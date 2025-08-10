magazin
Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι
Fizz 10 Αυγούστου 2025 | 21:15

Ο Πιτ Ντέιβιντσον μοιράζεται τι έμαθε από την πολύτιμη συνεργασία του με τον Έντι Μέρφι

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

«Φαινόμενο Τίνκερμπελ»: Τι είναι και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας;

Spotlight

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκάλυψε τις διδαχές που έμαθε από τον «ήρωα» του, Έντι Μέρφι, ενώ βρισκόταν στο πλατό της ταινίας τους «The Pickup».

Ο πρώην συνεργάτης του Saturday Night Live, δήλωσε στο περιοδικό People ότι έμαθε ένα-δύο πράγματα από τον θρύλο της κωμωδίας, μεταξύ των οποίων το να διατηρεί κανείς τον κύκλο των φίλων του μικρό, κάτι που ο ίδιος παραδέχεται ότι του είναι δύσκολο. «Ένιωθα ενοχές που έχω 700 φίλους στο green room», αστειεύεται ο Ντέιβιντσον. «Άνθρωποι που μόλις γνώρισα ή που είναι απλώς μέλη του συνεργείου».

«Εντάξει, έχω τρεις φίλους»

«Δεν είμαι σε καμία περίπτωση ο Έντι Μέρφι, αλλά ειδικά όταν είσαι στο επίπεδό του, πρέπει να μπορείς να εμπιστεύεσαι όλους όσους σε περιβάλλουν», ανέφερε ο κωμικός στο πρακτορείο. Και για τον Ντέιβιντσον, αυτό σημαίνει να περιορίσει τον στενό του κύκλο σε μόλις τρία άτομα, αστειεύεται.

«Σχεδόν μετά από εκείνη την ταινία σκέφτηκα: ‘Εντάξει, έχω τρεις φίλους. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να εμπιστεύομαι και με τους οποίους πρέπει να μοιράζομαι τα πράγματα’», είπε στο People.

«Το πιο γλυκό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ»

Πέρα από το να διατηρεί τη συνοχή της ομάδας του, ο Πιτ Ντέιβιντσον παρατήρησε επίσης πώς ο Έντι Μέρφι έδινε προτεραιότητα στην οικογένειά του στο πλατό — κάτι που ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικό, δεδομένου ότι ο ίδιος πρόκειται να γίνει πατέρας, καθώς περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Έλσι Χιούιτ.

Ο Ντέιβιντσον μοιράστηκε επίσης ότι η μοναδική φορά που ο Μέρφι αγχώθηκε ήταν όταν τα παιδιά του ήρθαν στο πλατό, ένα από τα οποία δεν τον είχε δει ποτέ να δουλεύει και ήθελε να τα εντυπωσιάσει.

«Είπε: ‘Δεν με έχει δει ποτέ να παίζω και θέλω να κάνω καλή δουλειά’», θυμάται ο Ντέιβιντσον. «Και εγώ απάντησα: ‘Αυτό είναι το πιο γλυκό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ’».

*Με πληροφορίες από: People

