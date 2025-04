Ο Έντι Μέρφι είχε μόλις μια οντισιόν στη ζωή του. Γιατί;

Ο Έντι Μέρφι έχει μια εμβληματική καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος. Ο κωμικός Έντι Μέρφι αποκάλυψε σε νέο ντοκιμαντέρ ότι δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες στο να καθιερωθεί ενώ έχει περάσει την εξανλτητική και ψυχοφθόρα διαδικασία των οντισιόν μόνο μία φορά στη ζωή του.

«Από πολύ νωρίς ήξερα ότι θα γινόμουν διάσημος. Ξεκίνησα όταν ήμουν περίπου 16 ετών και έλεγα ‘Θα γίνω διάσημος’», παραδέχεται ο Μέρφι στο ντοκιμαντέρ. Στη συνέχεια, προβάλλεται ένα παλιό κλιπ από το 1981, στο οποίο ο νεαρός τότε Μέρφι κάνει μια τολμηρή πρόβλεψη.

«Θέλω να γίνω, θα μπορούσα να πω, διάσημος μέχρι τα 21 μου. Είμαι 19 τώρα. Δίνω στον εαυτό μου δύο χρόνια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Έντι Μέρφι ξετύλιξε το ταξίδι του στο Χόλιγουντ στο νέο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων της Apple TV+, Number One on the Call Sheet.

«Είχα μόνο μία οντισιόν σε όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός ηθοποιός που μπορεί να το πει αυτό»

Στο πρώτο επεισόδιο με τίτλο Black Leading Men in Hollywood σε σκηνοθεσία Ρέτζιναλντ Χάντλιν -με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στην ταινία του 1992 Boomerang) συμμετέχουν οι Ντένζελ Ουάσινγκτον, Μόργκαν Φρίμαν, Τζέιμι Φοξ, Γουίλ Σμιθ και ο Έντι Μέρφι.

«Όταν ήμουν 19, μπήκα στο Saturday Night Live και τα πράγματα απλά άρχισαν να εξελίσσονται. Δεν πέρασα όλα αυτά που περνούν πολλοί ηθοποιοί, και δεν πήγα σε οντισιόν», είπε ο Μέρφι.

«Είχα μόνο μία οντισιόν σε όλη μου τη ζωή. Νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός ηθοποιός που μπορεί να το πει αυτό. Ήταν για το Saturday Night Live», πρόσθεσε.

Η εμφάνιση του στην κωμική σειρά του NBC, τον καθιέρωσε. Ο Μέρφι, μόλις ένα χρόνο μετά, θα έκλεινε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο στο 48 Ώρες με τον Νικ Νόλτε.

Μετά όλα ήταν δρόμος για τον Μέρφι και το αστείρευτο, πηγαίο ταλέντο του.

Ο Έντι Μέρφι, stand up κωμικός αλλά και ηθοποιός, συγγραφέας, τραγουδιστής, σκηνοθέτης και μουσικός είναι ένα από τα πιο εμπορικά ονόματα στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Το box office με τις ταινίες του Μέρφι τον κατατάσσει τον δεύτερο πιο πλούσιο ηθοποιό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τακτικό μέλος του Saturday Night Live από το 1980 μέχρι το 1984, έχει τη 10η θέση στη λίστα του Comedy Central των 100 Μεγαλύτερων Stand-up Κωμικών Όλων των Εποχών, έχει βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα για τις ερμηνείες του στο 48 Ώρες, στις σειρές του Μπάτσου του Μπέβερλι Χιλς, Τόποι Εμπορευμάτων, και Δάσκαλος για κλάματα και έχει προταθεί για Όσκαρ.

Το 2022 ο Έντι Μέρφι έλαβε μία ιδιαίτερα τιμητική διάκριση στην 80η απονομή των Χρυσών Σφαιρών.

Όπως ανακοίνωσε τότε η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ ο κωμικός ηθοποιός τιμήθηκε με το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική του πορεία και την καριέρα του στον κινηματογράφο.

Ο Μέρφι εκτός των βραβείων που έχει καταφέρει να κερδίσει μέσω της τέχνης του, κατέχει ακόμη ένα ρεκόρ στην προσωπική του ζωή, αφού έχει αποκτήσει δέκα παιδιά.