Τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα εξακολουθούν να μειώνονται, με την Αττική να παραμένει σε κατάσταση συναγερμού για τη λειψυδρία. Οι πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Adel δεν φαίνεται να γέμισαν σημαντικά τους ταμιευτήρες.

Την ανάγκη για συνείδηση κατανάλωσης και αλλαγή νοοτροπίας τονίζει ο Ευθύμιος Λέκκας

Τον λόγο που συμβαίνει αυτό εξηγεί ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, διευκρινίζοντας ότι το θέμα δεν είναι πόσο νερό θα πέσει αλλά πόσο από αυτό θα καταλήξει άμεσα στους ταμιευτήρες και πόσο χρόνο χρειάζονται οι υπόγειοι υδροφορείς για να εμπλουτιστούν από τις ποσότητες που καταλήγουν εκτός.

Όπως διευκρινίζει, ο κύκλος νερού δεν είναι βραχυπρόθεσμος, είναι μέσο και μακροπρόθεσμος. Αφ’ ης στιγμής πέφτει βροχή – και πέφτει ραγδαία βροχή – και εφόσον πέφτει εκεί που πρέπει να πέσει, δηλαδή μέσα στις λεκάνες απορροής των ταμιευτήρων, έχει καλώς. Όμως το υπόλοιπο νερό που πέφτει εκτός των λεκανών των ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς, ενώ και εμείς χρειαζόμαστε αρκετά μεγάλο χρόνο για να αντλήσουμε από αυτούς», σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τα υπόγεια νερά, συνέχισε ο κ. Λέκκας, έχουν «μια σταθερή αξία», είναι σε μεγάλες ποσότητες και συνήθως δεν θέλουν επεξεργασία και μπορούν, ενώ μπορούν να αποθηκευτούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ταμιευτήρες, από την άλλη, «γεμίζουν ουσιαστικά από την απορροή, από επιφανειακά νερά που απορρέουν μέσα στη λεκάνη, κυρίως από με το αργό λιώσιμο του χιονιού, που πιθανώς να έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα».

Η καθυστέρηση της απορροής

Ο κ. Λέκκας στάθηκε και στην ανάγκη τεχνικών παρεμβάσεων που θα συγκρατούν το νερό, ώστε να προλαβαίνει να απορροφηθεί. Όπως είπε, σε καλά διαμορφωμένες λεκάνες και εκεί που τα πετρώματα επιτρέπουν «μπορούμε να κάνουμε τα λεγόμενα φραγματάκια ή μικρούς ταμιευτήρες».

«Ο ρόλος των δασοτεχνικών φραγμάτων είναι να καθυστερήσουν το νερό έτσι ώστε να μπορέσει να κατεισδύσει στο υπέδαφος. Έπειτα είναι και η λύση της αφαλάτωσης, που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και ως προς την κατανάλωση ενέργειας και ως προς τη μεθοδολογία» σημείωσε.

Ακολούθως, υπογράμμισε ότι και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, λόγω του υψηλού κόστους, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας. Μια άλλη παράμετρος, συνέχισε ο ίδιος, είναι τα δίκτυα ύδρευσης τα οποία θέλουν αλλαγή καθώς υπάρχουν μεγάλες απώλειες, αλλά δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν.

Κατανάλωση και εξοικονόμηση

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ τόνισε ότι πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση κατανάλωσης και ότι υπάρχει ανάγκη περιορισμού της σπατάλης νερού τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στην αγροτική παραγωγή εκτίμησε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης. Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας προς ορθολογική χρήση του νερού.

Τέλος, αναφερόμενος στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, διευκρίνισε ότι η διαδικασία έχει κυρίως γραφειοκρατικό χαρακτήρα ώστε οι όποιες παρεμβάσεις να επισπευτούν όταν αυτό καταστεί αναγκαίο. Δεν συνεπάγεται, όπως διευκρίνισε, άμεσες αλλαγές για τους πολίτες τη δεδομένη στιγμή.