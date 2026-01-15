Συμφωνία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ με το υλικό της Wikipedia

H Microsoft, η Meta και η Amazοn περιλαμβάνονται στις εταιρείες που κατέληξαν σε συμφωνία με τη Wikipedia για τη χρήση του περιεχομένου της στην εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγάλη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια είχε καταλήξει σε συμφωνία με την Google από το 2022. Ο νέος γύρος συμφωνιών, ο οποίος αφορά επίσης την αμερικανική Perplexity και τη γαλλική Mistral, ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Ίδρυμα Wikimedia, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που διαχειρίζεται την Wikipedia.

Το υλικό της εγκυκλοπαίδειας, η οποία είναι το μεγαλύτερο δωρεάν αποθετήριο γνώσης στον κόσμο, έχει κρίσιμη σημασία για την εκπαίδευση μοντέλων ΑΙ που μπορούν να απαντούν σε οποιαδήποτε ερώτηση.

Ο ιδρυτής της Wikipedia Τζίμι Ουέιλς είχε προηγουμένως διαμαρτυρηθεί ότι τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη για την εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναγκάστηκε να αυξήσει τους διακομιστές της.

Υπηρεσία επί πληρωμή

Κύρια πηγή εσόδων για την Wikipedia είναι οι δωρεές των χρηστών, οι οποίες, όπως είπε ο Ουέιλς, δεν είναι λογικό να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εμπορικών προϊόντων ΑΙ.

Η λύση που βρήκε το ίδρυμα είναι το Wikimedia Enterprise, μια επί πληρωμή υπηρεσία που απευθύνεται στις εταιρείες ΑΙ και προσφέρει δεδομένα σε κατάλληλη μορφοποίηση.

«Η Wikipedia αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο της δουλειάς αυτών των τεχνολογικών εταιρειών, το οποίο πρέπει να βρουν τρόπο να στηρίξουν οικονομικά» δήλωσε στο Reuters ο Λέιν Μπέκερ, πρόεδρος του Wikimedia Enterprise.

«Μας πήρε λίγο χρόνο να κατανοήσουμε το σωστό σύνολο χαρακτηριστικών και λειτουργιών που πρέπει να προσφέρουμε αν θέλουμε να μετακινήσουμε αυτές τις εταιρείες από την δωρεάν πλατφόρμα μας σε μια εμπορική πλατφόρμα… όμως όλοι οι συνεργάτες μας από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αντιλαμβάνονται την ανάγκη να δεσμευτούν για τη διατήρηση της δουλειάς της Wikipedia» είπε.

Περίπου 250.000 εθελοντές σε όλο τον κόσμο γράφουν και διασταυρώνουν τις πληροφορίες για τηWikipedia, η οποία περιλαμβάνει σήμερα 65 εκατομμύρια λήμματα σε πάνω από 300 γλώσσες.

Τον Ιανουάριο, η εγκυκλοπαίδεια διόρισε ως διευθύνουσα σύμβουλο την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στη Χιλή Μπερναντέτ Μίχαν.