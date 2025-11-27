newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 22:24

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Η θετική εισήγηση της ΡΑΑΕΥ – Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων- για την κήρυξη της Αττικής σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» λόγω λειψυδρίας, έπειτα από δύο χρόνια συζητήσεων και παρουσιάσεων έργων – τα οποία άλλαξαν ρότα- από την ΕΥΔΑΠ, ανοίγει τον δρόμο για απευθείας αναθέσεις τεχνικών έργων με διαδικασία fast track.

Σημειώνεται πως η έκτακτη συζήτηση για το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική, ενώ αυτό δεν ήταν ενταγμένο στην ημερήσια διάταξη, πραγματοποιήθηκε στην ΡΑΑΕΥ ενώ ο κλάδος υδάτων της ρυθμιστικής αρχής παραμένει εδώ και μήνες χωρίς αντιπρόεδρο.

Το έδαφος είχε ήδη «στρωθεί» από το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου (βλ. την εσωτερική συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου με τον γενικό γραμματέα υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη και με εκπρόσωπο της ΕΥΔΑΠ και της ΡΑΑΕΥ).

Την κήρυξη σε καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» λόγω λειψυδρίας μετά από την γνωμοδότηση της ΡΑΑΕΥ, ακολουθεί η ανάθεση των απαραίτητων έργων στην ΕΥΔΑΠ ή την ΕΥΑΘ και από εκεί οι διαγωνισμοί διεκπεραιώνονται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Υπερταμείου.

Το σύνολο των 167 έργων κόστους 2,5 δισ. ευρώ παρουσιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βασικό έργο αντιμετώπισης της λειψυδρίας με την κωδική ονομασία «Εύρυτος», αφορά τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Μόρνο. Θα κατασκευαστούν δύο σήραγγες 20 χιλιομέτρων κάθε μία, οι οποίες θα οδηγούν το νερό στον ταμιευτήρα του Εύηνου.

Το κεντρικό έργο στον προηγούμενο σχεδιασμό που είχε παρουσιάσει η ΕΥΔΑΠ πριν από έναν περίπου χρόνο, ήθελε τη μεταφορά νερού προς τον Εύηνο να γίνεται από τη λίμνη των Κρεμαστών, σχέδιο που εγκαταλείφθηκε για να αντικατασταθεί από τη μερική εκτροπή των δύο παραπόταμων του Αχελώου. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2029.

Βέβαια, μία μέρα μετά την ανακοίνωση των έργων, ο δήμος Καρπενησίου προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση στην οποία δήλωνε την αντίθεση της δημοτικής αρχής και την έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιαζόμενο έργο «Εύρυτος». Στην τοποθέτησή της, η δημοτική αρχή τονίζει τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, τις οικονομικές επιπτώσεις και την έλλειψη διαλόγου με την τοπική κοινωνία, ζητώντας πλήρη ενημέρωση, πρόσβαση στις τεχνικές μελέτες και ουσιαστική διαβούλευση με τα αρμόδια υπουργεία και επιστημονικούς φορείς.

Πάντως, όπως ειπώθηκε και στην παρουσίαση του πακέτου των 167 έργων, η ενεργοποίηση των fast track έργων δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμολογίων, τουλάχιστον στην αρχή – ούτε και σε μέτρα περιορισμού της ζήτησης νερού.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τους ταμιευτήρες της Αττικής δείχνουν μια οριακή ισορροπία, με μικρές ημερήσιες αυξομειώσεις αλλά με μια συνολική εικόνα που απέχει πολύ από τις καλές χρονιές του παρελθόντος.

Στις 27/11/2025, τα απολήψιμα αποθέματα στους τέσσερις βασικούς ταμιευτήρες —Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος και Υλίκη— ανήλθαν συνολικά σε 365.147.000 κυβικά μέτρα, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όταν το σύνολο είχε διαμορφωθεί στα 363.345.000 κυβικά μέτρα.

Η επιμέρους εικόνα αποτυπώνει μικρές διακυμάνσεις.

Ο Εύηνος ανέβηκε από τα 33.009.000 στα 33.564.000 κυβικά μέτρα, ενώ ο Μαραθώνας κινήθηκε οριακά από τα 18.886.000 στα 18.903.000 κυβικά. Ο Μόρνος σημείωσε επίσης μια μικρή άνοδο, από τα 160.662.000 στα 162.188.000 κυβικά μέτρα, ενώ η Υλίκη εμφάνισε ελαφρά μείωση, από τα 150.788.000 στα 150.492.000 κυβικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, την τελευταία τριετία, η ετήσια μείωση των αποθεμάτων φτάνει τα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Μόρνος | Φωτογραφία: Βαγγέλης Κοσμάτος

Πιθανή η αναστροφή της ανομβρίας και των μειωμένων χιονοπτώσεων

Η μονάδα meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύει σταθερά το πρόβλημα της λειψυδρίας εδώ και ενάμιση χρόνο, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Λίμνης Μόρνου.

