεται στη διαφήμιση, δεν προωθεί αλγοριθμικά περιεχόμενο και δεν ανταγωνίζεται για «χρόνο οθόνης». Αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, που για χρόνια θεωρήθηκε πλεονέκτημα, ενδέχεται πλέον να αποτελεί και δομική αδυναμία.

Η απειλή της τεχνητής νοημοσύνης

Η εκρηκτική εξάπλωση εργαλείων generative AI, όπως το ChatGPT, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες. Οι μεγάλες γλωσσικές μηχανές έχουν εκπαιδευτεί σε τεράστιο βαθμό πάνω στο περιεχόμενο της Wikipedia, χωρίς όμως να επιστρέφουν απαραίτητα επισκεψιμότητα στην ίδια την πλατφόρμα.

Στελέχη του Wikimedia Foundation αναγνωρίζουν ότι η χρήση AI έχει ήδη μειώσει την άμεση επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα για βασικές πληροφοριακές αναζητήσεις. Η Wikipedia παραμένει μεν στις κορυφαίες ιστοσελίδες παγκοσμίως, ωστόσο η εξάρτηση της ψηφιακής γνώσης από «ενδιάμεσους» —μηχανές αναζήτησης και AI assistants— δημιουργεί ένα νέο οικοσύστημα όπου η Wikipedia τροφοδοτεί το σύστημα χωρίς να το ελέγχει.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζονται ανταγωνιστικές πλατφόρμες που επιχειρούν να υποκαταστήσουν την εγκυκλοπαίδεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί Grokipedia, το AI εγχείρημα του Έλον Μασκ, το οποίο παρουσιάστηκε ως εναλλακτική λύση, αλλά σύμφωνα με αναλύσεις έχει κατακλυστεί από παραπληροφόρηση και ιδεολογικά φορτισμένο περιεχόμενο.

Το παράδειγμα «ναζιστικού χαιρετισμού» και η μάχη της τεκμηρίωσης

Η ένταση γύρω από το ποια γεγονότα «χωρούν» σε ένα λήμμα και με ποια διατύπωση, φάνηκε χαρακτηριστικά σε μια διαμάχη που ξέσπασε μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναντ Τραμπ. Στη σελίδα του Έλον Μασκ στη Wikipedia, χρήστης πρόσθεσε ότι σε συγκέντρωση που ακολούθησε «ο Μασκ φάνηκε να κάνει ναζιστικό χαιρετισμό». Μέσα σε λίγα λεπτά η αλλαγή αναιρέθηκε, άνοιξε συζήτηση για το αν το περιστατικό είναι εγκυκλοπαιδικά σημαντικό και πώς πρέπει να αποδοθεί χωρίς υπερβολές ή υπονοούμενα.

Ακολούθησαν διαδοχικές επεξεργασίες: άλλοι χρήστες έγραψαν ότι η χειρονομία «θεωρήθηκε ευρέως ως ναζιστικός χαιρετισμός», ενώ προστέθηκαν και διατυπώσεις που επικαλούνταν τοποθετήσεις τρίτων (π.χ. ότι πρόκειται για «αδέξια» κίνηση και όχι αντισημιτισμό). Το θέμα κατέληξε να έχει εκτενή καταγραφή, με πολυήμερη «μάχη» στις σελίδες συζήτησης για τη σωστή ονομασία και την απαιτούμενη τεκμηρίωση. Είναι ένα παράδειγμα του πώς λειτουργεί η Wikipedia: όχι ως μονοκόμματη «αλήθεια», αλλά ως μηχανισμός διαρκούς διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πηγές, διατυπώσεις και κανόνες ουδετερότητας.

YouTube thumbnail

Πολιτική πίεση και επιθέσεις αξιοπιστίας

Η Wikipedia δεν βρίσκεται μόνο σε τεχνολογικό, αλλά και σε πολιτικό κλοιό. Στις ΗΠΑ, Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα την πλατφόρμα για «ιδεολογική μεροληψία», με τον Έλον Μασκ να φτάνει στο σημείο να ζητήσει δημόσια τη διακοπή χρηματοδότησής της. Παράλληλα, think tanks και οργανισμοί που συνδέονται με την ακροδεξιά αμφισβητούν ανοιχτά τη νομιμοποίηση της Wikipedia ως ουδέτερης πηγής γνώσης.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, αυτές οι επιθέσεις δεν στοχεύουν απλώς την Wikipedia, αλλά το ίδιο το μοντέλο της συλλογικής, τεκμηριωμένης γνώσης. Σε μια εποχή όπου η πληροφορία χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής ισχύος, η ύπαρξη ενός μη κερδοσκοπικού, ανοιχτού αρχείου θεωρείται απειλή.

Ρυθμιστικά εμπόδια και παγκόσμιες απαγορεύσεις

Παράλληλα, η Wikipedia βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες ρυθμιστικές πιέσεις. Νομοθεσίες όπως το Digital Services Act της ΕΕ ή το Online Safety Act στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζουν την πλατφόρμα με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τις εμπορικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αγνοώντας τις δομικές διαφορές, σημειώνει το δημοσίευμα.

Σε χώρες όπως η Ινδία, η Τουρκία και η Κίνα, η Wikipedia έχει βρεθεί μπλοκαρισμένη ή σε νομικές διαμάχες λόγω περιεχομένου που θεωρείται πολιτικά ευαίσθητο. Οι απαιτήσεις για αποκάλυψη στοιχείων συντακτών απειλούν άμεσα τη λειτουργία της, καθώς μεγάλο μέρος της κοινότητας βασίζεται στην ανωνυμία για λόγους ασφάλειας.

Το κρίσιμο ερώτημα

Παρά τις πιέσεις, η Wikipedia εξακολουθεί να λειτουργεί με τον ίδιο μηχανισμό: μακροχρόνιες συζητήσεις, τεκμηρίωση, συναίνεση και σταδιακή εξέλιξη. Το μοντέλο αυτό, αργό και συχνά δυσλειτουργικό, έχει αποδειχθεί ανθεκτικό στο χρόνο.

Όπως επισημαίνουν οι Financial Times, το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν η Wikipedia μπορεί να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές πλατφόρμες ταχύτητας και AI, αλλά αν το διαδίκτυο μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς θεσμούς σαν τη Wikipedia. Σε ένα οικοσύστημα όπου η πληροφορία γίνεται προϊόν, η Wikipedia παραμένει μια σπάνια εξαίρεση: μια υποδομή γνώσης που δεν υπόσχεται ευκολία, αλλά αξιοπιστία.

Το αν αυτό αρκεί για να επιβιώσει στον επόμενο ψηφιακό κύκλο, παραμένει ανοιχτό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

Ελληνική οικονομία: Έρχεται διπλός έλεγχος της Κομισιόν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Υγεία του εντέρου: Πώς να την ενισχύσετε μέσω της διατροφή σας

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 2,9% στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

inWellness
inTown
Stream magazin
Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»
Lobbying 19.01.26

Γιατί το Landman είναι κάτι περισσότερο από πετρελαϊκή προπαγάνδα του «drill, baby, drill»

Το «Landman» παρουσιάζεται ως σειρά για την αναπόφευκτη κυριαρχία του πετρελαίου, αλλά όσο ξεδιπλώνεται αποκαλύπτει κάτι άλλο: μια βιομηχανία βίας, θανάτου και φθοράς, με τους ίδιους τους ανθρώπους της να γνωρίζουν ότι το τέλος —αν και όχι άμεσο— πλησιάζει

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;
40 εκατομμύρια 18.01.26

«Μηδενική προπώληση, βανδαλισμοί και αποκλεισμός της Ιβάνκα» – Φιάσκο της χρονιάς το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ;

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ φαίνεται να μετατρέπεται σε έναν εφιάλτη δημοσίων σχέσεων και οικονομικής αποτυχίας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»
Kουλτούρα της ακύρωσης 18.01.26

Ο Ματ Ντέιμον υποστηρίζει ότι το «cancel σε ακολουθεί μέχρι τον τάφο»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ματ Ντέιμον υποστήριξε ότι ορισμένοι ηθοποιοί που έχουν υποστεί «cancel», πιθανότατα να προτιμούσαν να πάνε φυλακή, ώστε το θέμα να λήξει αφού «πληρώσουν το χρέος τους».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;
The Killing Age 18.01.26

Μήπως ο σύγχρονος κόσμος φτιάχτηκε με αίμα δούλων και εργατών;

