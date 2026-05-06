06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Ο Στινγκ επιμένει ότι τα παιδιά του δε θα κληρονομήσουν τίποτα από την περιουσία του
Fizz 06 Μαΐου 2026, 20:50

«Το να πω στα παιδιά μου ότι δε χρειάζεται να εργασθούν είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μη βρεθώ ποτέ ένοχος» δήλωσε ο Στινγκ.

Έφη Αλεβίζου
Ο Στινγκ εξακολουθεί να στηρίζει τα παιδιά του, χωρίς όμως να τους παρέχει απεριόριστα χρήματα – κι αυτή είναι μια αρχή στην οποία είναι αμετακίνητος. «Είναι προικισμένα με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική» σπεύδει να συμπληρώσει, μέσα στα χρόνια, ο τραγουδιστής.

Ο 74χρονος Στινγκ γέλασε όταν το CBS News Sunday Morning τον ρώτησε αν εξακολουθεί να σκοπεύει να μην αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Στη συνέχεια, είπε ότι πάντα ήθελε να βρουν μόνοι τους το δρόμο τους στη ζωή.

Κακοποίηση

Ο Στινγκ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμνερ, εξήγησε στον δημοσιογράφο Μαρκ Φίλιπς ότι θεωρεί πως το να λες στα παιδιά ότι «δεν χρειάζεται να δουλέψουν» είναι «μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μη βρεθώ ποτέ ένοχος».

Ο Στινγκ είναι παππούς του Ακίρα, ενός παιδιού με αυτισμό – Η σχέση τους είναι πολύ τρυφερή

Δουλειά

«Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε είναι στο DNA τους είτε επειδή τους έχω πει: “Παιδιά, πρέπει να δουλέψετε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας”» επανήλθε ο Στινγκ. «“Πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια στα πόδια σας. Εσείς πηγαίνετε στη δουλειά”».

«Τα παιδιά μου είναι εξαιρετικά ανεξάρτητα» δήλωσε ο Στινγκ σε συνέντευξή του στο People το 2020. «Δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας να τους δώσω κάτι, και δεν θα ήθελα να τους στερήσω αυτή την περιπέτεια της ζωής: να κερδίζουν τα προς το ζην με τις δικές τους δυνάμεις»

Εμπιστοσύνη

«Κι αυτό δεν είναι καθόλου σκληρό» είπε ο τραγουδιστής του Every Breath You Take. «Νομίζω ότι υπάρχει μια καλοσύνη σε αυτή τη γονεϊκή προσέγγιση και μια εμπιστοσύνη σε αυτούς ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Είναι δυνατά παιδιά, τα παιδιά μου».

Φιλοσοφία ζωής

Όταν ο Μαρκ Φίλιπς ρώτησε αν τα παιδιά του νιώθουν ποτέ απογοητευμένα με αυτή τη φιλοσοφία και του ζητούν περισσότερα χρήματα, απάντησε: «Όχι, όχι μπροστά μου, δεν το κάνουν».

Ο Στινγκ είχε αναφέρει ξανά παλαιότερα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Mail on Sunday» το 2014, ότι δεν ήθελε να αφήσει ολόκληρη την περιουσία του στα παιδιά του.

«Σίγουρα δε θέλω να τους αφήσω καταπιστευματικά κεφάλαια που θα γίνουν βάρος για αυτούς» είχε δηλώσει τότε. «Πρέπει να δουλέψουν. Όλα τα παιδιά μου το γνωρίζουν αυτό και σπάνια μου ζητούν κάτι, κάτι που πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ».

Ο πρώτος γάμος

Αν και ο Στινγκ είπε το 2014 ότι θα βοηθούσε τα παιδιά του αν «βρίσκονταν σε δυσκολία» πρόσθεσε: «Έχουν τις αξίες εκείνες που τους κάνουν να θέλουν να πετύχουν με τις δικές τους δυνάμεις».

Ο πρώην frontman των Police ήταν αρχικά παντρεμένος με την ηθοποιό Φράνσις Τόμελτι από το 1976 έως το 1984, και το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: τον Τζο Σάμνερ, 49 ετών, και την κόρη Φούσια Σάμνερ, 44 ετών.