«Υπάρχει σαφέστατη μείωση αποθεμάτων στον Μόρνο, το διαπιστώνουμε ως αποτέλεσμα των περιορισμένων βροχοπτώσεων. Μεχρι τα μέσα Νοεμβρίου ήμασταν σε χαμηλό ποσοστό δεκαετίας όσον αφορά τις βροχοπτώσεις» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος μιλώντας στο in.

Βάσει των νεότερων δεδομένων του Παρατηρητηρίου, στις 18/11, η έκταση της λίμνης ήταν 7.8 km2 από 14.4 km2 που ήταν η μέση τιμή την περίοδο 2016-2024, μείωση της τάξης του 45% σε σχέση με τον μέσο όρο της έκτασης της λίμνης.

Παρόλα αυτά, ο κ. Λαγουβάρδος, σημειώνει πως έχουμε μπροστά μας έναν χειμώνα, την ώρα που έχουν ήδη καταγραφεί αρκετές μέρες με βροχοπτώσεις, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο. «Εισερχόμαστε επίσης στην περίοδο των χιονοπτώσεων, όπου ενδεχομένως θα μπορέσουμε να δούμε αναστροφή της αρνητικής κατάστασης. Από αυτή την άποψη, θα ήταν ίσως πιο δόκιμο να κάνουμε τη συζήτηση περί κόκκινου συναγερμού προς το τέλος του χειμώνα και αφού έχουμε αξιολογήσει τα δεδομένα των χιονοπτώσεων και των βροχοπτώσεων» σχολιάζει ο επικεφαλής του meteo.

Σημειώνεται πως όπως είχε περιγράψει πριν από λίγο καιρό ο έμπειρος μετεωρολόγος στο in, ο περασμένος Οκτώβριος ήταν ο πρώτος καλός μήνας, μετά από καιρό, από άποψη βροχοπτώσεων.

«Σε σχέση με τον πολύ ξηρό Οκτώβριο του 2024, ο Οκτώβριος του 2025 “ικανοποίησε” τις βροχοπτώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας. {…} Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν πάνω από τα κανονικά για τον συγκεκριμένο μήνα επίπεδα, ακόμα και στις Κυκλάδες όπου σημειώθηκαν ικανοποιητικές βροχές, πάνω από τις κανονικές τιμές» ανέφερε τότε ο κ. Λαγουβάρδος.

«Το θέμα της λειψυδρίας δεν είναι ζήτημα της τελευταίας στιγμής»

Ο Νικήτας Μυλόπουλος, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, δηλώνει σκεπτικός με τα έκτακτα έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας και  υπογραμμίζει πως: «το θέμα της λειψυδρίας δεν είναι ζήτημα της τελευταίας στιγμής. Οι επιλογές που κάνουμε είναι ενάντια στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε άλλο επίπεδο».

»Τόσο “βαριά” και σημαντικά τεχνικά έργα χωρίς ωρίμανση; Θα υπάρξουν άραγε οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις λεκάνες απορροής των δύο ποταμών που θα εκτραπούν μερικώς;» αναρωτιέται ο κ. Μυλόπουλος, τονίζοντας πως: «Προφανώς και τα συγκεκριμένα έργα θα βοηθήσουν σε έναν βαθμό, κανονικά θα έπρεπε όμως να τα θεωρούμε συμπληρώματα ενός ευρύτερου στρατηγικού εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, το οποίο αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Τα συγκεκριμένα έργα αφορούν κατά βάση την αύξηση της προσφοράς νερού στην Αττική και επι της ουσίας είναι “ασπιρίνες” για τα επόμενα χρόνια. Παραμένει άλυτο το κεντρικό πρόβλημα, το οποίο είναι η δυσανάλογα τεράστια ζήτηση και κατανάλωση νερού, η οποία δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τέτοιου τύπου έργα. Είναι παράδοξο η Ελλάδα να είναι μία από τις χώρες με το μεγαλύτερο υδατικό αποτύπωμα παγκοσμίως και στην παραγωγική της δυνατότητα στο νερό να βρίσκεται σε τόσο χαμηλό επίπεδο».

Ο κ. Μυλόπουλος σημειώνει ακόμα πως διεθνώς, η εκτροπή ποταμών θεωρείται έργο ξεπερασμένης αντίληψης, ειδικά τα τελευταία χρόνια όπου το κεφάλαιο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θεωρείται κομβικό στοιχείο στα μεγάλα τεχνικά έργα. «Διεθνώς τέτοια έργα αποφεύγονται ενώ και η ευρωπαϊκή οδηγία για το νερό αποτρέπει τα κράτη από την κατασκευή έργων εκτροπών, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων» σχολιάζει ο καθηγητής.

Ο ίδιος βέβαια υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει αμφιβολία πως στη χώρα μας βρισκόμαστε στο κόκκινο όσον αφορά τα διαθέσιμα αποθέματα νερού. Ομως, κατά τον κ. Μυλόπουλο, το θέμα της λειψυδρίας, δεν αρχίζει και σταματά στη λειψυδρία στην Αττική για την οποία κατά βάση συζητούμε.

«Λειψυδρία δεν είναι μόνο ο ο Μόρνος και οι ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ. Λειψυδρία είναι η μείωση της στάθμης των ποταμών. Φέτος για πρώτη φορά στέρεψε ο Εβρος, το διασυνοριακό μας ποτάμι. Λειψυδρία είναι η πτώση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα που θα μας φαινόταν μία εξίσου σοκαριστική εικόνα αν την παρατηρούσαμε τόσο στενά, όπως κάνουμε με τη στάθμη του Μόρνου» συνεχίζει να εξηγεί ο καθηγητής.

Ο κ. Μυλόπουλος, χαρακτηρίζει τελικά τη λειψυδρία: «ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα σε απόλυτη συνάρτηση με το αγροτικό και το τουριστικό μοντέλο της χώρας. Οταν μιλάμε για λειψυδρία, είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε για την άρδευση. Στην Ελλάδα έχουμε μια βιομηχανική, υπέρ εντατική γεωργία, με πρόχειρο σχεδιασμό όσον αφορά τον σχεδιασμό των καλλιεργειών και χρήσεων γης. Ξοδεύουμε το νερό σε λάθος κατευθύνσεις, χάνουμε κάθε χρόνο δισεκατομμύρια κυβικά νερού, γιατί δεν έχουμε τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για να το συλλέξουμε και να το διανείμουμε σωστά. Ξοδεύουμε το περισσότερο νερό ανά στρέμμα καλλιέργειας στην Ευρώπη. Σχεδιασμός για την κατανάλωση νερού δεν υπάρχει ούτε στον τουρισμό. Την ίδια στιγμή, η ξηρασία και οι πλημμύρες, λόγω κλιματικής κρίσης, έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα τα τελευταία 5 με 10 χρόνια».

Τέλος, ο κ. Μυλόπουλος αναφέρει την προβληματική κατά τον ίδιο λογική: «η προσπάθεια εύρεσης νερού για να υδροθοτηθεί η Αττική, να μετατοπίζεται διαρκώς προς την Βόρεια Ελλάδα. Εχουμε τον Μόρνο στον νομό Φωκίδας, ακολούθησε ο Ευήνος στην Αιτωλοακαρνανία και τώρα πάμε στους παραπόταμους του Αχελώου στον νομό Ευρυτανίας. Στο τέλος θα φτάσουμε στην Ηπειρο; Ποιο είναι το σχέδιο;».

Φωτογραφία: Βαγγέλης Κοσμάτος

«Απαιτείται άμεση διαχείριση της ζήτησης του νερού»

Για τον Αθανάσιο Λουκά, καθηγητή Τεχνικής Υδρολογίας-Διαχείρισης και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων στο Τµήµα Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ, τα έργα που έχει ανακοινώσει η ΕΥΔΑΠ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεδομένου ότι η κατάσταση της λειψυδρίας εξελίσσεται γρήγορα, αυτή τη στιγμή είναι νευραλγικής σημασίας να διαχειριστούμε τη ζήτηση του νερού μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα.

Οπως σημειώνει ο κ. Λουκάς: «απαιτούνται άμεσα μέτρα. Mετά απο πολλά  χρόνια άκουσα μία διαφήμιση για τη μείωση της σπατάλης του νερού στο ραδιόφωνο. Στην πραγματικότητα, χρειαζόμαστε σοβαρές και εντατικές καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού. Αυτή τη στιγμή  η αβεβαιότητα για το τι θα δώσει υδρολογικά ο φετινός χειμώνας παρατείνει την αγωνία όλων».

Ο κ. Λουκάς σημειώνει τέλος πως δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση και προκαλεί σκεπτικισμό το γεγονός πως τα τεχνικά έργα που ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ, δεν θα υλοποιηθούν με τις συνήθεις και με διαφανείς διαδικασίες.

