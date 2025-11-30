newspaper
30.11.2025 | 08:54
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί
30.11.2025 | 12:35
«Οδηγός» για τη Cyber Monday - Τι να προσέξετε και πως να αποφύγετε… παγίδες
30.11.2025 | 09:10
Τι αλλάζει με το Iris από Δευτέρα
Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 19:00

Λειψυδρία: Τα αποθέματα νερού στην Ελλάδα και την Ευρώπη στερεύουν – Η κλιματική αλλαγή στην πόρτα μας

Μεγάλα τμήματα της νότιας Ευρώπης στερεύουν. Η λειψυδρία απειλεί, εκτός από την Ελλάδα, μεγάλα τμήματα σε Ισπανία και Ιταλία. Αλλά και στον ευρωπαϊκό βορρά. Μεγάλη έρευνα Βρετανών επιστημόνων.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Η ξηρασία και η λειψυδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που προκαλεί η κλιματική κρίση στην Ευρώπη, και κυρίως στον νότο. Ωστόσο, το πρόβλημα πλέον παρουσιάζεται και στην Πολωνία, αλλά και σε μέρη της Βρετανίας.

Αποκαλυπτικά είναι τα δορυφορικά δεδομένα για τη λειψυδρία της περιόδου 2002-2024 που ανέλυσαν επιστήμονες στο University College London (UCL), σε συνεργασία με τη Watershed Investigations και τον Guardian.

Τεράστια τμήματα των αποθεμάτων νερού της Ευρώπης στερεύουν, με την αποθήκευση γλυκού νερού να συρρικνώνεται σε όλη τη νότια και κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία και την Ιταλία έως την Πολωνία και μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ στο Ιράν, η Τεχεράνη είναι ένα βήμα πριν από την εκκένωσή της.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχει χτυπήσει καμπάνα συναγερμού για τη λειψυδρία. Η Αττική, η Πάτμος και η Λέρος έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην Αττική, η πτώση των αποθεμάτων είναι καταιγιστική, καθώς τα νερά στον Μόρνο έχουν περιοριστεί στα 159 εκατ. κ.μ. από 463 εκατ. κ.μ.  το 2023.

Ξηρασία - λειψυδρία

Και στις τρεις αυτές περιοχές έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη λήψη έκτακτων μέτρων. Τα έργα περιλαμβάνουν νέες μονάδες αφαλάτωσης στα νησιά, εκσυγχρονισμό δικτύων και πρόσθετες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις που θα οδηγήσουν σε εμπλουτισμό των υδάτων του Μόρνου από τον οποίο υδρεύεται το λεκανοπέδιο Αττικής, δηλαδή σχεδόν το 40% του πληθυσμού της χώρας.

Ανισορροπία νερού στην Ευρώπη

Η έρευνα των Βρετανών επιστημόνων για τη λειψυδρία βασίστηκε σε δεδομένα από δορυφόρους που επικεντρώνονται στις συγκεντρώσεις νερού. Επειδή το νερό είναι βαρύ, εξηγούν, οι μετατοπίσεις στα υπόγεια ύδατα, τα ποτάμια, τις λίμνες, την υγρασία του εδάφους και τους παγετώνες εμφανίζονται στο σήμα, επιτρέποντας στους δορυφόρους να «ζυγίσουν» αποτελεσματικά πόσο νερό είναι αποθηκευμένο.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια έντονη ανισορροπία ως προς τα αποθέματα νερού. Η βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα η Σκανδιναβία, τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας, έχουν γίνει πιο υγρές. Ταυτόχρονα, μεγάλες εκτάσεις του νότου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ελβετίας, της Γερμανίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας, έχουν στεγνώσει.

Ξηρασία

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η κλιματική ανάλυση μπορεί να παρατηρηθεί στα δεδομένα για τη λειψυδρία. «Όταν συγκρίνουμε τα συνολικά δεδομένα αποθήκευσης νερού στην ξηρά με τα σύνολα δεδομένων για το κλίμα, οι τάσεις συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό», επισήμανε ο καθηγητής Κρίσεων Νερού και Μείωσης Κινδύνων στο UCL, Μοχάμαντ Σαμσουντούα. Ο καθηγητής τονίζει ότι αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να είναι ένα «καμπάνα αφύπνισης» για τους πολιτικούς που εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

«Δεν μιλάμε πλέον για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 1,5°C, πιθανότατα οδεύουμε προς 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τώρα βλέπουμε τις συνέπειες», δήλωσε στον Guardian.

Εξαντλείται το γλυκό νερό

Στην έρευνα απομονώθηκε η αποθήκευση υπόγειων υδάτων από τα συνολικά δεδομένα χερσαίων υδάτων. Έτσι διαπιστώθηκε ότι οι τάσεις σε αυτά τα πιο ανθεκτικά υδάτινα σώματα αντικατόπτριζαν τη συνολική εικόνα, επιβεβαιώνοντας ότι μεγάλο μέρος των κρυφών αποθεμάτων γλυκού νερού της Ευρώπης εξαντλείται.

Στη Βρετανία, για παράδειγμα, οι τάσεις είναι ανάμεικτες. «Συνολικά, η δύση γίνεται πιο υγρή, ενώ η ανατολή γίνεται πιο ξηρή και αυτό το σήμα γίνεται ισχυρότερο», επισήμανε ότι Μοχάμαντ Σαμσουντούα. «Παρόλο που οι συνολικές βροχοπτώσεις μπορεί να είναι σταθερές ή ακόμα και ελαφρώς αυξημένες, το μοτίβο αλλάζει. Βλέπουμε ισχυρότερες νεροποντές και μεγαλύτερες περιόδους ξηρασίας, ειδικά το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Αυτές οι καλοκαιρινές βροχές δημιουργούν επίσης πρόβλημα, σύμφωνα με τον επιστήμονα, τα υπόγεια ύδατα θεωρούνται πιο ανθεκτικά στο κλίμα από τα επιφανειακά ύδατα. Ωστόσο, οι έντονες καλοκαιρινές νεροποντές συχνά σημαίνουν ότι περισσότερο νερό χάνεται λόγω απορροής και ξαφνικών πλημμυρών. Ταυτόχρονα, η χειμερινή περίοδος αναπλήρωσης των υπόγειων υδάτων μπορεί να μειώνεται.

«Στη νοτιοανατολική Αγγλία, όπου τα υπόγεια ύδατα παρέχουν περίπου το 70% του δημόσιου νερού, αυτά τα μεταβαλλόμενα μοτίβα βροχοπτώσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρές προκλήσεις», σημειώνει.

Ξηρασία

Αντλώντας υπόγεια ύδατα

Την περίοδο 2000-2022, η συνολική ποσότητα νερού που λαμβάνεται από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα σε ολόκληρη την ΕΕ μειώθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ωστόσο αυξήθηκαν κατά 6% οι αντλήσεις υπόγειων υδάτων λόγω της δημόσιας ύδρευσης (18%) και της γεωργίας (17%).

Πρόκειται για κρίσιμο πόρο. Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα υπόγεια ύδατα αντιπροσώπευαν το 62% της συνολικής δημόσιας ύδρευσης και το 33% των γεωργικών απαιτήσεων νερού κατά τη διάρκεια του 2022.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η στρατηγική της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στο νερό «στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους στην κλιματική αλλαγή και να αντιμετωπίσουν τις ανθρωπογενείς πιέσεις».

Η στρατηγική στοχεύει στην οικοδόμηση μιας «οικονομίας έξυπνης ως προς το νερό» και συνδυάζεται με μια σύσταση της Επιτροπής για την αποδοτικότητα του νερού, η οποία ζητά τη βελτίωση της αποδοτικότητας κατά «τουλάχιστον 10% έως το 2030». Με τα επίπεδα διαρροών να κυμαίνονται από 8% έως 57% σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή αναφέρει ότι η μείωση των απωλειών στους σωλήνες και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών θα είναι κρίσιμης σημασίας.

Λειψυδρία: μια μακροπρόθεσμη τάση

Η καθηγήτρια υδρολογίας στο Πανεπιστήμιο του Reading, Χάνα Κλόουκ, βρισκόμαστε ήδη σε ξηρασία.

«Είναι θλιβερό να βλέπουμε αυτή τη μακροπρόθεσμη τάση, επειδή πρόσφατα έχουμε δει μερικές πολύ μεγάλες ξηρασίες και ακούμε συνεχώς ότι αυτόν τον χειμώνα μπορεί να έχουμε λιγότερες από τις συνηθισμένες βροχοπτώσεις και ότι βρισκόμαστε ήδη σε ξηρασία.

Λειψυδρία

»Την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι, αν δεν λάβουμε τις βροχοπτώσεις που χρειαζόμαστε, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για εμάς εδώ στην Αγγλία. Θα αντιμετωπίσουμε σοβαρούς περιορισμούς στο νερό και αυτό θα κάνει τη ζωή όλων πολύ δύσκολη».

