«Eμετικός οχετός του TikTok»: Η κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς ξεσπά κατά των deepfakes με τον νεκρό πατέρα της

Η Ζέλντα Γουίλιαμς, κόρη του αείμνηστου Ρόμπιν Γουίλιαμς, ζήτησε με εμφατικό τρόπο εμφατικό από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να της στέλνουν βίντεο με τον ψηφιακό κλώνο του πατέρα της ο οποίος απεβίωσε το 2014 σε ηλικία 63 ετών, πάσχοντας από άνοια με σωμάτια Λιούι.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Γουίλιαμς χαρακτήρισε την αποστολή τέτοιου περιεχομένου ως «χάσιμο χρόνου και ενέργειας», δηλώνοντας ξεκάθαρα:

«Σας παρακαλώ, απλά σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο του μπαμπά που έχετε δημιουργήσει με Τεχνητή Νοημοσύνη. Σταματήστε να πιστεύετε ότι θέλω να τα δω ή ότι θα τα καταλάβω. Δεν θέλω και δεν θα τα καταλάβω. Αν έχετε στοιχειώδη ευπρέπεια, σταματήστε να το κάνετε αυτό σε εκείνον και σε εμένα, σε όλους, τέλος».

Επιπλέον, τόνισε ότι αυτή η χρήση της ψηφιακής του εικόνας «ΔΕΝ είναι κάτι που θα ήθελε» ο ίδιος ο Ρόμπιν Γουίλιαμς.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα φρικιαστικό τέρας του Φρανκενστάιν, φτιαγμένο από τα χειρότερα στοιχεία αυτής της βιομηχανίας»

Η κριτική της Ζέλντα Γουίλιαμς στράφηκε κατά της πρακτικής να «συμπυκνώνεται η κληρονομιά αληθινών ανθρώπων σε μια πρόχειρη ομοιότητα», απλώς και μόνο για να παράγεται «εμετικός οχετός του TikTok», όπου τα ψηφιακά ομοιώματα μετατρέπονται σε «μαριονέτες».

«Δεν κάνετε τέχνη», υπογράμμισε. «Φτιάχνετε αηδιαστικά, υπερ-επεξεργασμένα λουκάνικα από τις ζωές των ανθρώπων, από την ιστορία της τέχνης και της μουσικής, και μετά τα σπρώχνετε στον λαιμό κάποιου άλλου ελπίζοντας να σας δώσει ένα μπράβο και ένα like. Αηδία».

H Ζέλντα Γουίλιαμς, κινηματογραφίστρια η ίδια, αρνήθηκε κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό της Τεχνητής Νοημοσύνης ως «το μέλλον της βιομηχανίας».

«Η ΤΝ απλώς ανακυκλώνει και αναμασά άσχημα το παρελθόν για να καταναλωθεί ξανά. Καταναλώνετε την Ανθρώπινη Σαρανταποδαρούσα του περιεχομένου, και μάλιστα από το πολύ, πολύ πίσω μέρος της γραμμής, ενώ οι μπροστινοί γελούν και γελούν, καταναλώνουν και καταναλώνουν» συνέχισε στην ανάρτηση της.

«Πρέπει, αν έχετε στοιχειώδη ευπρέπεια, να σταματήσετε να το κάνετε αυτό σε εκείνον και σε εμένα, τέλος»

Η αντίδραση της Ζέλντα Γουίλιαμς δεν είναι εξαίρεση στον κανόνα. Η ανάρτηση της ήρθε εν μέσω της ραγδαίας εξάπλωσης των deepfakes, η οποία τροφοδοτείται και από νέα εργαλεία όπως το Sora 2 της OpenAI, που έχουν πλημμυρίσει τα κοινωνικά δίκτυα με ψηφιακό περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας (AI slop) στο οποίο πρωταγωνιστούν αποθανόντες ή εν ζωή διάσημοι.

Η ίδια είχε εκφράσει τις ανησυχίες της και νωρίτερα, το 2023, υποστηρίζοντας την εκστρατεία του Σωματείου Ηθοποιών (Screen Actors Guild – SAG) κατά της χρήσης της ΤΝ.

«Παρακολουθώ εδώ και ΧΡΟΝΙΑ πόσοι άνθρωποι θέλουν να εκπαιδεύσουν αυτά τα μοντέλα για να δημιουργήσουν/αναδημιουργήσουν ηθοποιούς που δεν μπορούν να συναινέσουν, όπως ο μπαμπάς» είχε δηλώσει τότε, χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτές τις απόπειρες ως «ένα φρικιαστικό τέρας του Φρανκενστάιν», φτιαγμένο από τα χειρότερα στοιχεία της βιομηχανίας.

Το ξέσπασμα της Ζέλντα Γουίλιαμς μετατρέπει μια προσωπική κραυγή πόνου σε μια καθολική καταγγελία για την απανθρωποποίηση της τέχνης από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την ηθική πίσω από την παραγωγής προϊόντων ΑΙ χωρίς συναίνεση καθώς το διακύβευμα δεν είναι απλώς η όποια πνευματική ιδιοκτησία, αλλά η ίδια η αξιοπρέπεια της ανθρώπινης δημιουργίας απέναντι σε μια κιμαδομηχανή του αχόρταγου αλγόριθμου.