Ο σύγχρονος κόσμος αφηγείται την ιστορία του ως πορεία προόδου. Στο The Killing Age, ο ιστορικός Κλίφτον Κρέις υποστηρίζει ότι η νεωτερικότητα χτίστηκε πάνω στη βία: δουλεία, αποικιοκρατία και πόλεμος ως μηχανισμοί πλούτου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα
Όλα ή τίποτα 18.01.26

Το Avengers: Doomsday παίζει με λευκή επιταγή – Η Marvel σπάει κάθε ρεκόρ για το πιο «επικίνδυνο» κινηματογραφικό στοίχημα

Τι κι αν θέλει 11 μήνες για να κάνει την εμφάνισή του στις σκοτεινές αίθουσες. Το Avengers: Doomsday θεωρείται η πλέον πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του 2026 - έστω κι αν κανείς δεν τολμά να μιλήσει για το μπάτζετ του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Culture Live 18.01.26

«Αυτή η ντροπή δεν ανήκει στις γυναίκες»: Η διττή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Για δεκαετίες, η μητέρα της Μαρίσα Φοξ μιλούσε μόνο ως ηρωίδα. Στο ντοκιμαντέρ My Underground Mother, η κόρη της αποκαλύπτει τη διπλή ζωή μιας επιζήσασας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ανάμεσα στη βία, τη σιωπή και τον μύθο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Επικό βίντεο: Ο διαιτητής του τελικού του Κόπα Άφρικα έβαλε τα γέλια όταν κατάλαβε ότι προκάλεσε… χάος (vid)

Οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για λίγο από τον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας ενός πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Μαρόκο στον τελικό του Κόπα Άφρικα, με τον διαιτητή να αντιδρά με… επικό τρόπο.

Σύνταξη
Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ρέτσος για τον «τελικό» με τη Λεβερκούζεν: «Η Μπάγερ θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο αντίπαλο σε ένα θορυβώδες γήπεδο»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League και για το τι θα αντιμετωπίσουν οι «ασπιρίνες» στο Φάληρο

Σύνταξη
Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Στα… κάγκελα ο κόσμος του Παναθηναϊκού με Αλαφούζο, Μπενίτεθ και παίκτες: «Νύχτα ντροπής και ξεφτίλας, δρόμο όλοι…» (pics)

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέσπασε στα social media μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και τα βάζει με τον Γιάννη Αλαφούζο, τους παίκτες, αλλά και την κάκιστη διαχείριση του Ράφα Μπενίτεθ – «Νύχτα ντροπής, δρόμο όλοι» και «Ρεζιλίκια» είναι μερικά από τα εκατοντάδες μηνύματα.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις
Κρίσιμο ραντεβού 19.01.26 Upd: 14:08

Σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες – Τα αιτήματα, τι είπε ο Μητσοτάκης, όλες οι εξελίξεις

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι θέτουν στον πρωθυπουργό τα αιτήματα «επιβίωσής» τους - Σημεία αιχμής η μείωση του κόστους παραγωγής, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η αντιμετώπιση της ευλογιάς

Σύνταξη
Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Πώς συνέβη 19.01.26

Δραματικές ώρες στην Ισπανία - Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα ενώ άγνωστες παραμένουν προς το παρόν οι αιτίες που το προκάλεσαν - Τουλάχιστον 39 νεκροί και 150 τραυματίες

Σύνταξη
Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Επιστροφή στο μέλλον 19.01.26

Η συλλογή Prada Men's Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου

Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Ο Πάπας σχεδιάζει μεγάλη λειτουργία στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως επιστέγασμα της επίσκεψής του στην Ισπανία

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά τη λειτουργία του Ιωάννη Παύλου Β΄, το ιστορικό στάδιο της Μαδρίτης επιστρέφει στο επίκεντρο ενός παπικού γεγονότος παγκόσμιας εμβέλειας

Γεώργιος Μαζιάς
Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Εξεταστική: Στην ευρωπαϊκή εισαγγελία μετά από αίτημα του ΠΑΣΟΚ ανακριβή στοιχεία δεσμευμένων ΑΦΜ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μάλιστα κατήγγειλε πως ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε με μεγάλη καθυστέρηση και με σημαντικές αποκλίσεις δύο έγγραφα για τα δεσμευμένα ΑΦΜ εκ των οποίων προκύπτει απόκλιση ύψους 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις πληρωμές

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο