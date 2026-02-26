Δεν έπεσε αρκετό χιόνι στην Ελλάδα – Στο 2% η χιονοκάλυψη τον φετινό χειμώνα

Πολύ λίγο χιόνι είδαμε στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών – meteo.gr. Και για μια ακόμη χρονιά, η χιονοκάλυψη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που συνδέεται και με την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το meteo, στις 23 Φεβρουαρίου 2026, η χιονοκάλυψη κάλυπτε μόλις το 2% της συνολικής έκτασης της χώρας. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη για την περίοδο 2004–2026, η οποία ανέρχεται στο 14%.

Στο χάρτη του meteo που ακολουθεί, παρουσιάζεται η χιονοκάλυψη με κόκκινο χρώμα και η νεφοκάλυψη με λευκό, στις 23 Φεβρουαρίου 2026. Τα δεδομένα προέρχονται από τον δορυφόρο Terra, μέσω του οργάνου MODIS, σε ψευδοχρωματική (false colour) απεικόνιση.

Περιορισμένο χιόνι

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου το χιόνι είχε ιδιαίτερα περιορισμένη παρουσία χιονιού στη χώρα. Πράγμα που συμβαίνει συχνά την τελευταία δεκαετία. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση. Επίσης, μετά τις 10 Ιανουαρίου σημειώθηκε απότομη αύξηση της χιονοκάλυψης. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψυχρής εισβολής που συνοδεύτηκε από εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Στις 12 Ιανουαρίου, η χιονοκάλυψη έφτασε έως και το 18%. Αυτό οφείλεται στις εκτεταμένες χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου στη Μακεδονία και στα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του meteo.gr, η σύγκριση με την κλιματολογία δείχνει ότι ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη. Η χιονοκάλυψη εντοπίζεται κυρίως στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Αναλυτική αποτίμηση της χιονοκάλυψης της φετινής χειμερινής περιόδου θα παρουσιαστεί από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο τέλος του χειμώνα.

Τον Ιούνιο του 2025, οι επιστήμονες του meteo.gr διαπίστωναν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει και τους χειμώνες στην Ελλάδα. Και σημείωναν ότι ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, οι χειμώνες στη χώρα μας παρουσιάζουν έντονα διαφοροποιημένα πρότυπα χιονόπτωσης, που κυμαίνονται από εξαιρετικά ήπιες περιόδους έως ακραία καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας.

Επίσης, ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια η έκταση της χιονοκάλυψης το μεγαλύτερο μέρος του έτους ήταν αρκετά μικρότερη από τον μέσο όρο της περιόδου 2004-2023. Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και σε οικονομικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η διαχείριση υδάτινων πόρων.