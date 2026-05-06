Ο Στινγκ επιμένει ότι τα παιδιά του δε θα κληρονομήσουν τίποτα από την περιουσία του

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Στινγκ εξακολουθεί να στηρίζει τα παιδιά του, χωρίς όμως να τους παρέχει απεριόριστα χρήματα – κι αυτή είναι μια αρχή στην οποία είναι αμετακίνητος. «Είναι προικισμένα με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική» σπεύδει να συμπληρώσει, μέσα στα χρόνια, ο τραγουδιστής.

Ο 74χρονος Στινγκ γέλασε όταν το CBS News Sunday Morning τον ρώτησε αν εξακολουθεί να σκοπεύει να μην αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Στη συνέχεια, είπε ότι πάντα ήθελε να βρουν μόνοι τους το δρόμο τους στη ζωή.

Κακοποίηση

Ο Στινγκ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γκόρντον Μάθιου Τόμας Σάμνερ, εξήγησε στον δημοσιογράφο Μαρκ Φίλιπς ότι θεωρεί πως το να λες στα παιδιά ότι «δεν χρειάζεται να δουλέψουν» είναι «μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μη βρεθώ ποτέ ένοχος».

Ο Στινγκ είναι παππούς του Ακίρα, ενός παιδιού με αυτισμό – Η σχέση τους είναι πολύ τρυφερή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trudie Styler (@trudiestyler)

Δουλειά

«Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με αυτή την εξαιρετική εργασιακή ηθική, είτε είναι στο DNA τους είτε επειδή τους έχω πει: “Παιδιά, πρέπει να δουλέψετε. Εγώ ξοδεύω τα χρήματά μας”» επανήλθε ο Στινγκ. «“Πληρώνω για την εκπαίδευσή σας. Φοράτε παπούτσια στα πόδια σας. Εσείς πηγαίνετε στη δουλειά”».

«Τα παιδιά μου είναι εξαιρετικά ανεξάρτητα» δήλωσε ο Στινγκ σε συνέντευξή του στο People το 2020. «Δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας να τους δώσω κάτι, και δεν θα ήθελα να τους στερήσω αυτή την περιπέτεια της ζωής: να κερδίζουν τα προς το ζην με τις δικές τους δυνάμεις»

Εμπιστοσύνη

«Κι αυτό δεν είναι καθόλου σκληρό» είπε ο τραγουδιστής του Every Breath You Take. «Νομίζω ότι υπάρχει μια καλοσύνη σε αυτή τη γονεϊκή προσέγγιση και μια εμπιστοσύνη σε αυτούς ότι θα βρουν τον δικό τους δρόμο. Είναι δυνατά παιδιά, τα παιδιά μου».

Φιλοσοφία ζωής

Όταν ο Μαρκ Φίλιπς ρώτησε αν τα παιδιά του νιώθουν ποτέ απογοητευμένα με αυτή τη φιλοσοφία και του ζητούν περισσότερα χρήματα, απάντησε: «Όχι, όχι μπροστά μου, δεν το κάνουν».

Ο Στινγκ είχε αναφέρει ξανά παλαιότερα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Mail on Sunday» το 2014, ότι δεν ήθελε να αφήσει ολόκληρη την περιουσία του στα παιδιά του.

«Σίγουρα δε θέλω να τους αφήσω καταπιστευματικά κεφάλαια που θα γίνουν βάρος για αυτούς» είχε δηλώσει τότε. «Πρέπει να δουλέψουν. Όλα τα παιδιά μου το γνωρίζουν αυτό και σπάνια μου ζητούν κάτι, κάτι που πραγματικά σέβομαι και εκτιμώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trudie Styler (@trudiestyler)

Ο πρώτος γάμος

Αν και ο Στινγκ είπε το 2014 ότι θα βοηθούσε τα παιδιά του αν «βρίσκονταν σε δυσκολία» πρόσθεσε: «Έχουν τις αξίες εκείνες που τους κάνουν να θέλουν να πετύχουν με τις δικές τους δυνάμεις».

Ο πρώην frontman των Police ήταν αρχικά παντρεμένος με την ηθοποιό Φράνσις Τόμελτι από το 1976 έως το 1984, και το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά: τον Τζο Σάμνερ, 49 ετών, και την κόρη Φούσια Σάμνερ, 44 ετών.

O δεύτερος γάμος

Ο Στινγκ παντρεύτηκε την Τρούντι Στάιλερ τον Αύγουστο του 1992, μετά από 10 χρόνια σχέσης. Ο Στινγκ και η Στάιλερ έχουν τέσσερα παιδιά: τον Μίκι, 42 ετών, τον Τζέικ, 40 ετών, τον Έλιοτ, 35 ετών, και τον Τζιάκομο, 30 ετών.

«Τα παιδιά μου είναι εξαιρετικά ανεξάρτητα» δήλωσε ο Στινγκ σε συνέντευξή του στο People το 2020. «Δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια περιμένοντας να τους δώσω κάτι, και δεν θα ήθελα να τους στερήσω αυτή την περιπέτεια της ζωής: να κερδίζουν τα προς το ζην με τις δικές τους δυνάμεις».

Ανεξαρτησία

«Είναι κάτι υπέροχο και δύσκολο να γίνει» είπε ο Στινγκ στο People τότε. «Γι’ αυτό δεν τους έχω υποσχεθεί τίποτα. Προφανώς θα τους βοηθήσω αν βρεθούν σε δύσκολη θέση, αλλά δεν περιμένουν ελεημοσύνη. Είναι πολύ ανεξάρτητοι».

Ο τραγουδιστής αυτόν τον καιρό είναι απασχολημένος με την προώθηση της διεθνούς περιοδείας του μουσικού θεατρικού έργου του, The Last Ship. Η περιοδεία κάνει στάση στη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης στις 9 Ιουνίου.

*Με στοιχεία από people.com