Όσκαρ: το 1988, ο Έντι Μέρφι κατήγγειλε την απουσία μαύρων ηθοποιών – Η προειδοποίηση του Ρόμπιν Γουίλιαμς

Ο Έντι Μέρφι έδωσε πρόσφατα συνέντευξη στο Entertainment Weekly, στο πλαίσιο της καμπάνιας προώθησης του νέου του ντοκιμαντέρ «Being Eddie» και θυμήθηκε μια λησμονημένη ιστορία από τα Όσκαρ του μακρινού 1988.

Εκείνη την χρονιά, ο ηθοποιός επρόκειτο να παρουσιάσει το βραβείο καλύτερης ταινίας για το έργο του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Ο τελευταίος αυτοκράτορας», όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει σκόπιμα τον χρόνο του στο βάθρο των Όσκαρ για να επικρίνει την Ακαδημία για την αποτυχία της να αναγνωρίσει τους μαύρους ηθοποιούς για σχεδόν έξι δεκαετίες – από την ίδρυση της.

«Δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν αμφιλεγόμενο»

Ο Έντι Μέρφι πίστευε ότι θα γινόταν πρωτοσέλιδο στον Τύπο, αλλά όπως λέει στο ντοκιμαντέρ, εξεπλάγη όταν ανακάλυψε ότι την επόμενη μέρα δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου άρθρα για την ομιλία του.

«Ήμουν με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς στα παρασκήνια», θυμήθηκε ο Μέρφι μιλώντας στο EW για εκείνη τη βραδιά. «Είπα: ‘Θα πω αυτά τα λόγια’. Και εκείνος μου είπε: ‘Γιατί να το κάνεις αυτό;» Και εγώ απάντησα: ‘Δεν το βρίσκεις αστείο;’ Δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν αμφιλεγόμενο. Προσπαθούσα να είμαι αστείος και να μιλήσω για κάτι σημαντικό, αλλά με μια μια πικάντικη νότα».

Στην εισήγησή του για την ανακοίνωση των υποψηφίων για την καλύτερη ταινία, ο Μέρφι διηγήθηκε πώς ο μάνατζέρ του του είπε ότι η Ακαδημία τον κάλεσε να παρουσιάσει τα Όσκαρ και ότι αρχικά ήθελε να αρνηθεί.

«Δεν θα πάω επειδή δεν έχουν αναγνωρίσει τους μαύρους ανθρώπους στον κινηματογράφο», είπε ο Μέρφι, απευθυνόμενος στο κοινό των Όσκαρ. «Και μάλλον δεν θα κερδίσω ποτέ Όσκαρ για αυτό που λέω, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να το πω. Στην πραγματικότητα, μπορεί να μην έχω κανένα πρόβλημα, γιατί όπως έχουν τα πράγματα, κάθε 20 χρόνια περίπου κερδίζουμε ένα, οπότε δεν μας αναλογεί κανένα μέχρι το 2004. Μέχρι τότε, όλα αυτά θα έχουν ξεχαστεί».

«Δεν αναλογίστηκε τις συνέπειες»

Εκείνη την εποχή, μόνο τρεις νικητές στην ιστορία των Όσκαρ ήταν μαύροι ηθοποιοί, ενώ δύο χρόνια αργότερα, ο Ντένζελ Ουάσινγκτον εισήχθη στην ομάδα τους για την ερμηνεία του στην πολεμική ταινία «Γκλόρι, ο δρόμος για τη δόξα».

Ο Έντι Μέρφι είπε στο EW ότι «δεν αναλογίστηκε τις συνέπειες» του να επισημάνει ότι οι νικητές των Όσκαρ ήταν κατά κύριο λόγο λευκοί ηθοποιοί όταν έδωσε την ομιλία, προσθέτοντας: «Απλά προσπαθούσα να είμαι αστείος εκείνη τη στιγμή».

Ωστόσο, μια από τις προβλέψεις του Μέρφι εξελίχθηκε σε πραγματικότητα.

Δεν έχει κερδίσει ακόμα Όσκαρ, παρά το γεγονός ότι ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου το 2007 για την ταινία «Dreamgirls», καθώς ο Άλαν Άρκιν επικράτησε.

Κάποιοι έχουν υποθέσει ότι η αιτία ήταν το «Norbit», η κωμωδία του Μέρφι που βγήκε στις αίθουσες μόλις μια εβδομάδα μετά την υποψηφιότητά του για Όσκαρ και η οποία σημείωσε πολλαπλές «νικές» στα σατιρικά Χρυσά Βατόμουρα.

*Με πληροφορίες από: Variety