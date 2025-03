H συμβουλή που έδωσε ο Σίντνεϊ Πουατιέ στον Έντι Μέρφι – «Δεν είσαι ο Ντένζελ, ούτε ο Μόργκαν»

Ο Έντι Μέρφι άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ μέσα από τους ξεκαρδιστικούς του ρόλους, την κωμική του μαεστρία, τη συμμετοχή του στο Saturday Night Live ως μαύρος ερμηνευτής, αλλά και από τις ερμηνείες του σε επιτυχίες της δεκαετίας του ’80 όπως το «Πολυθρόνα για Δύο» (1983) και «Ο μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς» (1984).

Αν και κέρδισε τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ – στην κατηγορία β’ ανδρικού ρόλου – για τη συμμετοχή του στο κινηματογραφικό μιούζικαλ «Dreamgirls» του 2006, από την αρχή της καριέρας του έως και σήμερα, έχει μείνει κυρίως στο είδος της κωμωδίας.

«Είσαι μια ανάσα δροσιάς»

Όπως αποκαλύπτει ο Μέρφι στο νέο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων του Apple TV+ «Number One on the Call Sheet», για αυτή του την επιλογή ευθύνεται ο αστέρας του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Πουατιέ, που τον συμβούλευσε να μείνει στην κωμωδία και να μην κατευθυνθεί προς τα δραματικά χωράφια, επειδή δεν είναι «ούτε ο Ντένζελ Ουάσινγκτον, ούτε ο Μόργκαν Φρίμαν».

«Δεν ξέρω αν ήταν προσβολή ή κομπλιμέντο, ή κάτι τέτοιο», αρχίζει. «Μιλούσαν για το ‘Μάλκολμ Χ’. Ο Νόρμαν Τζούισον το ετοίμαζε και θα χρησιμοποιούσαν την αυτοβιογραφία του Μάλκολμ Χ του [συγγραφέα των Roots] Άλεξ Χέιλι. Και με πλησίασαν για να παίξω τον Άλεξ Χέιλι».

Ο Έντι Μέρφι συνεχίζει: «Και περίπου την ίδια εποχή, συνάντησα τυχαία τον Σίντνεϊ Πουατιέ. Και τον ρώτησα, ‘Ναι, σκέφτομαι να παίξω τον Άλεξ Χέιλι’. Και ο Σίντνεϊ Πουατιέ είπε [μιμούμενος την προφορά του Πουατιέ από τις Μπαχάμες]: ‘Δεν είσαι ο Ντένζελ και δεν είσαι ο Μόργκαν. Είσαι μια ανάσα δροσιάς. Μην το κάνεις αυτό». Και εγώ είπα, ‘Τι;’ »

Τον Χέιλι είχε υποδυθεί προηγουμένως ο Τζέιμς Ερλ Τζόουνς στην πρωτοποριακή τηλεοπτική μίνι σειρά «Roots» του 1977 και στο σίκουελ του 1979.

Όπως όλα δείχνουν, ο Μέρφι είχε την ευκαιρία να βρεθεί σε μια πολύ αξιόλογη παρέα. λλά προφανώς, ακολούθησε τη συμβουλή του Πουατιέ και αρνήθηκε το ρόλο.

«Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία»

Στο ντοκιμαντέρ, ο Μέρφι θυμάται επίσης συμβουλές που έλαβε από τον Μάρλον Μπράντο, τον πρώην πρωταθλητή πυγμαχίας Λάρι Χολμς («Μην ξεχνάς από πού προέρχεσαι») και τον νονό της soul, Τζέιμς Μπράουν.

«Και ο Τζέιμς Μπράουν μου είπε ότι πρέπει να σταματήσω να βρίζω. Είπε [μιμούμενος τη βραχνή φωνή του Μπράουν]: ‘Αν θέλεις να είσαι σε αυτή τη δουλειά για πολύ καιρό, πρέπει να σταματήσεις να βρίζεις’. Και είπε, ‘Νομίζεις ότι έχεις ένα εκατομμύριο δολάρια; Είπα, ‘Ναι, έχω’. Και μου είπε, ‘Δεν έχεις ένα εκατομμύριο δολάρια’. Είπε, ‘Αν έχεις ένα εκατομμύριο δολάρια, πάρε τα και θάψ’τα στο δάσος’».

»Και είπα, ‘Γιατί να θάψω τα χρήματά μου στο δάσος;’. Μου είπε, ‘Η κυβέρνηση θα σου τα πάρει. Γι’ αυτό θάψ’ τα. Και είπα, ‘Μα δεν μπορεί η κυβέρνηση να πάρει τη γη σου;’ Και μου είπε, ‘Μα δεν θα ξέρουν πού είναι τα χρήματα’. Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία. Τέτοιες συμβουλές συνήθιζα να παίρνω».

Μαζί με τον Έντι Μέρφι, άλλοι αστέρες που έδωσαν συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ – το οποίο αφιερώνει ένα επεισόδιο στους «Μαύρους κορυφαίους άνδρες στο Χόλιγουντ» και ένα στις «Μαύρες κορυφαίες γυναίκες στο Χόλιγουντ» – περιλαμβάνουν τους Ουάσινγκτον, Φρίμαν, Τζέιμι Φοξ, Γουίλ Σμιθ, Βιόλα Ντέιβις, Άντζελα Μπάσετ και Γούπι Γκόλντμπεργκ.

Το Number One on the Call Sheet κάνει πρεμιέρα στις 28 Μαρτίου στο Apple TV+.

*Με πληροφορίες από: People