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει ήδη προειδοποιήσει την Αγγλία για τη λειψυδρία. Καλεί την περιοχή να προετοιμαστεί για ξηρασία που θα συνεχιστεί και το 2026, εκτός εάν υπάρξουν σημαντικές βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Η Χάν Κλόουκ, επίσης, αμφιβάλλει για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Η υπουργός Υδάτων, Έμα Χάρντι, μίλησε για ανάπτυξη εννέα νέων δεξαμενών για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας στο νερό.

Αλλά οι δεξαμενές, που θα λειτουργήσουν για μερικές δεκαετία, λέει η Κλόουκ, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα άμεσα. Η επιστήμονας προτείνει άλλα μέτρα, όπως επαναχρησιμοποίηση του νερού, χρησιμοποιώντας λιγότερο νερό εξαρχής. Επίσης, διαχωρισμό του πόσιμου από τα ανακυκλωμένα νερά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά και επιλογή λύσεων που θα βασίζονται στη φύση.

Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν αρκετά γρήγορα, καθώς το πρόβλημα με τη λειψυδρία είναι ήδη παρόν.

Λειψυδρία και κλιματική αλλαγή

Ο καθηγητής Σαμσουντούα επισημαίνει ότι αυξάνεται η λειψυδρία και η ξηρασία επεκτείνεται στην Ευρώπη, θα πληγούν πολλοί τομείς. Κυρίως η επισιτιστική ασφάλεια, η γεωργία και τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από το νερό, ιδίως αυτά που τροφοδοτούνται από υπόγεια ύδατα. Επίσης, τα συρρικνούμενα αποθέματα της Ισπανίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τη Βρετανία. Αιτία; Το γεγονός ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Ισπανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φρούτα και άλλα αγροτικά προϊόντα.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή έχουν ήδη φτάσει «στην πόρτα μας». Ο Μοχάμαντ Σαμσουντού τονίζει ότι «πρέπει να αποδεχτούμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει και μας επηρεάζει».

Λειψυδρία στον υπόλοιπο κόσμο

Η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που πλήττεται από λειψυδρία, προφανώς. Εστίες ξήρανσης παρουσιάζονται σε όλη τη Μέση Ανατολή, την Ασία, τη Νότια Αμερική, κατά μήκος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ και σε περιοχές του Καναδά. Ακόμη και περιοχές όπως η Γροιλανδία, η Ισλανδία και το αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ παρουσιάζουν δραματικές τάσεις ξήρανσης.

Στο Ιράν, η Τεχεράνη πλησιάζει την «ημέρα μηδέν». Ήδη εξετάζεται η διανομή νερού «με δελτίο». Και αν αποτύχει αυτό, η εκκένωση της πόλης των 10 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ακίνητα
Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Επενδύσεις, Airbnb και Natura στο μικροσκόπιο

Ουκρανία: Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία για συνομιλίες – Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα του Κιέβου στα ρωσικά τάνκερ
Επικεφαλής ο Ουμέροφ 30.11.25

Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεία της Ουκρανίας για συνομιλίες - Νέα κλιμάκωση μετά το χτύπημα στα ρωσικά τάνκερ

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με βάση το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, Ρωσία και Ουκρανία προχωρούν σε εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα
Κόσμος 30.11.25

Ιστορική στιγμή στο Φανάρι: Μηνύματα ενότητας και ειρήνης από Οικουμενικό Πατριάρχη και Πάπα

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο Φανάρι χαρακτηρίστηκαν ως «ιδιαίτερα σημαντικές και ιστορικές», αφήνοντας, όπως σημειώθηκε, «ένα έντονο αποτύπωμα» στην πορεία του διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Γάζα: Οι IDF σκότωσαν μαχητές – Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας
Νέα πλήγματα 30.11.25

Οι IDF σκότωσαν μαχητές στη Γάζα - Το Κατάρ ζητά το Ισραήλ να μην μπλοκάρει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ αλ-Ανσάρι

Σύνταξη
Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0
Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

Στιβ Γουίτκοφ, ο «άνθρωπος του διπλωματικού παρασκηνίου» της εποχής Τραμπ 2.0

Μεγιστάνας των ακινήτων και κολλητός του Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ενσαρκώνει την εποχή της νέας «ανορθόδοξης διπλωματίας» των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)

Με τον Ελ Κααμπί να πετυχαίνει το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 1-0 στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα

LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αταλάντα – Φιορεντίνα για τη 13η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
Μπάσκετ 30.11.25

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα

LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ – Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές
Εντάσεις κι αντιφάσεις 30.11.25

Ένας οικείος «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ - Μια νέα κινηματογραφική διασκευή ανοίγει παλιές αποικιακές πληγές

Η προσέγγιση του κλασικού μυθιστορήματος του Καμύ, «Ο Ξένος» από τον Φρανσουά Οζόν προκαλεί τόσο επαίνους όσο και κριτική, μεταξύ άλλων και από την κόρη του συγγραφέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με το 2-0 από την έδρα της Γουεστ Χαμ, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα των «κόκκινων».

