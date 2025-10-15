magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
in
«Being Eddie»: Πρεμιέρα για το νέo ντοκιμαντέρ του Netflix για τον εμβληματικό Έντι Μέρφι
Culture Live 15 Οκτωβρίου 2025 | 15:20

«Being Eddie»: Πρεμιέρα για το νέo ντοκιμαντέρ του Netflix για τον εμβληματικό Έντι Μέρφι

Τι θα δούμε στη νέα παραγωγή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Spotlight

Το Netflix ανακοίνωσε ότι το «Being Eddie», το νέο ντοκιμαντέρ για τον εμβληματικό κωμικό και ηθοποιό Έντι Μέρφι (Eddie Murphy), θα αρχίσει να προβάλλεται στην πλατφόρμα από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Άνγκους Γουόλ (Angus Wall).

Έντι Μέρφι: Το πολύπλευρο ταλέντο και οι ρόλοι

«Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι. Κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του «Saturday Night Live» αμέσως μετά το λύκειο», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη και προστίθεται:

«Κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ που άγγιξε.

Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν διασημότητες της πρώτης γραμμής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς ποτέ να υποκύψουν στη σκοτεινή πλευρά της φήμης».

Το «Being Eddie» εξερευνά τον ασυνήθιστο συνδυασμό της εκρηκτικής γοητείας, της στοχευμένης φιλοδοξίας, του ακατέργαστου ταλέντου και της βαθιά ριζωμένης σύνεσης που έφεραν τον Μέρφι σε μία δική του κατηγορία.

Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφανίσεις των Αρσένιο Χολ (Arsenio Hall), Μπράιαν Γκρέιζερ (Brian Grazer), Κρις Ροκ (Chris Rock), Ντέιβ Σαπέλ (Dave Chappelle), Τζέιμι Φοξ (Jamie Foxx), Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), Τζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld), Τρέισι Έλις Ρος (Tracee Ellis Ross) και Τρέισι Μόργκαν (Tracy Morgan).

Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις (John Davis), Τζον Φοξ (John Fox), Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ (Charisse Hewitt-Webster), Τέρι Λέοναρντ (Terry Leonard) και Κεντ Κιούμπενα (Kent Kubena), όπως αναφέρει το Deadline.

Economy
ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

ΔΝΤ: Στο 130,2% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2030

Vita.gr
Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Καθημερινό περπάτημα: Μπορεί να μας χαρίσει πάνω από 10 χρόνια ζωής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά
Culture Live 13.10.25

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές. «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά του.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες
PG-13 15.10.25

Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες

Η Meta εισάγει νέα φίλτρα τύπου PG-13 στο Instagram, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο — μια κίνηση που έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου
Ποδόσφαιρο γυναικών 15.10.25

Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου

Η ενίσχυση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Ελπίδας Κατσάνου.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί
ΠΑΣΟΚ 15.10.25

Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί

«Έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας
«Warmer Together» 15.10.25

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αγκαλιάζει τον Αλ Πατσίνο στην παγωμένη Νέα Υόρκη για μια νέα καμπάνια μόδας

«Η ζεστασιά είχε πάντοτε να κάνει με το τι συνέβαινε στο εσωτερικό [του ανθρώπου]», λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε ένα teaser που κυκλοφόρησε στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της Moncler.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Ζαλίδης (αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): «Δηλώνω αδυναμία για το χρονοδιάγραμμα» – «Αδύνατες» οι πληρωμές του Οκτώβρη

Ο κ. Ζαλίδης τόνισε επίσης πως είναι δύσκολο να δουλέψει και να εξορθολογιστεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ την ώρα που γίνονται έρευνες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας αλλά και της OLAF

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες
Σπορ 15.10.25

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Από τη στιγμή που το Κράτος αδυνατεί να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό αυτά που δικαιώνεται, το ρόλο του αναλαμβάνει η ΕΟΕ σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ισίδωρο Κούβελο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κοζάνη: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ
Καταπέλτης η εισαγγελέας 15.10.25

Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Δήλωσε αμετανόητος

Θυμό για την κρατική βία επικαλέστηκε ο δράστης για την επίθεση με τσεκούρι το 2020 μέσα στην Εφορία, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες - «Δεν μετανιώνω» δήλωσε μέσα στο δικαστήριο

Σύνταξη
Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις
Καταστροφές 15.10.25

Βανδαλισμοί και πρόκληση ζημιών στο Λύκειο Άνδρου-Μέχρι και κάδους απορριμμάτων έβαλαν στις τάξεις

Ακόμη ένα περιστατικό βανδαλισμού προστίθεται στον μακρύ κατάλογο που δυστυχώς πλήττει χωρίς τέλος την χώρα μας και καταδεικνύει την κρίση αξιών που περνάμε.

Σύνταξη
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Παγκόσμια Έρευνα Lancet: Ανησυχητική αύξηση στα ποσοστά θνησιμότητας των νέων – Αναδυόμενη υγειονομική κρίση
Aνατολική ΕΕ 15.10.25

Aυξήθηκε 40% η θνησιμότητα στους νέους - Αναδυόμενη υγειονομική κρίση

Στην Ανατολική Ευρώπη τα ποσοστά θνησιμότητας σε εφήβους και νέους 20-24 ετών αυξήθηκαν κατά 54% και 40% αντίστοιχα, την περίοδο 2011-2023. Συγκλονιστική έρευνα της ιατρικής επιθεώρησης Lancet.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!
Τα Νέα της Αγοράς 15.10.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην Άνω Μερά Μυκόνου – Μια πράξη ζωής για την τοπική κοινωνία!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της στα χωριά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
Γαλλία: Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό
Σε τεντωμένο σχοινί 15.10.25

Οι ασκήσεις ισορροπίας του Λεκορνί κρατούν (προς το παρόν) τον Μακρόν ζωντανό - Νέα δοκιμασία ο προϋπολογισμός

Η χείρα βοηθείας που έτειναν οι Σοσιαλιστές στον Λεκορνί δεν τον βγάζει από τη δύσκολη θέση καθώς πρέπει να καταφέρει να περάσει έναν προϋπολογισμό σκληρής λιτότητας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
