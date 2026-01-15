Αξιόλογη κάλυψη από χιόνια στην Ελλάδα παρατηρήθηκε στην αρχή του δεύτερου δεκαημέρου του Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία όσον αφορά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού που εξακολουθούν να μειώνονται.

Όπως έχει εξηγήσει ο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, οι ταμιευτήρες «γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή, από επιφανειακά νερά που απορρέουν μέσα στη λεκάνη, κυρίως από με το αργό λιώσιμο του χιονιού».

Στις 12 Ιανουαρίου 2026, η κάλυψη από χιόνια έφτασε το 19% της συνολικής έκτασης της χώρας, ποσοστό που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον μέσο όρο της εποχής, λαμβάνοντας υπόψιν τη μέση ημερήσια χιονοκάλυψη από το 2004 (14%).

Η αύξηση της χιονοκάλυψης μετά τις 10 Ιανουαρίου ήταν απότομη, ως αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζεται η μέση ημερήσια χιονοκάλυψη, καθώς και οι ακραίες μέγιστες και ελάχιστες τιμές που έχουν καταγραφεί για κάθε ημέρα του χειμώνα (περίοδος Σεπτεμβρίου-Μαΐου) κατά την περίοδο 2004–2025.

Η παρακολούθηση της χιονοκάλυψης από τον Σεπτέμβριο 2025 δείχνει ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου η παρουσία χιονιού στη χώρα ήταν αρκετά περιορισμένη, όπως συχνά συμβαίνει την τελευταία δεκαετία. Από τα τέλη Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση, ενώ απότομη ήταν η αύξηση της χιονοκάλυψης μετά τις 10 Ιανουαρίου, αποτέλεσμα ψυχρής εισβολής που επηρέασε με χιονοπτώσεις σημαντικό μέρος της επικράτειας.

Όπως αναφέρει το Meteo, η χιονοκάλυψη στις 12 Ιανουαρίου αποτυπώνει εκτεταμένες χιονοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στη Μακεδονία και τα νησιά του Βόρειου και Κεντρικού Αιγαίου.

Αν και ο χειμώνας 2025–2026 χαρακτηρίζεται έως τώρα από περιορισμένη χιονοκάλυψη, παρουσιάζει σαφή τάση αύξησής της σε σχέση με έναν «μέσο» ελληνικό χειμώνα, ιδιαίτερα αν ληφθούν υπόψη και τα προγνωστικά στοιχεία των επόμενων ημερών, που υποδεικνύουν νέες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα.