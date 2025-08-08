Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

Τη δεκαετία του ’80, ο Έντι Μέρφι ξεκίνησε την καριέρα του στο Saturday Night Live και έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά από κωμωδίες που έγραψαν ιστορία: τον είδαμε στην ταινία «Δάσκαλος για κλάματα» ως ένα καθηγητή που προκαλεί χάος στο Κολέγιο Γουέλμαν, ενώ απολαύσαμε τις ατάκες του στο θρυλικό «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς», στο οποίο πρωταγωνίστησε ως ο αστυνομικός Άξελ Φόλεϊ από το Ντιτρόιτ.

Το τελευταίο του κωμικό έργο είναι το «The Pickup» το οποίο επικεντρώνεται σε μια συνηθισμένη μεταφορά μετρητών που παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν δύο αταίριαστοι οδηγοί θωρακισμένου φορτηγού πέφτουν θύματα ενέδρας.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Κέκε Πάλμερ και Πιτ Ντέιβιντσον.

«Δεν με πειράζει να πάρω το τιμητικό Όσκαρ όταν θα είμαι 90 ετών»

Σε βίντεο που μοιράστηκε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky News με αφορμή την περιοδεία Τύπου για τη νέα ταινία «The Pickup», ο Έντι Μέρφι αναφέρθηκε τόσο στα Όσκαρ, όσο και στο τι θεωρεί ο ίδιος επιτυχία.

«Οι ταινίες είναι διαχρονικές και ξεχωριστές, οπότε εδώ και τόσα χρόνια παίζονται [ξανά και ξανά] και έχουν εμπορική επιτυχία. Έτσι, βγάζεις πολλά χρήματα και ο κόσμος τις λατρεύει, οπότε δεν σκέφτεσαι καν ότι ‘δεν κέρδισα βραβείο!’. Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο».

»Ξέρεις τι έχω κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια; Μια μέρα, θα μου δώσουν ένα από αυτά τα τιμητικά Όσκαρ. Όταν θα είμαι πολύ γέρος. Και θα πω ευχαριστώ πολύ για αυτή την υπέροχη τιμή. Θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια. Δεν με πειράζει να πάρω το τιμητικό Όσκαρ όταν θα είμαι 90 ετών».

«Δεν το παρακάνε σε σημείο που να μην είναι ρεαλιστικοί»

Από την πλευρά της, η συμπρωταγωνίστρια του Μέρφι, Πάλμερ, υποστήριξε ότι ο ηθοποιός είναι ένα είδωλο της βιομηχανίας (παρά την έλλειψη βραβείων) και ότι θα πρέπει η κωμωδία να λαμβάνεται το ίδιο σοβαρά με το δράμα, διότι το να κάνεις τον θεατή να γελάσει χρειάζεται υποκριτική μαεστρία.

«Νιώθω ότι η αναγνώριση και η υποτίμηση και όλα αυτά τα πράγματα με εκνευρίζουν λίγο, γιατί πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι ο αντίκτυπος, το πώς οι άνθρωποι επηρεάζονται από τη δουλειά σου, κάτι που δεν μπορεί να μετρηθεί με ένα βραβείο ή οτιδήποτε άλλο», ανέφερε η Πάλμερ, σύμφωνα με το Sky News.

«Δεν το παρακάνε σε σημείο που να μην είναι ρεαλιστικοί [οι χαρακτήρες του]. Οι ρόλοι του είχαν υπόσταση[…]Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει στη βιομηχανία μας. Η κωμωδία πρέπει να θεωρείται εξίσου σημαντική με το να βλέπεις κάποιον να κλαίει, γιατί είναι τόσο δύσκολο να κάνεις κάποιον να γελάσει», πρόσθεσε.

Η Πάλμερ αναφέρθηκε και στη νέα τους ταινία «The Pickup», αποκαλύπτοντας μια αστεία μικροπαρεξήγηση που συνέβη κατά την διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, όταν η ίδια δεν μπορούσε να κατανοήσει αν ο Έντι Μέρφι την επαινεί ή αν την χειροκροτά βάσει σεναριού: «Πρώτα απ’ όλα, ο Έντι μου κάνει ένα μακροσκελές κήρυγμα πριν ξεκινήσω τον μονόλογο, λέγοντας μου: ‘Δεν παίζουμε εδώ. Αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στην ταινία’. Σε μια σκηνή λοιπόν κλαίω, και όταν τελειώνει, [αρχίζει] ο Έντι [και χτυπάει παλαμάκια], και εγώ του λέω, ‘Ω, Θεέ μου, ευχαριστώ πολύ’. Και αυτός μου απαντά, ‘Παίζω’. Σας λέω, ήταν τρελό, ναι. Είναι μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές της ζωής μου».