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Βόλφσμπουργκ για τη 12η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό
Ελλάδα 30.11.25

Λούτσα: Είχε εμπλακεί και σε άλλο τροχαίο ο 29χρονος που «θέρισε» μια οικογένεια με έναν νεκρό

Πριν 5 χρόνια ο 29χρονος είχε εμπλακεί σε τροχαίο στη λεωφόρο Βραυρώνος προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό του συνοδηγού - Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις Αρχές και για υποθέσεις ναρκωτικών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ

LIVE: Τσέλσι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Άρσεναλ για τη 13η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας
Ελλάδα 30.11.25

Χειροβομβίδα του 1967 σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ στη Ρόδο – Τι αποκαλύπτει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη της χειροβομβίδας με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ και να τραυματιστεί ο 39χρονος επιλοχίας στη Ρόδο

Σύνταξη
Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών
Ελλάδα 30.11.25

Θεσσαλία: «Δεν σεβάστηκαν το πρόβλημά του» – Τι λέει η σύζυγος του αγρότη που τραυματίστηκε από την επίθεση αστυνομικών

Όπως λέει η Χαρούλα Διβάνη η επίθεση ξεκίνησε όταν «ένας αστυνομικός προσπάθησε να πάρει την γκλίτσα από τα χέρια του συζύγου μου» στο μπλόκο της Νίκαιας

Σύνταξη
Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in
Ελλάδα 30.11.25

Ρόδος: 55χρονη καταδικάστηκε για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε δίδυμα – Τι λέει στο in

Το δικαστήριο έχει δώσει την επιμέλεια των παιδιών στη νονά τους, με την 55χρονη να αρνείται τις κατηγορίες και να καταγγέλλει εις βάρος της «εργαλειοποίηση» εκ μέρους της πνευματικής μητέρας των παιδιών.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997
Σφαγή του Διστόμου 30.11.25

Γερμανικές αποζημιώσεις: Εξώδικο στον υπουργό Δικαιοσύνης για εκτέλεση δικαστικής απόφασης του 1997

Το Πολυμελές Πρωτοδικείου Λειβαδιάς είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση του Γερμανικού Δημοσίου να καταβάλει αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων της σφαγή του Διστόμου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Πέφτουν τα τείχη» στο Ρίο! Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχεται τους πρωταθλητές Λ. Αμερικής (vid+pic)
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Μισό εκατ. φίλαθλοι της Φλαμένγκο υποδέχονται την πρωταθλήτριας Λατινικής Αμερικής (vids+pics)

Έως και μισό εκατομμύριο οπαδοί αναμένεται να υποδεχθούν στο κέντρο του Ρίο ντε Τζανέιρο, την αποστολή της Φλαμένγκο μετά την κατάκτηση του Copa Libertadores!

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις

LIVE: Σεβίλλη – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σεβίλλη – Μπέτις για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ
Μέγας 30.11.25

Όταν το ελληνικό θέατρο συνάντησε την εκλεπτυσμένη ειρωνεία και διανοητική πρόκληση του Τομ Στόπαρντ

Ο Τομ Στόπαρντ γράφει με εκείνον τον λεπτό, παιχνιδιάρικο τρόπο που μας θυμίζει πως, παρά τα βάρη της καθημερινότητας, ο κόσμος συνεχίζει να είναι γεμάτος εύθραυστη ομορφιά. Το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό το αναγνωρίζει αυτό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65
Ελλάδα 30.11.25

Καρδίτσα: Ουρές χιλιομέτρων από τα εκατοντάδες τρακτέρ των αγροτών στον Ε-65

Οι αγρότες ωστόσο έδρασαν με σχέδιο σπάζοντας το "μπλόκο" της αστυνομίας ανεβάζοντας τρακτέρ στον Ε65 από κόμβους Σοφαδων (Ανώγειο) και Προαστίου και εν συνεχεία από από τον κόμβο της Καρδίτσας

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 30.11.25

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Αγρότες: Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας – ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται
Καταστολή 30.11.25

Νέο βίντεο ωμής αστυνομικής βίας - ΜΑΤατζής χτυπά με μένος με γκλοπ απροστάτευτο αγρότη που διαμαρτύρεται

Οι αγρότες αντιμετωπίζονται με αστυνομική βία, την ώρα που εκατοντάδες τρακτέρ έχουν κατακλύσει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών.

Σύνταξη
