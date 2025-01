Χορωδία αφαιρεί το Every Breath You Take των Police ως κακοποιητικό

H Rock Choir, το μεγαλύτερο χορωδιακό συγκρότημα της Βρετανίας, αποφάσισε να αφαιρέσει το τραγούδι Every Breath You Take των Police από το ρεπερτόριό του.

Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα Telegraph, η ιδρύτρια της χορωδίας, Καρολάιν Ρέντμαν Λάσερ, ανέφερε ότι αυτή η δύσκολη απόφαση ελήφθη λόγω ισχυρισμών ότι οι στίχοι του τραγουδιού απεικονίζουν μια καταχρηστική και κακοποιητική σχέση.

Η Καρολάιν Ρέντμαν Λάσερ ενημέρωσε τα 31.000 μέλη της χορωδίας με επιστολή, ανακοινώνοντας ότι το γνωστό και επιτυχημένο κομμάτι θα αντικατασταθεί.

Το τραγούδι, που γράφτηκε από τον τότε τραγουδιστή του συγκροτήματος Sting και κυκλοφόρησε το 1983, θεωρείται από ορισμένους ως ύμνος των stalkers, δηλαδή ατόμων που παρακολουθούν εμμονικά το αντικείμενο του πόθου τους, παρά την απόρριψη, εκδηλώνοντας κακοποιητικές και βίαιες συμπεριφορές.

Ο Sting συνέθεσε το κομμάτι το 1982, μετά τον χωρισμό του από τη Φράνσις Τόμελτι, τη Βορειοϊρλανδή ηθοποιό και σύζυγό του, και την έναρξη σχέσης με τη στενή της φίλη Τρούντι Στάιλερ, με την οποία αργότερα παντρεύτηκε.

Ο Sting έχει παραδεχθεί ότι οι στίχοι («Κάθε ανάσα που παίρνεις/ Και κάθε κίνηση που κάνεις/ Σε κάθε δεσμό που σπας/ Σε κάθε βήμα που κάνεις/ Θα σε παρακολουθώ») μπορεί να ακούγονται «απαίσιοι».

«Ένα άσχημο, μικροπρεπές τραγούδι»

«Νομίζω ότι είναι ένα άσχημο μικροπρεπές τραγούδι, ένα πραγματικά κακό τραγούδι που μιλάει για τη ζήλια, τον έλεγχο και την αίσθηση της ιδιοκτησίας», είχε πει ο Sting το Μάιο του 1983, για το κομμάτι που μόλις είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι.

«Ξύπνησα στη μέση της νύχτας με αυτή τη μελωδική γραμμή στο κεφάλι μου, κάθισα στο πιάνο και το είχα γράψει σε μισή ώρα. Η μελωδία από μόνη της είναι απλή, που μοιάζει με πολλές άλλες, όμως τα λόγια μου φάνηκαν ενδιαφέροντα. Ακούγονταν σαν ένα παρήγορο τραγούδι αγάπης. Δεν συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή πόσο απαίσιο είναι. Νομίζω ότι σκεφτόμουν το Big Brother, την παρακολούθηση και τον έλεγχο» είχε πει σε συνέντευξη του.

«Ανήκεις σε μένα»

«Oh cant’ you see, you belong to me» (Δεν βλέπεις ότι ανήκεις σε μένα;) τραγουδάει ο Sting στο τραγούδι που καθιέρωσε τη μπάντα σώζοντας την από διάλυση.

Το κεντρικό single από το άλμπουμ Synchronicity, οδήγησε σε πωλήσεις άνω των 8 εκατομμυρίων αντιτύπων μόνο στις ΗΠΑ.

Λίγο μετά, το 1984, τα τρία μέλη των The Police ακολούθησαν διαφορετικούς τρόπους.

Η συγγνώμη για τους The Police

Στην επιστολή της, η ιδρύτρια της χορωδίας Rock Choir έγραψε:

«Αγαπητοί Rockies, μετά από πολλή σκέψη και συζήτηση με μέλη της ομάδας, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αφαιρέσω το “Every Breath You Take” από το ρεπερτόριο.

Ποτέ δεν έχω αφαιρέσει ένα τραγούδι μέχρι τώρα, αλλά λόγω του αντίκτυπου που έχει η αφήγηση σε ορισμένα άτομα, ακόμη και όταν διδάσκεται για ερμηνεία, και του ενδεχομένου να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα, πιστεύω ότι είναι σοφό να το αντικαταστήσουμε.

Θα ήθελα να τονίσω ότι η Rock Choir είναι ένας υποστηρικτικός και ασφαλής χώρος. Όπως γνωρίζουμε, ορισμένα μέλη χρησιμοποιούν τη Rock Choir ως θεραπεία και σαν σανίδα σωτηρίας. Μας εμπιστεύονται για να τους προσφέρουμε χαρά και αυτοπεποίθηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Αν και το τραγούδι είναι δημοφιλές σε πολλούς από εσάς και η αφήγηση του δεν γράφτηκε αρχικά για να περιγράψει μια σχέση καταναγκασμού ή κακοποίησης, μπορεί να ερμηνευτεί με αυτόν τον τρόπο».