Ο Στινγκ και η Τρούντι Στάιλερ στα 58α Βραβεία Χρυσών Σφαιρών στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, 21 Ιανουαρίου 2001. AFP PHOTO Vince Bucci

Ο Στινγκ παντρεύτηκε την Τρούντι Στάιλερ τον Αύγουστο του 1992, μετά από 10 χρόνια σχέσης. Ο Στινγκ και η Στάιλερ έχουν τέσσερα παιδιά: τον Μίκι, 42 ετών, τον Τζέικ, 40 ετών, τον Έλιοτ, 35 ετών, και τον Τζιάκομο, 30 ετών.

«Τα παιδιά μου είναι εξαιρετικά ανεξάρτητα» δήλωσε ο Στινγκ σε συνέντευξή του στο People το 2020. «Δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας να τους δώσω κάτι, και δεν θα ήθελα να τους στερήσω αυτή την περιπέτεια της ζωής: να κερδίζουν τα προς το ζην με τις δικές τους δυνάμεις».

Ο Στινγκ και ο Τζιάκομο στο Hollywood Walk of Fame, στις 8 Δεκεμβρίου του 2000. EPA PHOTO AFP/LUCY NICHOLSON

«Είναι κάτι υπέροχο και δύσκολο να γίνει» είπε ο Στινγκ στο People τότε. «Γι’ αυτό δεν τους έχω υποσχεθεί τίποτα. Προφανώς θα τους βοηθήσω αν βρεθούν σε δύσκολη θέση, αλλά δεν περιμένουν ελεημοσύνη. Είναι πολύ ανεξάρτητοι».

Ο τραγουδιστής αυτόν τον καιρό είναι απασχολημένος με την προώθηση της διεθνούς περιοδείας του μουσικού θεατρικού έργου του, The Last Ship. Η περιοδεία κάνει στάση στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης στις 9 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από people.com

Ακίνητα
Σπίτι μου 2: Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι από την αιφνιδιαστική λήξη του προγράμματος

Άγχος: Τι να κάνετε όταν σωματοποιείται;

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν
Money, money, money 06.05.26

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

Φροίξος Φυντανίδης
Η Βικτόρια επιτέλους απάντησε στον Μπρούκλιν στον «πόλεμο» του brand Beckham
Οικογένεια ή πολυεθνική; 06.05.26

Πέντε μήνες μετά από τη μέρα που ο Μπρούκλιν αποκάλεσε την οικογένειά του «brand Beckham» και κρέμασε στα... μανταλάκια τους γονείς του, η Βικτόρια αποφάσισε να απαντήσει

Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ αποχώρησε από τo The White Lotus; Χάος και παρασκήνιο με τον Μάικ Γουάιτ
Πίσω από τις κάμερες 06.05.26

Λίγες μέρες μετά την έναρξη των γυρισμάτων της επερχόμενης τέταρτης σεζόν του The White Lotus, η Βρετανίδα σταρ αποχώρησε από το καστ λόγω διαφωνιών με τον δημιουργό της σειράς, Μάικ Γουάιτ.

Έφη Αλεβίζου
Η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική έπαυλή της στο Χόλιγουντ για 30 εκατ. δολάρια
Νέο κεφάλαιο 06.05.26

Μετά από περίπου μια δεκαετία εκεί, η σταρ της μεγάλης οθόνης Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται όχι απλά να αφήσει το Χόλιγουντ, αλλά και τις ΗΠΑ

Φροίξος Φυντανίδης
Met Gala: Τα social media «σταυρώνουν» τον Χιου Τζάκμαν
Στην πυρά 05.05.26

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαντόλνι κατέληξαν σε συμβιβασμό
Μετά από 18 μήνες 05.05.26

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Βενιζέλος: Ο τεχνολογικός ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη αναδεικνύει ως επίδικο τη φιλελεύθερη δημοκρατία
AI 06.05.26

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναγορεύτηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομιλία που πραγματοποίησε για τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Κρήτη: Ο 54χρονος πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και συνέχισε να τον κλωτσά – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 06.05.26

Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στην Κρήτη από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου Νικήτα με δράστη τον 54χρονο πατέρα του φίλου που το 2023 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο που είχαν οι δύο 17χρονοι τότε. Όλα έγινα το απόγευμα Τρίτης στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στο Ηράκλειο. Βίντεο ντοκουμέντο Το in παρουσιάζει βίντεο […]

Θεσσαλονίκη: Βαρύ το κλίμα για την αποχώρηση της Ryanair – Αναζητούνται λύσεις από τους φορείς της πόλης
Συσκέψεις επί συσκέψεων 06.05.26

Οριστική φαίνεται να είναι η απόφαση της Ryanair να κλείσει τη βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους φορείς της πόλης. Διευρυμένη σύσκεψη συγκάλεσε ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης.

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
Μπάσκετ 06.05.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μακρόν: Τηλεφωνική επικοινωνία με Πεζεσκιάν – Άρση του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ χωρίς όρους
Κόσμος 06.05.26

Το «Σαρλ ντε Γκολ» συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από Γαλλία και Βρετανία για την προετοιμασία αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά

«Σφάζει με το βαμβάκι» την κυβέρνηση ο Κ. Καραμανλής για την «αδιαφανή, σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων»
Σε επετειακή εκδήλωση 06.05.26

Ο Κώστας Καραμανλής, σε νέα του παρέμβαση, μίλησε ανοιχτά για «προβλήματα που κακοφορμίζουν» και «εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην 72χρονη που λειτουργούσε παράτυπο γηροκομείο σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους
Ελλάδα 06.05.26

Η 72χρονη στην απολογία της είπε ότι νοικιάζει το επίμαχο διαμέρισμα επί 1,5 χρόνο, αρνούμενη την καταγγελία ότι ζήτησε 2000 ευρώ για να δεχθεί ηλικιωμένη. Όπως είπε 500 με 600 ευρώ ζητούσε.

Ο Τεντ Τέρνερ ήθελε να σώσει τον κόσμο: Μεγιστάνας, μαχητής, διεθνιστής – Το ρίσκο του CNN, το λάθος της Τζέιν Φόντα και ο Πούτιν
Ορκισμένα πρώτος 06.05.26

Πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα του ιδρυτή του CNN, ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε ένας παθιασμένος μαχητής που δεν δίστασε να ρίξει το γάντι στον Ρούπερτ Μέρντοχ ή να οραματιστεί τον Λευκό Οίκο. Αυτή είναι η ζωή του

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 06.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Το πρωί της Πέμπτης (07/05) στην Εισαγγελία ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης με στοιχεία για την κατασκοπεία. Προσκομίζει έγγραφα που ακυρώνουν τη διάταξη Τζαβέλλα.

Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
Αυτοδικία 06.05.26

Ο Σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα, φωτίζει τη μεγάλη εικόνα, πίσω από την τραγική δολοφονία του 20χρονου Νικήτα, από πατέρα που είχε χάσει το γιο του σε τροχαίο δυστύχημα.

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Το Live A Legacy από τη Mastercard και το WHEN επιστρέφει, δίνοντας φωνή σε ιστορίες που εμπνέουν
Τα Νέα της Αγοράς 06.05.26

Με το μήνυμα «Hear the stories. Embrace the wave.», η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, αναδεικνύοντας πραγματικές ιστορίες και συζητήσεις γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος

Άλλη μια δημοσιογράφος είναι πολύ κακή στη δουλεία της για τον Ντόναλντ Τραμπ – Τι τον εξόργισε
«Δεν είμαι παιδόφιλος» 06.05.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «απαίσια» τη δημοσιογράφο Νόρα Ο’Ντόνελ, λέγοντας ότι «σχεδόν οποιαδήποτε γυναίκα από τον δρόμο θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά»

Άδειες κρατουμένων με «βραχιολάκι» σε όλη τη χώρα – Από 18/5 η καθολική λειτουργία της ηλεκτρονικής επιτήρησης
Ελλάδα 06.05.26

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ιαπωνία – Ελλάδα 16-22: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την Εθνική πόλο Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 06.05.26

Σε ένα ματς χωρίς βαθμολογική σημασία, Εθνική πόλο Γυναικών νίκησε 22-16 την Ιαπωνία στην τελευταία ημέρα της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

«Ανακαλύπτουν νέα εργαλεία»: Πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία καταγγέλλει η Πολωνία
«Κατασκοπεία» 06.05.26

Το 2025, 48 νέες υποθέσεις ερευνώνταν, έναντι 21 το 2024, ενώ ο ετήσιος μέσος όρος ήταν πέντε περιπτώσεις πριν από την ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

