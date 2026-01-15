science
Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia
AI 15 Ιανουαρίου 2026 | 15:42

Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia

H Wikipedia έχει κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Γιατί υπάρχει πάντα χώρος για γλυκό, ακόμα και μετά από ένα χορταστικό γεύμα;

Spotlight

H Microsoft, η Meta και η Amazοn περιλαμβάνονται στις εταιρείες που κατέληξαν σε συμφωνία με τη Wikipedia για τη χρήση του περιεχομένου της στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια είχε καταλήξει σε συμφωνία με την Google από το 2022. Ο νέος γύρος συμφωνιών, ο οποίος αφορά επίσης την αμερικανική Perplexity και τη γαλλική Mistral, ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Ίδρυμα Wikimedia, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διαχειρίζεται την Wikipedia.

Το υλικό της εγκυκλοπαίδειας, η οποία είναι το μεγαλύτερο δωρεάν αποθετήριο γνώσης στον κόσμο, έχει κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ που μπορούν να απαντούν σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ο ιδρυτής της Wikipedia Τζίμι Ουέιλς είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί ότι τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη για την εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναγκάστηκε να αυξήσει τους διακομιστές της.

Υπηρεσία επί πληρωμή

Κύρια πηγή εσόδων για την Wikipedia είναι οι δωρεές των χρηστών, οι οποίες, όπως είπε ο Ουέιλς, δεν είναι λογικό να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων ΑΙ.

Η λύση που βρήκε το ίδρυμα είναι το Wikimedia Enterprise, μια επί πληρωμή υπηρεσία που απευθύνεται στις εταιρείες ΑΙ και προσφέρει δεδομένα σε κατάλληλη μορφοποίηση.

«Η Wikipedia αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της δουλειάς αυτών των τεχνολογικών εταιρειών, το οποίο πρέπει να βρουν τρόπο να στηρίξουν οικονομικά» δήλωσε στο Reuters ο Λέιν Μπέκερ, πρόεδρος του Wikimedia Enterprise.

«Μας πήρε λίγο χρόνο να κατανοήσουμε το σωστό σύνολο χαρακτηριστικών και λειτουργιών που πρέπει να προσφέρουμε αν θέλουμε να μετακινήσουμε αυτές τις εταιρείες από την δωρεάν πλατφόρμα μας σε μια εμπορική πλατφόρμα… όμως  όλοι οι συνεργάτες μας από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αντιλαμβάνονται την ανάγκη να δεσμευτούν για τη διατήρηση της δουλειάς της Wikipedia» είπε.

Περίπου 250.000 εθελοντές σε όλο τον κόσμο γράφουν και διασταυρώνουν τις πληροφορίες για τηWikipedia, η οποία περιλαμβάνει σήμερα 65 εκατομμύρια λήμματα σε πάνω από 300 γλώσσες.

Τον Ιανουάριο, η εγκυκλοπαίδεια διόρισε ως διευθύνουσα σύμβουλο την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Χιλή Μπερναντέτ Μίχαν.

Google: Αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της – Ποιος ο λόγος
Ποιος ο λόγος; 11.01.26

«Επικίνδυνο και ανησυχητικό»: Η Google αφαιρεί ορισμένες από τις περιλήψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης της

Έρευνα της Guardian διαπιστώνει ότι οι Επισκοπήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης παρείχαν ανακριβείς και ψευδείς πληροφορίες όταν ερωτήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής
Στην ψυχή της μηχανής 09.01.26

Τι συμβαίνει όταν η ΑΙ κάθεται στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης; Αφηγήσεις άγχους και μετατραυματικής διαταραχής

Μοντέλα ΑΙ που υποβλήθηκαν σε ψυχοθεραπεία παραπονέθηκαν για άγχος και ψυχικά τραύματα. Όμως η ερμηνεία των ερευνητών περί «εσωτερικευμένου αφηγήματος» δεν βρίσκει σύμφωνους άλλους συναδέλφους τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης
Με κακόβουλη παρέμβαση 09.01.26

Θεαματικά λάθη ιατρικής συμβουλής από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν προστατεύονται από κακόβουλους χειρισμούς, με κίνδυνο για υπόδειξη εξαιρετικά επιβλαβών συστάσεων για φάρμακα και θεραπείες

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τους Ευρωπαίους – Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα
AI 08.01.26

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους Ευρωπαίους - Ποιες χώρες την χρησιμοποιούν και τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει ένα καθημερινό εργαλείο στην Ευρώπη, με εκατομμύρια ανθρώπους να χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το ChatGPT για προσωπικούς, επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων – Η ραγδαία εξέλιξη της TN αλλάζει την αγορά εργασίας
Θύματα της αυτοματοποίησης 07.01.26

Ο «χάρτης» έκθεσης των επαγγελμάτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Η ραγδαία εξέλιξη της αλλάζει την αγορά εργασίας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων.