Κεντρική φωτογραφία: Αποψη του Μόρνου τον Σεπτέμβριο του 2024 | Φωτογραφία: Βαγγέλης Κοσμάτος

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Business
Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια
Ελλάδα 27.11.25

Μεσολόγγι: Συνελήφθη σύγχρονος δουλέμπορος – Κρατούσε φυλακισμένα 44 άτομα και τα εξανάγκαζε σε εργασία στα χωράφια

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, προσέγγισε τα θύματα και τους έπεισε να έρθουν από διάφορες χώρες του εξωτερικού στην Ελλάδα, για να εργαστούν με καλές αμοοβές και νόμιμη διαμονή

Σύνταξη
Σαλαμίνα: «Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» – Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της
Σαλαμίνα 27.11.25

«Πάρε τα λεφτά και φύγε, δε σε είδα, δε σε ξέρω…» - Γιατί σκότωσε τελικά την 75χρονη η νύφη της

Οι Αρχές εξετάζουν με προσοχή όσα συνέβησαν στο σπίτι της άτυχης 75χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από την 46χρονη νύφη της - Πώς έφτασαν στα ίχνη της οι αστυνομικοί

Σύνταξη
Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι
Ελλάδα 27.11.25

Η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ επέστρεψε στην Κρήτη – Ανατριχιαστικές στιγμές στο Τυμπάκι

Με χειροκροτήματα και κόρνες υποδέχτηκαν συγγενείς και φίλοι το αγαπητό παιδί της περιοχής, που έχασε τη ζωή του πρόωρα και αδόκητα στην μονάδα που υπηρετούσε στη Ρόδο.

Σύνταξη
Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό
Κακοκαιρία «Adel» 27.11.25

Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα λόγω της κακοκαιρίας – Σπίτια κρέμονται στον γκρεμό

Σπίτια βρίσκονται στην κυριολεξία στον αέρα μετά από κατολίσθηση που σημειώθηκε στα Τζουμέρκα και ειδικότερα στα Άγναντα. Κίνδυνος το φαινόμενο να συνεχιστεί

Σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τη Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων
Ελλάδα 27.11.25

Ραγδαίες εξελίξεις στη δίκη για τη Novartis: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των προστατευόμενων μαρτύρων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρό της επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη δεσμεύει  όλα τα περιουσιακά στοιχεία εντός Ελλάδος, αλλά και  τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες της Ελβετίας

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Ελλάδα 2.0»: Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται – Ο «μαρτυριάρης» ΠΔΠ
«Ελλάδα 2.0» 27.11.25

Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, η ανάπτυξη συρρικνώνεται - Ο «μαρτυριάρης» Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Εκπνέει στα τέλη του 2026 το Ταμείο Ανάκαμψης, συμπαρασύροντας προς τα κάτω τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός μας δείχνει τα… προσεχώς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 
Πλυντήριο 27.11.25

Thanksgiving: Αντζελίνα Τζολί και άλλοι σταρ το μποϊκοτάρουν. Γιατί; – «Συγκάλυψη γενοκτονίας, ματωμένη γιορτή» 

Με αφορμή τους διάσημους που μποϊκοτάρουν την Ημέρα των Ευχαριστιών μια φιλική υπενθύμιση για την ωμή αλήθεια πίσω από το έθιμο του Thanksgiving

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
LIVE: Γκενκ – Βασιλεία
Europa League 27.11.25

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία

LIVE: Γκενκ – Βασιλεία. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκενκ – Βασιλεία, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό
ΚΚΕ 27.11.25

Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τον προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς
Europa League 27.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς

LIVE: Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
Europa League 27.11.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο
Super stars 27.11.25

Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Το καπιμπάρα είναι με διαφορά το τρωκτικό με τις καλύτερα PR από όλη την οικογένεια και έχει καταφέρει να υποκλίνεται όλο το ίντερνετ, χάρη στα σούπερ χαριτωμένα βίντεο από όλο τον κόσμο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 27.11.25

ΠΑΟΚ-Μπραν 1-1: «Έμφραγμα» στο 89’ για τους Θεσσαλονικείς (vid)

Τέλος στο σερί δυο νικών έβαλαν οι Νορβηγοί, καθώς ισοφάρισαν στο 89’. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια, μετά το 80’. Στο 18’ ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι, αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ μετά τα πολλά λάθη

Σύνταξη
Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει στις πολεοδομίες – Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις
Κτηματολόγιο 27.11.25

Τι αλλάζει στις πολεοδομίες - Δεκατέσσερις ερωτήσεις και απαντήσεις

Η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο με κοινή ανακοίνωση από τους υπουργούς Σταύρο Παπασταύρου και Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026
English edition 27.11.25

JP Morgan ‘Bullish’ on Greek Bonds in 2026

JP Morgan estimates that Greece has recorded significant progress in fiscal consolidation since the financial crisis, noting the country’s economy is slightly “overpriced” in the context of its investment model

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

ΠΑΣΟΚ στον Π. Μαρινάκη: Λαγός τη φτέρη έσειε, κακό της κεφαλής του – Θα φέρετε τον Ξυλούρη στην Επιτροπή;

«Ο κ. Μαρινάκης θέλει να μας πείσει ότι δεν υπάρχει κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του 'Φραπέ' παρά τα αδιάψευστα στοιχεία», επιμένει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο