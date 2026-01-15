newspaper
15.01.2026 | 08:41
«Κόκκινος» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Χιόνια: Αυξημένα τα επίπεδα τον Ιανουάριο – Στο 19% της συνολικής έκτασης της χώρας
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 08:21

Χιόνια: Αυξημένα τα επίπεδα τον Ιανουάριο – Στο 19% της συνολικής έκτασης της χώρας

Το επίπεδο της κάλυψης από τα χιόνια ξεπέρασε τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004, αναφέρει το meteo.gr

Vita.gr
Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Η δίαιτα που ρίχνει πίεση, χοληστερίνη και λίπος σε λίγες εβδομάδες

Spotlight

Αξιόλογη κάλυψη από χιόνια στην Ελλάδα παρατηρήθηκε στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία όσον αφορά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού που εξακολουθούν να μειώνονται.

Όπως έχει εξηγήσει ο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, οι ταμιευτήρες «γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή, από επιφανειακά νερά που απορρέουν μέσα στη λεκάνη, κυρίως από με το αργό λιώσιμο του χιονιού».

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, η κάλυψη από χιόνια έφτασε το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004 (14%).

Η αύξηση της χιονοκάλυψης μετά τις 10 Ιανουαρίου ήταν απότομη, ως αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη, καθώς και οι ακραίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί για κάθε ημέρα του χειμώνα (περίοδος Σεπτεμβρίου-Μαΐου) κατά την περίοδο 2004–2025.

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν αρκετά περιορισμένη, όπως συχνά συμβαίνει την τελευταία δεκαετία. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ απότομη ήταν η αύξηση της χιονοκάλυψης μετά τις 10 Ιανουαρίου, αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που επηρέασε με χιονοπτώσεις σημαντικό μέρος της επικράτειας.

Όπως αναφέρει το Meteo, η χιονοκάλυψη στις 12 Ιανουαρίου αποτυπώνει εκτεταμένες χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Αν και ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, παρουσιάζει σαφή τάση αύξησής της σε σχέση με έναν «μέσο» ελληνικό χειμώνα, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών, που υποδεικνύουν νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Τράπεζες
Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

Τράπεζες: Εν αναμονή της εξειδίκευσης των νέων business plans η αγορά

World
Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

Ιράν: Το Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης ξανά στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και της οικονομικής ασφυξίας

inWellness
inTown
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
«Συστήματα - αντίκες» 15.01.26

Κίνδυνος νέου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Το απαρχαιωμένο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών ευθύνεται για το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, σύμφωνα με το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων - Διαπιστώνουν προβλήματα και στη συνεργασία ΥΠΑ - ΟΤΕ

Κώστας Ντελέζος
Σοβαρό περιστατικό σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα – Καρδιοχτύπησαν οι επιβάτες
Απότομη πτώση 15.01.26

Θρίλερ σε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα - Λαχτάρησαν οι επιβάτες

Αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Λάρνακα προς Αθήνα αναγκάστηκε να επιστρέψει στο κυπριακό αεροδρόμιο εξαιτίας σοβαρού περιστατικού στην καμπίνα, που αναστάτωσε τους επιβάτες.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού
Θεσσαλονίκη 15.01.26

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού

Οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Στρατού προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύνταξη
Σύλλογος Τεμπών: Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού – Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις
Νέος πρόεδρος ο Ασλανίδης 14.01.26

Αποδεκτή η παραίτηση Καρυστιανού από το Σύλλογο Τεμπών - Δρομολογούνται σύντομα εξελίξεις

Αποδεκτή έγινε η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από το ΔΣ του Συλλόγου των Τεμπών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η θέση της αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινά χρέη προέδρου αναλαμβάνει ο Παύλος Ασλανίδης.

Σύνταξη
Αγρότες: Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» – Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης
Λευκός και γκρίζος καπνός 14.01.26

Διάλογος με «γραμμές» που δεν «σπάνε» - Το blame game του Μαξίμου εν αναμονή της συνάντησης με τους αγρότες

Η βασική γραμμή της κυβέρνησης και οι όροι για να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ο πρωθυπουργός με τους αγρότες. Το «πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή και οι «κόκκινες γραμμές» των μπλόκων. Κυβερνητικό «καψόνι» για τον ορισμός ώρας και ημέρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους
Ελλάδα 14.01.26

Ιρανοί που ζουν στην Ελλάδα μιλούν στο in για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους – Αγωνία για οικογένειες και φίλους

Tο γεγονός ότι τελευταία εβδομάδα, δεν υπάρχει καμία επικοινωνία ούτε μέσω τηλεφώνου, ούτε μέσω διαδικτύου μεγαλώνει την αγωνία των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

Γεωργία Κακή
Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Τον ανιψιό φωτογραφίζει ως εκτελεστή της διπλής δολοφονίας ο 22χρονος – «Δεν είχα όπλο, με παγίδευσαν»

Τι ισχυρίστηκε στη νέα απολογία του ο 22χρονος - «Αισθάνομαι τύψεις» είπε στην ανακρίτρια για τα όσα είχε καταθέσει αρχικά σε βάρος του 22χρονου φίλου του

Σύνταξη
Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του
Ελλάδα 14.01.26

Κρήτη: Υπό κράτηση ο 16χρονος οδηγός του ΙΧ που ανατράπηκε και σκοτώθηκε ο 15χρονος φίλος του

Σε βάρος του 16χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα και πρόκληση θανατηφόρου τροχαίου, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή

Σύνταξη
Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό
Ελλάδα 14.01.26

Φοινικούντα: Αποκάλυψη – Ο λόγος που ο ανιψιός έλεγε πως ήθελε να πάει στην Καλαμάτα την επόμενη ημέρα μετά το φονικό

Στο Live News μιλά ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα.

Σύνταξη
Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο
Deutsche Welle 15.01.26

Λέσβος: Διάσωση ή έγκλημα; Aκτιβιστές στο εδώλιο

Στη μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία και άλλοι ακτιβιστές κινδυνεύουν με κάθειρξη έως και 20 χρόνια για τη διάσωση ανθρώπων στο Αιγαίο.

Σύνταξη
Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια
Μπάσκετ 15.01.26

Το NBA στην Ευρώπη: Το τελετουργικό που επαναλαμβάνεται εδώ και 15 χρόνια

Από ένα πείραμα ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012 σε έναν σταθερό πυλώνα του παγκόσμιου NBA – γιατί οι αγώνες regular season στο ευρωπαϊκό έδαφος γνωρίζουν τόσο μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές
Agro-in 15.01.26

Μπλόκα: Στάση αναμονής από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με Μητσοτάκη – Οι κόκκινες γραμμές

Οι αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό σημειώνουν ότι «δεν θα υπάρξει κλιμάκωση, αλλά τα μπλόκα δεν φεύγουν» - Επικρατέστερη ημερομηνία για τη συνάντηση, είναι η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Σύνταξη
Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
«Ντροπή» 15.01.26

Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία

Οι απεργοί πείνας θα μείνουν στη μνήμη πολλών στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο, «ως μια καθοριστική στιγμή ξεκάθαρης ανυπακοής, μια ντροπή για το βρετανικό κράτος»

Σύνταξη
Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Γιατί ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ μπορούν να εξασφαλίσουν League Phase στην Ευρώπη αν κατακτήσουν το Κύπελλο

Ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ έχουν μπροστά τους μια σπουδαία ευκαιρία να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης – Τι ισχύει αν μία εκ των δύο κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….
Η εκτίμηση 15.01.26

Πόσο κοστίζει η Γροιλανδία – Είναι πολλά τα λεφτά….

Η Γροιλανδία ανήκει στη Δανία, δεν πωλείται λέει ο πρωθυπουργός της και οι κάτοικοι αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα την αποκτήσει. Σε μια εποχή που όλα πωλούνται και όλα αγοράζονται οι «ειδικοί» έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και ξεκίνησαν τους… υπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»
Κόσμος 15.01.26

Στη κόλαση της Συρίας επιστρέφει η ΕΕ τους μετανάστες – Δίνει 620 εκ. ευρώ στον αλ Σαράα να τους «φροντίσει»

Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η ΕΕ ως προς τη λειτουργία της, καθώς Συμβούλιο και Κομισιόν λειτουργούν κόντρα στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου (EUAA), θέτοντας χιλιάδες μετανάστες σε θανάσιμο κίνδυνο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα
Λάμψη Αστέρων 15.01.26

Ο Αντρέα Μποτσέλι και η Μαράια Κάρεϊ στην Τελετή Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους καλλιτέχνες της Τελετής Εναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο–Κορτίνα, στις 6 Φεβρουαρίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται
The Economist 15.01.26

Μέση Ανατολή: Τα αραβικά κράτη σιωπούν για την αναταραχή στο Ιράν – Τι φοβούνται

Πολλά αραβικά κράτη θα καλωσόριζαν ενδεχόμενη κατάρρευση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Μέση Ανατολή σε χάος είναι κάτι που λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»
Τι ισχύει; 15.01.26

«Βόμβα» για τα μικροπλαστικά: Αμφιβολίες για την ανακάλυψή τους στο ανθρώπινο σώμα – Μελέτη λέει ότι πρόκειται για «αστειότητα»

Μελέτες που ισχυρίζονται ότι έχουν αποκαλύψει μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σε όλο το ανθρώπινο σώμα αναφέρθηκαν από μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο - Τώρα, πολλοί επιστήμονες τις αμφισβητούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