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση
Αιγαίο 15.01.26

Μάντζος για δηλώσεις Φιντάν: Διάλογος με την Άγκυρα χωρίς αυταπάτες και επικοινωνιακή διαχείριση για εσωτερική κατανάλωση

«Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι ο διάλογος Αθήνας - Άγκυρας δεν μπορεί να διεξάγεται ερήμην των διεθνών συνθηκών και δεν μπορεί επ’ ουδενί να περιλαμβάνει ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας», τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες
Οικονομικές Ειδήσεις 15.01.26

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις συμβάσεις των Chevron – HELLENiQ Energy για τους υδρογονάνθρακες

Η Chevron αναμένεται το 2026 να διενεργήσει τις πρώτες σεισμικές έρευνες στα θαλάσσια blocks - Τι ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Σύνταξη
«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Η Τζένοα φαβορί για την απόκτηση του Μανδά»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο είναι αβέβαιο και παρά το ενδιαφέρον αγγλικών συλλόγων, η Τζένοα είναι το φαβορί για την απόκτησή του σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως
ΗΠΑ Vs Ιράν 15.01.26

Ποιος αστυνομεύει τον παγκόσμιο «αστυνόμο»; 300.000 Αμερικανοί θύματα της αστυνομίας ετησίως

Σε αντίθεση με το Ιράν, για τις ΗΠΑ δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος αστυφύλακας να τις απειλήσει που οι αστυνομικοί τους σκοτώνουν περίπου 1200 πολίτες ετησίως

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»
«Με καθοδήγηση» 15.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ επιβεβαίωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Δρούσε μια εγκληματική οργάνωση»

Τι αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για την κατάθεση του πρώην προέδρου της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτου Καραμίχα, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα
Euroleague 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

To NBA βλέπει την πρόταση ως το καλύτερο μέλλον για την ευρωπαϊκή καλαθοσφαίριση, με έμφαση στην ανάπτυξη των εθνικών λιγκών και της βάσης των νεαρών παικτών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει
ΠΑΣΟΚ 15.01.26

Τσουκαλάς: Ψευδές αφήγημα της ΝΔ ότι έδωσε πολλά χρήματα στους αγρότες – Ο κόσμος ξέρει και η προπαγάνδα σπάει

Σφοδρή επίθεση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, στην κυβέρνηση. «Η πολιτική της ΝΔ πιέζει οικονομικά τον κόσμο και τον κάνει να νιώθει περιθωριοποιημένος», είπε

Σύνταξη
Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Ενώνουν δυνάμεις 15.01.26

Συνεργασία Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Το Μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλλων, υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Σύνταξη
Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 15.01.26

«Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές» - Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, έχει αυξήσει πάρα πολύ και τη ζήτηση υπηρεσιών για χημειοθεραπείες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που δέχονται ασθενείς και εκτός Κρήτη

Σύνταξη
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
Δεν κάνουν πίσω 15.01.26

Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους - Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων
Fizz 15.01.26

Φρέντι Μέρκιουρι: Πέθανε η κρυφή κόρη του σε ηλικία 48 χρόνων

«Ο Φρέντι Μέρκιουρι ήταν και είναι ο πατέρας μου. Είχαμε μια στενή, αγαπημένη σχέση από τη στιγμή που γεννήθηκα και καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών της ζωής του», είχε δηλώσει η κόρη του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» – Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»
Τελετή υποδοχής 15.01.26

«Ένας κρίκος στη διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων» - Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»

Στόχος, η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Αν. Μεσόγειο και να μην αμφισβητείται από κανέναν η αποτρεπτική δυνατότητά μας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Μήνυμα συσπείρωσης και ενότητας από τον Ολυμπιακό: «Οικογένεια» (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη χρονιά του με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League και ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την κακή παρένθεση του αποκλεισμού από το Κύπελλο.

Σύνταξη
Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν
Διπλωματία 15.01.26

Αναζητούνται ημερομηνίες για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τη συνάντηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, ωστόσο από το Μαξίμου τονίζουν ότι δεν έχει συμφωνηθεί η ημερομηνία.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

