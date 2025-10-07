magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της
Go Fun 07 Οκτωβρίου 2025 | 16:50

«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Με μια σφοδρή και συγκινησιακά φορτισμένη παρέμβαση η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς, Ζέλντα, επιτίθεται σε όλους όσοι δημιουργούν AI deepfakes με την εικόνα του πατέρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Spotlight

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου Ρόμπιν Γουίλιαμς, ζήτησε με εμφατικό τρόπο εμφατικό από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο με τον ψηφιακό κλώνο του πατέρα της ο οποίος απεβίωσε το 2014 σε ηλικία 63 ετών, πάσχοντας από άνοια με σωμάτια Λιούι.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γουίλιαμς χαρακτήρισε την αποστολή τέτοιου περιεχομένου ως «χάσιμο χρόνου και ενέργειας», δηλώνοντας ξεκάθαρα:

«Σας παρακαλώ, απλά σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του μπαμπά που έχετε δημιουργήσει με Τεχνητή Νοημοσύνη. Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα τα καταλάβω. Δεν θέλω και δεν θα τα καταλάβω. Αν έχετε στοιχειώδη ευπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε εκείνον και σε εμένα, σε όλους, τέλος».

Επιπλέον, τόνισε ότι αυτή η χρήση της ψηφιακής του εικόνας «ΔΕΝ είναι κάτι που θα ήθελε» ο ίδιος ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα φρικιαστικό τέρας του Φρανκενστάιν, φτιαγμένο από τα χειρότερα στοιχεία αυτής της βιομηχανίας»

Η κριτική της Ζέλντα Γουίλιαμς στράφηκε κατά της πρακτικής να «συμπυκνώνεται η κληρονομιά αληθινών ανθρώπων σε μια πρόχειρη ομοιότητα», απλώς και μόνο για να παράγεται «εμετικός οχετός του TikTok», όπου τα ψηφιακά ομοιώματα μετατρέπονται σε «μαριονέτες».

«Δεν κάνετε τέχνη», υπογράμμισε. «Φτιάχνετε αηδιαστικά, υπερ-επεξεργασμένα λουκάνικα από τις ζωές των ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα σπρώχνετε στον λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας να σας δώσει ένα μπράβο και ένα like. Αηδία».

H Ζέλντα Γουίλιαμς, κινηματογραφίστρια η ίδια, αρνήθηκε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης ως «το μέλλον της βιομηχανίας».

«Η ΤΝ απλώς ανακυκλώνει και αναμασά άσχημα το παρελθόν για να καταναλωθεί ξανά. Καταναλώνετε την Ανθρώπινη Σαρανταποδαρούσα του περιεχομένου, και μάλιστα από το πολύ, πολύ πίσω μέρος της γραμμής, ενώ οι μπροστινοί γελούν και γελούν, καταναλώνουν και καταναλώνουν» συνέχισε στην ανάρτηση της.

«Πρέπει, αν έχετε στοιχειώδη ευπρέπεια, να σταματήσετε να το κάνετε αυτό σε εκείνον και σε εμένα, τέλος»

Η αντίδραση της Ζέλντα Γουίλιαμς δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα. Η ανάρτηση της ήρθε εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης των deepfakes, η οποία τροφοδοτείται και από νέα εργαλεία όπως το Sora 2 της OpenAI, που έχουν πλημμυρίσει τα κοινωνικά δίκτυα με ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας (AI slop) στο οποίο πρωταγωνιστούν αποθανόντες ή εν ζωή διάσημοι.

Η ίδια είχε εκφράσει τις ανησυχίες της και νωρίτερα, το 2023, υποστηρίζοντας την εκστρατεία του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild – SAG) κατά της χρήσης της ΤΝ.

«Παρακολουθώ εδώ και ΧΡΟΝΙΑ πόσοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα για να δημιουργήσουν/αναδημιουργήσουν ηθοποιούς που δεν μπορούν να συναινέσουν, όπως ο μπαμπάς» είχε δηλώσει τότε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτές τις απόπειρες ως «ένα φρικιαστικό τέρας του Φρανκενστάιν», φτιαγμένο από τα χειρότερα στοιχεία της βιομηχανίας.

Το ξέσπασμα της Ζέλντα Γουίλιαμς μετατρέπει μια προσωπική κραυγή πόνου σε μια καθολική καταγγελία για την απανθρωποποίηση της τέχνης από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ηθική πίσω από την παραγωγής προϊόντων ΑΙ χωρίς συναίνεση καθώς το διακύβευμα δεν είναι απλώς η όποια πνευματική ιδιοκτησία, αλλά η ίδια η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης δημιουργίας απέναντι σε μια κιμαδομηχανή του αχόρταγου αλγόριθμου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Markets
Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 4.000 δολαρίων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Απώλεια 07.10.25

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
«Τρικυμίες» 06.10.25

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Σύνταξη
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις
Fizz 06.10.25

Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ότι είναι persona non grata στη Βρετανία εδώ και μια πενταετία είναι γνωστό. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αντιπαθητικής μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Κίνα: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ
Πάνω από 200 07.10.25

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ

Αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα - Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν από τη Δευτέρα για να απομακρύνουν τους πεζοπόρους που έχουν αποκλειστεί

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο