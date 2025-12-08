magazin
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»
08 Δεκεμβρίου 2025 | 22:50

Ο Ίθαν Χοκ αναπολεί τη συνεργασία του με τον σπουδαίο Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Το ταλέντο έρχεται με ένα κόστος»

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσής του», ανέφερε ο Ίθαν Χοκ, ενθυμούμενος τη συνεργασία του με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στην ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Cricketing: Τι είναι και πώς μπορεί να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα;

Spotlight

Αν και ο Ίθαν Χοκ ήταν έφηβος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», αναγνώρισε ότι παρόλο που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς — ο οποίος υποδύθηκε τον καθηγητή αγγλικών Τζον Κίτινγκ στην κλασική ταινία του Πίτερ Γουίρ του 1989 — ψυχαγωγούσε διαρκώς τους γύρω του, εσωτερικά πάλευε με έναν κυκεώνα συναισθημάτων.

Όταν ρωτήθηκε σε μια συνέντευξη στο «CBS Sunday Morning» αν μπόρεσε να δει την ταινία μετά την αυτοκτονία του Γουίλιαμς το 2014, ο Χοκ απάντησε ότι «αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο βλέπω την ταινία».

«Ακόμα και στα 18 μου, κατανοούσα την πολυπλοκότητα της ψυχοσύνθεσης του», συνέχισε ο Χοκ. «Στην οικογένειά μου είχαμε πολλά περιστατικά κατάθλιψης και ήταν προφανές για μένα ότι όλη αυτή η δύναμη και το χάρισμα έρχονται με ένα συγκεκριμένο κόστος. Ήταν ένας βαθιά ευαίσθητος άνθρωπος».

Ο Ίθαν Χοκ θυμήθηκε ότι μια φορά στο πλατό, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς «επινόησε ατάκες και όλοι γελούσαν και τον επαινούσαν», αλλά όταν ο Χοκ πήγε αργότερα να πάρει ένα ποτήρι νερό, βρήκε τον Ουίλιαμς «να κρύβεται μόνος του στη γωνία στο σκοτάδι».

«Σκέφτηκα: ‘Α, εντάξει. Τώρα καταλαβαίνω καλύτερα’», είπε ο Χοκ. «Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν εξαντλητικό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τους κλόουν και την ευτυχία που προσφέρουν, αλλά και το κόστος που έχει αυτό. Λέω όλα αυτά για να πω ότι, για μένα, το τέλος της ζωής του δεν καθορίζει τη ζωή του. Και όταν βλέπω την ταινία, σκέφτομαι το πνεύμα του ανθρώπου που συναναστρεφόμουν εκείνη την εποχή και πόσο πολύ άντεξε εκείνη την ψυχική καταιγίδα για εμάς και για άλλους ανθρώπους».

View this post on Instagram

A post shared by 80s movies (@1980smovies)

«Άντε χάσου!»

«Ο κύκλος των χαμένων ποιητών» αποτέλεσε την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία που συμμετείχε ο Χοκ, ο οποίος έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κοιτάζοντας πίσω, είπε ότι η ταινία του δίδαξε πολλά μαθήματα ζωής, όπως το πώς να αντιμετωπίζει τις κακές κριτικές.

«Δεν συνειδητοποιούσα πόσα πράγματα μάθαινα και πόσο αυτό με βοηθούσε να αντέξω τις αρνητικές κριτικές», είπε ο Χοκ. «Δεν υπάρχουν κανόνες για το πώς να γίνεις σπουδαίος ηθοποιός. Άντε χάσου! Αν δεν σου αρέσει, άντε χάσου! Δεν είναι δικό μου πρόβλημα που δεν σου αρέσει. Δεν ξέρεις τι είναι η υποκριτική περισσότερο από μένα. Και αυτή την γνώση μου την έδωσε η συμμετοχή μου στην ταινία», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Variety

Business
Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

Capital Link Forum: Πώς θα «γραφτεί» το επόμενο κεφάλαιο για τις ελληνικές τράπεζες

